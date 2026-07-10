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    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    14 комментариев
    10 июля 2026, 14:34 • Новости дня

    Глава белгородского села пострадал при атаке дрона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава белгородского села и водитель пострадали в результате атаки дрона ВСУ на служебный автомобиль, сообщили в оперативном штабе региона.

    Инцидент произошел в Белгородском округе, где украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по машине местной администрации, сообщил оперштаб в Max.

    «В селе Устинка Белгородского округа служебный автомобиль подвергся атаке дрона. Глава поселения и водитель получили осколочные ранения и акубаротравмы. Они доставлены в Яснозоренскую амбулаторию, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Машина повреждена», – уточняется в заявлении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня три человека получили ранения при атаках дронов на транспорт в Белгородской области.

    В конце мая детонация беспилотника в поселке Октябрьский привела к гибели местного жителя.

    За несколько дней до этого украинский аппарат атаковал легковой автомобиль в Шебекинском округе.

    9 июля 2026, 20:50 • Новости дня
    ВС России ликвидировали командира вторгшихся в Курскую область «Ястребов»

    ВС России уничтожили командира батальона украинских беспилотников «Ястребы»

    ВС России ликвидировали командира вторгшихся в Курскую область «Ястребов»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В зоне спецоперации уничтожены командир батальона украинской бригады беспилотников, а также офицер пограничной комендатуры быстрого реагирования.

    Российские военнослужащие ликвидировали командира батальона 411-й отдельной бригады беспилотных систем, а также офицера пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал», передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    «В Запорожской области ликвидирован командир батальона 411 ОБрБпС «Ястребы» майор Томашевский Виктор, уроженец Киева. <…> В Колодезном (Харьковская область) ГВ «Север» ликвидирован начальник связи ПКБР «Шквал» 7-го пограничного отряда (Закарпатская область) старший лейтенант Кулич Михаил Викторович», – рассказал собеседник агентства.

    Представители силовых структур также отметили, что подразделение «Ястребы» участвовало во вторжении в Курскую область и терроризировало мирное население приграничных районов с помощью дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили крупную группу операторов беспилотников бригады ВСУ «Ахилес» в Запорожской области.

    Ранее пленный украинский солдат рассказал о ненависти населения к штурмовому полку «Шквал» из-за высоких потерь. А в феврале удары российских дронов поразили места дислокации операторов БПЛА этого элитного подразделения.

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    10 июля 2026, 11:00 • Новости дня
    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины

    Россия нанесла удары по военным объектам Украины. Сводка на 10 июля

    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины
    @ Минобороны России/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 10 июля российские войска нанесли удары по промышленным и энергетическим объектам в нескольких областях Украины, вызвав пожары и взрывы.

    Российская армия нанесла удары по объектам в Одесской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Николаевской областях Украины.

    Военные эксперты заявили, что в Одесской области баллистическая ракета «Искандер-М» поразила промышленное предприятие и стоянку грузового транспорта, что привело к сильному пожару. В городе были слышны повторные взрывы, вероятно, из-за детонации боеприпасов.

    В Днепропетровской области мощные удары пришлись по объектам военно-промышленного комплекса в городе Самар.

    На подконтрольных Киеву территориях зафиксированы попадания по объектам топливно-энергетического комплекса. В Краматорске беспилотники «Герань» уничтожили автозаправочную станцию, а в Новомосковске, в Днепропетровске и на трассе между Днепропетровском и Павлоградом сгорели несколько автозаправок.

    Российские военные продолжают целенаправленную работу по уничтожению пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. За сутки бойцы ВС РФ разгромили 118 таких пунктов в зоне спецоперации. Одна из целей была выявлена и поражена с помощью беспилотника «Гербера сикер» в районе Доброполья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили пункт дислокации пограничной службы ВСУ в Харьковской области.

    Российские военные нанесли удары по логистическим центрам ВСУ.

