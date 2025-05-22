Путин назвал восстановление жилья ключевой задачей в приграничье

Tекст: Александра Юдина

Путин отметил, что ряд тем особенно волнует граждан на приграничных территориях, в частности, восстановление жилья, социальных и транспортных объектов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что важна поддержка переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и сейчас проживают во временных пунктах размещения, у родственников или арендуют жилье.

Президент обратил внимание правительства на необходимость обеспечить выплаты компенсаций за утраченное имущество, а также поддержать тех, кто потерял жилье из-за происходящих событий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители приграничных населенных пунктов Курской области с утраченным имуществом получили ежемесячные выплаты по 65 тыс. рублей, сумма составила 7,3 млрд рублей.