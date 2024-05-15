В Британии решили досрочно выпускать заключенных из-за переполненных тюрем

Власти Британии решили выпустить досрочно заключенных из-за отсутствия мест в тюрьмах

Tекст: Вера Басилая

Отмечается, что число приговоренных к заключению в Англии и в Уэльсе за 30 лет удвоилось, это связано с увеличением сроков и ужесточению наказания за применение насилия и наркотики, пишут «Известия» со ссылкой на Reuters.

Досрочно освободят только тех, у кого заканчивается срок, их отправят под надзор. При этом на свободу не выпустят осужденных за терроризм, сексуальные или тяжкие насильственные преступления, кроме того, тюремное начальство может само не выпустить некоторых «подопечных».

По данным Reuters, в прошлом году в тюрьмах Англии и Уэльса содержалось рекордное число – 88 225 человек, на тот момент в тюрьмах оставалось всего 557 свободных мест.

Ранее в 2021 году правительство Великобритании предложило использовать 400 камер изоляторов временного содержания в полицейских участках для размещения осужденных преступников из-за отсутствия свободных мест в тюрьмах.