    Министерство обороны впервые сообщило об уничтожении британского зенитного ракетного комплекса Rapid Ranger.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    10 июля 2026, 06:50 • Новости дня
    Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел после падения обломков БПЛА
    Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел после падения обломков БПЛА
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Ильского НПЗ произошло возгорание после падения обломков БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «В Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ», – сообщил оперштаб в «Максе».

    По предварительным данным, пострадавших нет. По информации оперативного штаба, фрагменты беспилотников упали по нескольким адресам в станице Северской. В одном случае обломки рухнули во двор частного дома, в другом – на территорию одного из предприятий. В этих эпизодах также никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 июня дрон украинских военных атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае и вызвал пожар.

    В ночь с 31 декабря на 1 января обломки беспилотника упали на территорию Ильского НПЗ на Кубани и вызвали пожар на площади около 25 квадратных метров без пострадавших.

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    9 июля 2026, 18:50 • Новости дня
    Дрон ВСУ намеренно убил мирного жителя под Харьковом

    Украинский беспилотник намеренно убил мирного жителя под Харьковом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали с помощью дрона и убили мужчину, работавшего на собственном приусадебном участке в селе Таволжанка Харьковской области.

    Трагический инцидент произошел в Купянском районе Харьковской области, передает ТАСС. Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев рассказал подробности случившегося в своем Telegram-канале.

    «В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины погиб мирный житель села Таволжанка Купянского района. В момент атаки мужчина находился на земельном участке рядом со своим домом и после взрыва получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью», – написал чиновник.

    Ганчев подчеркнул, что украинские военные видели человека на огороде и направили беспилотник в его сторону умышленно. Руководитель администрации также выразил соболезнования семье погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в селе Ивановка Купянского района от удара украинского дрона погиб местный житель.

    До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти мужчины при атаке беспилотника в Новой Таволжанке. А омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская призвала мировое сообщество осудить целенаправленные убийства гражданских лиц операторами дронов ВСУ.

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    10 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы

    Депутат Колесник призвал выработать критерии незаконной сборки дронов

    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Растущая угроза атак дронами говорит о необходимости обсуждения создания в России закона о БПЛА. Нормы должны быть тщательно проработаны, поэтому к законотворческой работе нужно привлечь парламентариев, сотрудников спецслужб и участников СВО, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный».

    «Действующая правоприменительная практика позволяет правильно квалифицировать террористические действия, в том числе с применением дронов. В этом же ключе работают, например, нормы о запрете незаконного хранения взрывчатки. Тем не менее нынешняя ситуация с серьезнейшими угрозами российским гражданам и инфраструктуре диктует обсуждение возможности создания отдельного закона о БПЛА», – сказал Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Собеседник допустил, что на законодательном уровне необходимо определить критерии незаконной сборки дронов, а также предусмотреть административную и уголовную ответственность. «На мой взгляд, это нужно было сделать еще, что называется, вчера», – подчеркнул политик.

    Парламентарий напомнил, что ущерб от деструктивного применения даже одного гражданского дрона может быть сопоставим с оружейным воздействием. «Думаю, в этой связи уместно поднять вопрос об изменении правил продажи БПЛА, приблизив процесс к получению разрешения на оружие. Например, можно обязать покупателей проходить соответствующее лицензирование, а затем в обязательном порядке закреплять ID беспилотника в реестре Росавиации», – указал он.

    При этом, уточнил Колесник, данные нормы должны быть проработаны максимально ясно и не допускать двойственных толкований. «В законодательной работе применяется медицинский принцип: «Не навреди». Нововведения не должны мешать развитию гражданской сферы БПЛА . Кроме того, в них не должно быть лакун для привлечения людей к ответственности по спорным основаниям», – уточнил депутат.

    Поэтому, по его словам, для создания тщательной нормативной базы к законотворческой работе должны быть привлечены не только юристы и парламентарии, но также технические специалисты, сотрудники спецслужб, общественные деятели и участники СВО.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов в России, которые готовили спецслужбы Украины при участии западных кураторов. Атаки должны были быть проведены с помощью БПЛА на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны.

