    Почему Испания исторически не любит Израиль
    Объявлена стоимость пенсионного коэффициента с 2026 года
    Суд зарегистрировал второй иск к Пугачевой
    Все ради России. В чем ключ к пониманию переговорной стратегии Путина
    Россия вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток
    Названы доходы бюджета России от НДС в 2026 году
    Стоимость золота обновила исторический рекорд, превысив 3850 долларов
    Кремль прокомментировал возможные поставки Украине ракет «Томагавк»
    Родные пропавших в Карабахе заблокировали вход в Минобороны Армении
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»

    Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к антивоенным выступлениям, западной элите придется с ним считаться.

    29 сентября 2025, 18:10 • Новости дня

    Театральное сообщество обсудило в Москве будущее премии «Золотая Маска»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве открылся форум, посвященный развитию премии и фестиваля «Золотая Маска», где участники обсудили итоги сезона и перспективы театрального движения.

    Открытие II Всероссийской конференции «Пути и перспективы развития премии и фестиваля «Золотая Маска»: «Золотая Маска» и театральные фестивали России» состоялось 29 сентября в стенах Детского музыкального театра юного актера, сообщается на сайте президентского фонда культурных инициатив. Мероприятие продолжится 30 сентября.

    Участников конференции поприветствовала министр культуры России Ольга Любимова. «Высокой оценки достойны ваши преданность избранному делу, неустанный труд и живой интерес к нашей культуре. Благодаря вам российский театр сохраняет свои традиции и продолжает свое развитие», – заявила она.

    Генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов подчеркнул значимость конференции для всей страны. По его словам, «мероприятие объединяет ведущих деятелей театра» и позволяет при поддержке грантов предлагать конкретные пути развития фестивального движения и укрепления роли «Золотой Маски» как системообразующего проекта. Он выразил уверенность, что форум станет новым импульсом для театрального движения России.

    Президент премии и фестиваля Владимир Машков отметил, что конференция стала местом обсуждения будущего «Золотой Маски» и всего фестивального движения. Он акцентировал, что встреча проходит накануне 150-летия Союза театральных деятелей России и создания Концепции развития театрального дела до 2035 года. «Только совместными усилиями мы сможем сформировать единое направление развития, в том числе, фестивального движения», – заявил Машков.

    В первый день форума обсуждались итоги 31-го сезона премии, новые направления проекта, сотрудничество с фестивалями России и детские театральные инициативы. «Я очень рад, что фестиваль проходит именно здесь – это кажется настоящим знаком, ведь с этого года у «Золотой Маски» появилась новая номинация для детских спектаклей. Все самое хорошее начинается с детского театра», – отметил художественный руководитель театра Александр Федоров. Начальник столичного департамента культуры Татьяна Цветкова рассказала о проекте «Театральный бульвар», подчеркнув значимость участия региональных театров.

    В конференции принимают участие представители власти, театрального сообщества, эксперты и организаторы фестивалей. Организатором форума выступила дирекция «Золотой Маски» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и Сбера.

    29 сентября 2025, 04:50 • Новости дня
    Глава МИД Италии ответил на заявления Зеленского о российских дронах
    Глава МИД Италии ответил на заявления Зеленского о российских дронах
    @ Marco Ottico/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Италии Антонио Таяни ответил на предупреждения главы киевского режима Владимира Зеленского об опасности российских дронов над страной.

    «Я надеюсь, что этого не произойдет. И я не думаю, что [президент России Владимир] Путин хочет начать третью мировую войну, и я не думаю, что Италия является военной целью», – приводит слова итальянского министра агентство ANSA со ссылкой на канал Rete4.

    В передаче на итальянском телеканале Таяни прокомментировал предупреждение  Зеленского о возможности полетов над Италией российских беспилотников.

    Итальянский министр отметил, что «итальянская ПВО способна контролировать происходящее и сбивать беспилотники с угрожающими намерениями».

    «[Президент России Владимир] Путин проверяет реакцию Запада, но Запад уже продемонстрировал, что знает, как реагировать, даже если сигналы кажутся политическими, а не военными», – добавил министр Таяни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США не располагают вооружением, которое могло бы повлиять на ситуацию на Украине, сообщил политолог профессор Алессандро Орсини.

