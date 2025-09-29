Театральное сообщество обсудило в Москве будущее премии «Золотая Маска»

Tекст: Валерия Городецкая

Открытие II Всероссийской конференции «Пути и перспективы развития премии и фестиваля «Золотая Маска»: «Золотая Маска» и театральные фестивали России» состоялось 29 сентября в стенах Детского музыкального театра юного актера, сообщается на сайте президентского фонда культурных инициатив. Мероприятие продолжится 30 сентября.

Участников конференции поприветствовала министр культуры России Ольга Любимова. «Высокой оценки достойны ваши преданность избранному делу, неустанный труд и живой интерес к нашей культуре. Благодаря вам российский театр сохраняет свои традиции и продолжает свое развитие», – заявила она.

Генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов подчеркнул значимость конференции для всей страны. По его словам, «мероприятие объединяет ведущих деятелей театра» и позволяет при поддержке грантов предлагать конкретные пути развития фестивального движения и укрепления роли «Золотой Маски» как системообразующего проекта. Он выразил уверенность, что форум станет новым импульсом для театрального движения России.

Президент премии и фестиваля Владимир Машков отметил, что конференция стала местом обсуждения будущего «Золотой Маски» и всего фестивального движения. Он акцентировал, что встреча проходит накануне 150-летия Союза театральных деятелей России и создания Концепции развития театрального дела до 2035 года. «Только совместными усилиями мы сможем сформировать единое направление развития, в том числе, фестивального движения», – заявил Машков.

В первый день форума обсуждались итоги 31-го сезона премии, новые направления проекта, сотрудничество с фестивалями России и детские театральные инициативы. «Я очень рад, что фестиваль проходит именно здесь – это кажется настоящим знаком, ведь с этого года у «Золотой Маски» появилась новая номинация для детских спектаклей. Все самое хорошее начинается с детского театра», – отметил художественный руководитель театра Александр Федоров. Начальник столичного департамента культуры Татьяна Цветкова рассказала о проекте «Театральный бульвар», подчеркнув значимость участия региональных театров.

В конференции принимают участие представители власти, театрального сообщества, эксперты и организаторы фестивалей. Организатором форума выступила дирекция «Золотой Маски» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и Сбера.