    Одним из объектов были инфраструктура, авиапарк и личный состав военного аэродрома «Ростов-Центральный». Для атаки были подготовлены 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого БПЛА – свыше одного кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. ГУР Украины хотели провести теракт силами россиянина, которому обещали денежное вознаграждение.

    Однако мужчина сообщил об украинских планах в территориальные органы госбезопасности. «Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – говорится в сообщении правоохранителей. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России.

    Видео спецслужбы о предотвращении теракта смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    9 июля 2026, 20:38 • Новости дня
    Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине
    Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия больше не рассчитывает на то, что западные страны действительно заинтересованы в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Свое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш. По словам Лаврова, Москва окончательно истратила «запас доброго отношения и надежд» в адрес Запада, передает РИА «Новости».

    «Верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно», – отметил дипломат. Лавров отметил, что западные государства, по его словам, лишь демонстрировали готовность к диалогу по украинскому вопросу, однако затем перешли к открытым ультиматумам в адрес Москвы.

    Лавров напомнил, что прежние договоренности, достигнутые под гарантии европейских лидеров в 2014, 2015 и 2019 годах, оказались ложными и были нарушены. Аналогичная судьба постигла и соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года, которые были публично сорваны при участии западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава МИД отказался верить обещаниям оппонентов на слово. Чуть ранее министр назвал диалог с европейскими странами дипломатическим прикрытием геополитической экспансии Запада. В мае российский дипломат обвинил Вашингтон и Брюссель в срыве возможностей мирного урегулирования.



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    10 июля 2026, 11:48 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» призвал к жесткому контролю ввоза запчастей для FPV-дронов

    Ветеран «Альфы» призвал ужесточить контроль незаконного ввоза запчастей для FPV-дронов

    Ветеран «Альфы» призвал к жесткому контролю ввоза запчастей для FPV-дронов
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Олег Исайченко

    Решение россиянина, с которым связались представители военной разведки Украины, обратиться в органы российской безопасности абсолютно верное. Он – настоящий гражданин Российской Федерации. Однако, к сожалению, не все проявляют такую ответственность, сказал ветеран ФСБ и «Альфы» Виталий Демидкин. Ранее ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный».

    «Сотрудники ФСБ работают четко, исполнительно и с упреждением. Так было прежде и, я думаю, будет и в будущем», – отметил Виталий Демидкин, ветеран ФСБ и подразделения «Альфа». Собеседник напомнил, что главная задача службы заключается не в том, чтобы «по следам найти и обезвредить преступника, а действовать на опережение», и она с этим очень хорошо справляется.

    «ФСБ не про все рассказывает публично, многие операции не предают гласности, в том числе из-за того, что ведется оперативная игра», – подчеркнул Демидкин. Он также высоко оценил решение россиянина, с которым связались представители военной разведки Украины для совершения теракта на аэродроме, обратиться в органы российской безопасности.

    «Он – настоящий гражданин Российской Федерации», – акцентировал спикер, порекомендовав всем, кто оказался в похожей ситуации, брать пример с мужчины и сразу обращаться в правоохранительные органы. Однако, оговорился Демидкин, не все проявляют такую ответственность и осознанность.

    На этом фоне ветеран «Альфы» напомнил, что ранее ФСБ задержала 25-летнюю девушку и мужчину, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны. Причем убить российского военного планировали БПЛА, разработанным на Западе. В этой связи становится очевидным, что необходимо разработать меры, чтобы пресечь незаконный ввоз и распространение запчастей для создания FPV-дронов. Вместе с тем эти решения не должны навредить добровольцам, которые помогают российской армии.

    «На мой взгляд, необходим более жесткий контроль на границе. Если перевозятся военные грузы, обязательно должны быть все сопутствующие документы. Сотрудники на блокпостах должны обращать внимание, кто осуществляют перевозку», – рассуждает Демидкин. Кроме того, по мнению собеседника, гражданам следует проявлять бдительность, чтобы выявлять подозрительных лиц. «Беспилотные аппараты летят иногда не с Украины – их запускают с нашей территории те, кто получает соответствующую задачу от противника. Поэтому позаботиться о безопасности может каждый, если будет, что называется, смотреть по сторонам», – заключил спикер.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении планируемого военной разведкой Украины теракта на аэродроме «Ростов-Центральный». По данным службы, целью было разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв самолетов. Для решения поставленной задачи противником планировалось задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта.