    29 сентября 2025, 15:36 • Новости дня
    Россия вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток

    Путин одобрил выход России из Европейской конвенции по предупреждению пыток

    Россия вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, денонсирующий Европейскую конвенцию по предупреждению пыток.

    В Министерстве юстиции России подчеркивали, что денонсация конвенции не приведет к снижению уровня гарантий или нарушению прав человека внутри страны, передает РИА «Новости».

    Ранее комитет Госдумы рекомендовал денонсировать Европейскую конвенцию по пыткам.

    На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий отказ от Европейской конвенции по предупреждению пыток и протоколов к ней.

    29 сентября 2025, 11:03 • Видео
    Азиаты ли мы? Что нам нужно знать о монголах

    Кто такие русские – европейцы или азиаты? Россия – это Запад или Восток? А может быть, мост, соединительная ткань между Западом и Востоком? Это вечный вопрос, который задают русским, и мы сами себе его задаем. Для ответа на него нужно вспомнить, что происходило на этом пространстве сотни и тысячи лет назад.

    28 сентября 2025, 22:35 • Новости дня
    Гладков сообщил, когда в Белгородской области восстановят энергоснабжение

    Tекст: Ирма Каплан

    Резервная генерация энергии в Белгородской области поддерживает работу необходимых учреждений, все специальные службы работают, оборудования и материалов достаточно, заявил в видеообращении после совещания с министрами и главами ведомств губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Все необходимые меры предприняты на федеральном уровне, занимаемся восстановлением. По работе школ и детских садов... не хочу говориться в прямом эфире, чтобы не создавать предмет для агрессии или провокаций со стороны украинцев в отношении наших детей. Постараемся во всех наших учреждениях, детских садах и школах провести», – сказал он в размещенном в Telegram-канале видео.

    Гладков добавил, что родители могут оставить детей дома, написав в школу заявление, но школы и детские сады работать будут, если будет подана электроэнергия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки на объекты инфраструктуры в Белгородской области возникли существенные перебои с подачей электроэнергии. Часть учреждений переведена на резервное питание. Кроме того, были ранены два мирных жителя.

    29 сентября 2025, 14:43 • Новости дня
    Названы доходы бюджета России от НДС в 2026 году

    Спрогнозирован рост доходов бюджета России от НДС до 20,7 трлн рублей к 2028 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поступления доходов от налога на добавленную стоимость в федеральный бюджет России в 2026 году составят 17,5 трлн рублей, в 2027 году – 19,3 трлн рублей, а в 2028 году – 20,7 трлн рублей.

    Эти цифры содержатся в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026–2028 годы, передает ТАСС.

    В тексте отмечено, что динамика прогнозируемых поступлений внутреннего НДС зависит от проектируемых изменений налогового законодательства, включая изменения основной ставки налога и порядка уплаты его при применении упрощенной системы налогообложения. Кроме того, значение имеет увеличение номинального объема ВВП и изменение структуры налоговой базы.

    В документе также объясняется, что поступления ввозного НДС будут расти за счет увеличения стоимостных объемов импорта, изменений его структуры, а также положительного влияния курса доллара. Проектируемое повышение основной ставки налога и внедрение системы подтверждения ожидания товаров при поставках из стран ЕАЭС также повлияют на динамику поступлений.

    Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил об ожидаемых доходах бюджета из-за налога на игорный бизнес и предложенного снижения порога по НДС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии рисков для инвестклимата из-за повышения НДС.

    Напомним, Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс для финансирования обороны и безопасности. Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил налоговые изменения новыми вызовами для безопасности России.

    29 сентября 2025, 04:35 • Новости дня
    Суд в России заочно приговорил к пожизненному сроку девятерых офицеров ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Девять офицеров и сержантов элитного подразделения ВСУ получили пожизненное заключение за атаки на российские части в приграничье с начала спецоперации, сказано в материалах Второго Западного окружного военного суда.

    Решение о заочном пожизненном лишении свободы для девяти офицеров и сержантов элитного подразделения ВСУ вынес 2-й Западный окружной военный суд, передает ТАСС.

