Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.13 комментариев
Ростех сообщил о мгновенном обнаружении позиций противника «Пенициллином»
Звукотепловой комплекс «Пенициллин» всего за несколько секунд определяет координаты вражеских орудий на Украине благодаря пассивному режиму и объединению трех типов данных, сообщила пресс-служба Ростеха.
Комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин» позволяет российским бойцам за считанные секунды выявлять огневые позиции противника и оперативно выдавать целеуказания для контрбатарейной борьбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ростеха. Представитель госкорпорации отметил: «Пенициллин – это комплекс нового поколения, который совмещает информацию трех типов – сейсмическую, тепловую и визуальную. Его датчики разнесены на позиции. Комплекс засекает звуковые и световые волны от выстрелов и разрывов. Его аппаратура автоматически сводит и обрабатывает информацию и за несколько секунд выдает координаты вражеских орудий – от минометов до тяжелых гаубиц».
В Ростехе подчеркнули, что дальность обнаружения у комплекса значительная, и противник получает ответный удар прежде, чем ствол его орудия успевает остыть. «Пенициллин» способен вести разведку в любых погодных условиях и при температурах от минус 40 до плюс 60 градусов, а его развертывание занимает минимальное время.
Важным преимуществом комплекса назвали работу исключительно в пассивном режиме, что исключает его обнаружение противником с помощью средств радиопеленгования и постановки радиопомех. «Пенициллин» не излучает сигналов и остается недоступным для подавления средствами радиоэлектронной борьбы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт холдинга «Росэл» заявил о росте количества атак беспилотников в ближайшие годы. Холдинг «Росэл» разработал новое оборудование для навигации самолетов и беспилотников, которое позволило отказаться от спутниковой связи и прошло летные испытания перед запуском серийного производства. Корпорация Ростех начала выпуск системы «свой-чужой» для идентификации дронов.