    «Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте», – говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства. Представители ГУР МО Украины пообещали россиянину денежное вознаграждение за совершение теракта, однако он добровольно обратился в органы российской безопасности. Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России.

    В ходе контролируемой операции от сотрудника военной разведки Украины были получены координаты тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению атаки. «После обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – отметили в службе.

    Теракт удалось предотвратить на стадии подготовки. Мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке планировавшегося террористического акта, продолжаются, добавили в ЦОС. В ФСБ напомнили, что согласно УК России, человек, участвовавший в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если он своевременным предупреждением органов власти способствовал предотвращению трагедии.

    Напомним, накануне ФСБ предотвратила серию терактов, подготовленных спецслужбами Украины. Масштаб и степень угрозы оцениваются как беспрецедентные. Как сообщили в ЦОС ведомства, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Атаки планировалось провести при непосредственном участии западных кураторов.

    Одно из предотвращенных нападений было направлено против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка 2001 года рождения. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер для сбора информации об объектах в Москве и Санкт-Петербурге. Координатор поддерживал с ней контакт, имитируя романтические отношения и обещая продолжить их на Украине после выполнения заданий.

    Кроме того, в Краснодаре был задержан гражданин России 1978 года рождения, планировавший в Московском регионе теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны по заданию СБУ. В 2002 году подозреваемый был осужден в РФ за кражу и разбой. После отбытия наказания он уехал в Днепропетровск. В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги.

    В экспертном сообществе связали серию терактов, которая была предотвращена ФСБ, с 40-дневной операцией СБУ. Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия.

    Видео с заготовленными украинской спецслужбой дронами для атаки на аэродром «Ростов-Центральный» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    10 июля 2026, 02:16 • Новости дня
    Захарова оценила «дружбу» Польши и Украины

    Захарова отметила иллюзорность основанной на русофобии «дружбы» Польши и Украины

    Захарова оценила «дружбу» Польши и Украины
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обострение отношений между Варшавой и Киевом.

    «11 июля исполняется 83 года событиям, получившим в истории название Волынская резня», – напомнила Захарова в комментарии об украинском кризисе, опубликованном на сайте МИД.

    По ее словам, долгие годы Украина и Польша старались избегать этой темы, однако героизация украинских националистов переполнила чашу терпения Варшавы.

    «Варшава и Киев наглядно показывают «демократической Европе» и всему «просвещённому Западу», чего стоит иллюзорная «дружба» на основе ненависти, а именно русофобии и подпитке на этой почве неонацизма», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между Варшавой и Киевом продолжает развиваться дипломатический скандал, начавшийся с того, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана экстремистской, запрещена в России).

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о конце эры доброжелательности Польши к Украине.

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    10 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Захарова обвинила ВСУ в «охоте» на пассажирские автобусы
    Захарова обвинила ВСУ в «охоте» на пассажирские автобусы
    @ кадр из видео СК

    Tекст: Антон Антонов

    В последнее время ВСУ сознательно «охотятся» на рейсовые и пассажирские автобусы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии об украинском кризисе.

    По словам Захаровой, заявление которой опубликовано на сайте МИД, «в последнее время ВСУ сознательно охотятся на рейсовые и пассажирские автобусы, подвергая их дроновым атакам».

    Дипломат назвала происходящее стремлением киевских властей усилить террор против мирных жителей и гражданской инфраструктуры России. Захарова заявила, что нацистский режим Владимира Зеленского таким образом пытается показать западным кураторам «эффективность» поставляемого вооружения и добиться дальнейшего наращивания военной помощи.

    При этом, подчеркнула она, фактически ответственность за эти преступления перекладывается на тех, кто поддерживает Киев и, по ее формулировке, становится соучастником финансирования терроризма.

