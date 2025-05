Kia Motors зарегистрировала в России пять новых товарных знаков

Tекст: Мария Иванова

Компания Kia Motors, ранее покинувшая российский рынок, зарегистрировала пять новых товарных знаков в России, передает ТАСС. В их числе – наименования «Kia my mobility», «A better way to go green light» и «Kia edition plus». Информация об этом размещена в реестре Роспатента.

Товарные знаки зарегистрированы по 9, 16, 35 и 27 классам Международной классификации товаров и услуг. В эти категории входят такие продукты, как загружаемое компьютерное программное обеспечение для удаленной диагностики автомобилей, бумажные и картонные вывески, реклама, а также напольные коврики для транспортных средств. Знак «A better way to go green light» был отдельно зарегистрирован по 12-му классу, связанному с автомобилями, аксессуарами и запчастями.

Ранее автопроизводитель регистрировал в России товарные знаки, позволяющие проектировать автомобильные заводы, предоставлять услуги по дизайну автомобилей, а также производить и продавать машины в стране.

В апреле 2025 года южнокорейские СМИ сообщали, что Kia включила российский рынок в план ожидаемых продаж, намереваясь реализовать 50 тыс. автомобилей в России к 2030 году. Однако позже в концерне Hyundai Motor Group, куда входит Kia, пояснили, что планы касались в целом стран СНГ, а не исключительно российского рынка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, автомобильная марка KIA получила регистрацию шести товарных знаков в России, что откроет компании путь к производству, продаже и проектированию авто-заводов в стране.

Во вторник другой южнокорейский автоконцерн Hyundai оформил три новых товарных знака в России для автомобилей и комплектующих.