Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие соответствующую инфраструктуру – транспортную, финансовую, и задающие тон технологической кооперации внутри блока. У России есть шанс стать таким лидером блока.2 комментария
В Британии решили досрочно выпускать заключенных из-за переполненных тюрем
Власти Британии решили выпустить досрочно заключенных из-за отсутствия мест в тюрьмах
Правительство Великобритании будет досрочно освобождать некоторых заключенных, а также откладывать слушания по части уголовных дел для борьбы с переполненностью тюрем, сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что число приговоренных к заключению в Англии и в Уэльсе за 30 лет удвоилось, это связано с увеличением сроков и ужесточению наказания за применение насилия и наркотики, пишут «Известия» со ссылкой на Reuters.
Досрочно освободят только тех, у кого заканчивается срок, их отправят под надзор. При этом на свободу не выпустят осужденных за терроризм, сексуальные или тяжкие насильственные преступления, кроме того, тюремное начальство может само не выпустить некоторых «подопечных».
По данным Reuters, в прошлом году в тюрьмах Англии и Уэльса содержалось рекордное число – 88 225 человек, на тот момент в тюрьмах оставалось всего 557 свободных мест.
Ранее в 2021 году правительство Великобритании предложило использовать 400 камер изоляторов временного содержания в полицейских участках для размещения осужденных преступников из-за отсутствия свободных мест в тюрьмах.