    Захарова напомнила, что 2 июля вблизи КПП «Красный Камень» на границе с Республикой Беларусь украинский беспилотник атаковал туристический автобус «Минск-Анапа». В салоне находились 19 граждан Белоруссии, пострадали три человека – два водителя и один пассажир. В тот же день после удара дрона по городскому автобусу в Лисичанске в ЛНР ранения получили 12 человек.

    6 июля украинский БПЛА поразил пассажирский автобус на участке автодороги Никольское–Таврово в Белгородской области. Восемь человек были ранены, среди них годовалая девочка, десятилетний мальчик и шестнадцатилетний юноша, у всех множественные осколочные ранения. Уже 8 июля вражеский дрон ударил по пассажирскому автобусу в селе Никольское Белгородской области, ранен один человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты и политики считают, что атаки ВСУ на белорусские автобусы являются тщательно спланированными террористическими актами Украины, которые должны спровоцировать Минск либо на уступки, либо на открытые боевые действия.

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    10 июля 2026, 00:34 • Новости дня
    Зеленский: В Вишневом взорвался склад боеприпасов Укроборонпрома

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы на складе боеприпасов в городе Вишневое под Киевом произошли на объекте концерна «Укроборонпром», сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    О том, что «Вишневом взорвался склад боеприпасов Укроборонпрома», со ссылкой на Зеленского сообщают украинские СМИ. Зеленский заявил, что возбуждено уголовное дело. виновных в произошедшем планируют привлечь к ответственности, также ожидаются увольнения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Анна Скороход заявила об уничтожении боеприпасов и ракет ПВО на складе в Вишневом, принадлежавшем минобороны и «Укроборонпрому».

    В городе провели эвакуацию жителей.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    10 июля 2026, 07:56 • Новости дня
    Минобороны сообщило о перехвате 376 украинских беспилотников

    Российская ПВО уничтожила 376 украинских дронов над регионами страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили 376 дронов самолетного типа в воздушном пространстве нескольких регионов страны и над морем, сообщили в Минобороны.

    Дежурные средства ПВО успешно ликвидировали 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны.

    Массированная атака продолжалась с 20.00 мск 9 июля до 7.00 мск 10 июля.

    Вражеские дроны были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской и Тверской областей. Также аппараты сбиты в Московском регионе, Краснодарском крае, над Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 7 июля российские военные перехватили 452 украинских беспилотника над регионами страны.

    В конце июня дежурные средства ПВО уничтожили 209 вражеских дронов самолетного типа.

    В начале прошлого месяца силы противовоздушной обороны сбили 339 аппаратов противника за один день.

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    9 июля 2026, 22:42 • Новости дня
    Зеленский заявил о поставках ракет Patriot на Украину в ближайшие дни

    Tекст: Антон Антонов

    Украина в ближайшие дни получит от США ракеты PAC-3 для ЗРК Patriot, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Зеленский заявил, что в ближайшие дни Украина получит новый пакет помощи от Соединенных Штатов, который будет включать дополнительные ракеты PAC-3 для систем Patriot», – пишут украинские СМИ.

    Кроме того, Зеленский заявил, что обсуждал с Белым домом вопрос организации производства систем ПВО Patriot на Украине. По его словам, этот вопрос уже решен на политическом уровне, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США сообщили о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot.

    В то же время эксперты Bloomberg указали на многолетние сроки для организации выпуска ракет.

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    10 июля 2026, 06:57 • Новости дня
    В зоне спецоперации применили новейшую акустическую систему «Заваруха»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшая система акустической разведки «Заваруха» для обнаружения огневых позиций противника начала применяться в зоне спецоперации, сообщил официальный представитель НПО «Альфа».

    Официальный представитель НПО «Альфа» сообщил о начале применения в зоне спецоперации новейшей системы акустической разведки, передает ТАСС.

    «Новейшая система контрбатарейной борьбы «Заваруха» – самая компактная система звуковой разведки для обнаружения огневых позиций противника. Размер микрофонной решетки не превышает 1 м. «Заваруха» уже прошла боевую апробацию в ДНР, ЛНР, Белгородской, Брянской и Запорожской областях», – рассказали в организации.

