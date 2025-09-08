Хинштейн заявил о стыде за срыв сроков ремонта поврежденного жилья в Курске

Tекст: Ольга Иванова

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил сожаление по поводу срыва сроков восстановления домов, пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

На заседании правительства он заявил: «Коллеги, честно, мне даже перед людьми стыдно, потому что люди и так оказались в такой ситуации, мы называем сроки, а потом находим объяснения, почему эти сроки не исполняются: подрядчиков недостаточно, контроль ослаблен, пятое, двадцатое».

По словам Хинштейна, во Льгове на улице Карла Либнехта завершаются отделочные работы в поврежденном доме, и к 1 ноября жильцы смогут вернуться в свои квартиры. В Рыльске ситуация также остается сложной, и губернатор поручил ускорить восстановительные работы, а также предложил создать специальный штаб для постоянной координации процесса.

В Курске продолжается восстановление многоквартирного дома на улице Веспремской: подрядчик установил срок окончания работ на 15 октября, хотя ранее планировалось завершить их на месяц раньше. На домах по улицам Заводской и Орловской монтажные работы уже завершены, началась отделка, по информации местных властей, эти объекты реально сдать к концу сентября. Жильцы домов на Союзной и Республиканской улицах обратились с просьбой провести строительную экспертизу, которую также пообещали организовать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители приграничных населенных пунктов Курской области с утраченным имуществом получили ежемесячные выплаты по 65 тыс. рублей, сумма составила 7,3 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство должно сконцентрироваться на вопросах восстановления жилья и выплате компенсаций в приграничных регионах.