    Комплекс отличается высокой точностью: на дистанции свыше 20 км погрешность составляет не более 400 метров, а на 12 км – до 150 метров. Максимальная дальность обнаружения достигает 27 км. Система способна автономно работать от аккумулятора пять суток, оставаясь незаметной за счет пассивного режима работы.

    В ходе боевого применения «Заваруха» успешно выявила позиции украинских войск, включая самоходные установки Caesar и Krab. Разработчики отметили, что новинка в 60 раз дешевле стоящих на вооружении комплексов «Пенициллин» и АЗК-7М, не требует автомобильного шасси и большого расчета, а также превосходит аналоги по эффективности обнаружения минометов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы бригады «БАРС-Курск» приступили к тестированию передовой системы акустического обнаружения дронов.

    Госкорпорация «Ростех» рассказала о мгновенном выявлении вражеских огневых позиций комплексом звукотепловой разведки «Пенициллин».

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    10 июля 2026, 07:08 • Новости дня
    Боец ВС России раскрыл тактику новых украинских дронов

    Боец ВС России Лебедь раскрыл тактику новых украинских дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские дроны Hornet и «Марсианин» пытаются зайти на цель с тыла, но военнослужащие ВС РФ знают, как с этим бороться, рассказал водитель 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» с позывным Лебедь, который участвовал в освобождении Василевки в ДНР.

    Украинские беспилотники Hornet и «Марсианин» стараются заходить на цель с тыла, однако российские военные знают методы борьбы с ними, передает РИА «Новости». Об этом рассказал водитель 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» с позывным Лебедь, принимавший участие в освобождении Василевки в ДНР.

    По словам военнослужащего, новые аппараты появились у противника недавно, но бойцы его подразделения уже сбили несколько таких дронов. «Идут они всегда все ровно, с птицей не перепутаешь. И заходят всегда с тыла, пытаются зайти сзади бить. Но сзади у нас есть пулеметчик - зоркий глаз - он всегда контролит наш тыл», – отметил боец в видео, опубликованном Минобороны России.

    Российское оборонное ведомство сообщило об освобождении Василевки 4 июля. Населенный пункт перешел под контроль десантников гвардейского Торуньского полка Псковского соединения ВДВ и военнослужащих 30-й отдельной мотострелковой бригады.

    Штурмовые группы проникали в укрепленный район противника малыми отрядами по два-три человека, координируя действия с помощью беспилотной авиации. По позициям украинских войск наносились массированные удары артиллерией, дронами и фугасными авиабомбами, после чего десантники зачистили каждый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пулеметчик группировки «Центр» показал фрагменты сбитого американского беспилотника «Марсианин».

    Российские артиллеристы научились эффективно противостоять дронам «Хорнет» при помощи систем радиоэлектронной борьбы.

    Военнослужащие морской пехоты на Добропольском направлении ликвидировали за сутки сразу 12 таких аппаратов.

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    10 июля 2026, 09:29 • Новости дня
    В Таганроге началась частичная эвакуация после налета украинских беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Таганроге проводят эвакуацию людей из зоны ЧС после атаки украинских беспилотников, сообщила глава города Светлана Камбулова.

    В Таганроге организовали вывоз людей из зоны чрезвычайной ситуации после налета украинских беспилотников, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем канале в Мax.

    «В настоящее время оперативно эвакуируем людей, чьи дома попали в зону ЧС», – написала мэр. По ее словам, все экстренные службы города успешно выполняют поставленные задачи. Градоначальница призвала жителей сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.

    В пятницу Ростовская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ, силы противовоздушной обороны сбили более 30 дронов. Губернатор региона Юрий Слюсарь уточнил, что в результате падения обломков начался пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов и на территории городского порта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские беспилотники атаковали два коммерческих судна в акватории Таганрогского залива.

    В Миллеровском районе Ростовской области из-за падения обломков дрона загорелась емкость с топливом.

    В конце мая экстренные службы ликвидировали пожар на территории таганрогского порта после налета БПЛА.

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