    Обвинительный приговор пока не вступил в законную силу. По данным агентства, к пожизненному сроку приговорен начальник штаба командования сил спецопераций ВСУ Владимир Шаблий, который первые десять лет проведет в тюрьме, а оставшуюся часть – в исправительной колонии особого режима.

    Вместе с Шаблием пожизненно осуждены еще восемь военнослужащих этого подразделения, которые командовали и лично участвовали в атаках на российские подразделения в приграничных районах с начала спецоперации на Украине.

    Государственное обвинение настаивало на пожизненных сроках, гражданские иски по делу не заявлялись, однако только по нескольким эпизодам материальный ущерб составил более 2,5 млн рублей.

    Согласно материалам суда, в период с 14 апреля по 5 июля 2022 года полковники Владимир Шаблий и Андрей Матвиишин, а также другие военнослужащие, действуя согласованно с высшим руководством Украины, совершили террористические атаки на расположения российских военных частей и пограничных управлений ФСБ.

    В результате атак наступили тяжкие последствия, включая гибель российских военнослужащих и значительный ущерб в Белгородской и Брянской областях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России заочно осудили двух командиров ВСУ за организацию ракетного удара по месту дислокации российских военнослужащих в Курской области.

    Во Втором Западном окружном военном суде заочно признали виновным командира 91-го отдельного полка поддержки сухопутных войск ВСУ Виктора Рыбалку в организации минирования, повлекшего гибель и ранения военных в приграничных регионах России.

    29 сентября 2025, 07:10 • Новости дня
    Журналист Фази объяснил последствия плана Мерца по российским активам

    Портал UnHerd объяснил последствия плана Мерца по российским активам

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на прошедшей неделе призвал ЕС воспользоваться замороженными активами России и направить их на военные нужды Украины, а если точнее – для предоставления Киеву кредита в размере 140 млрд евро.

    Механизм, как пишет журналист Томас Фази в статье для британского портала UnHerd, сложный: государства-члены сначала предоставят гарантии по кредиту, а затем закрепят выплату в следующем долгосрочном бюджете ЕС, начиная с 2028 года.

    Мерц предположил, что план должен быть принят «значительным большинством», подразумевая структуру, которая позволяет избежать единогласия и, таким образом, нейтрализует вето Венгрии или Словакии.

    Но Бельгия не испытывает особого энтузиазма по поводу этого плана: прибыль Euroclear от замороженных российских активов уже облагается бельгийским правительством налогом в размере 25%, которое использует полученные доходы для финансирования собственных расходов на оборону в соответствии с целевым показателем НАТО в 2% от ВВП.

    Передача контроля над средствами Брюсселю лишила бы Бельгию этого источника доходов. Это подчеркивает внутренние противоречия в позиции ЕС, отмечает Фази.

    Кроме того, последствия плана Мерца не только затянут войну и умножат ее жертвы, но и еще больше подорвут доверие к европейской валюте и финансовым институтам.

    «Центральные банки по всему миру уже начали отказываться от западных валют после замораживания в 2022 году. Конфискация только ускорит эту тенденцию. Статус евро, который уже является вторичной резервной валютой после доллара, может еще больше снизиться, если инвесторы и правительства будут рассматривать его как уязвимый для политических капризов», – сказано в статье.

    Фази указывает на то, что европейские лидеры пытаются преподнести как демонстрацию силы очередной феерический акт самосаботажа, что сильнее  ослабит позиции Запада из-за отчуждения Глобального Юга, поощрения альтернативных финансовых систем и подрыва доверия к евро.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Власти Германии выразили готовность поддержать план Еврокомиссии по направлению миллиардов евро замороженных российских активов на помощь Украине и предложили новые юридические механизмы. Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

    Politico сообщила, что ЕС хочет одобрить кредиты Киеву на основе активов РФ в обход Венгрии.

    29 сентября 2025, 02:28 • Новости дня
    Федерация бокса сообщила о смерти самой титулованной спортсменки Синецкой

    Умерла трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая

    Tекст: Ирма Каплан

    Как сообщили в Федерации бокса России 28 сентября скоропостижно умерла заслуженный мастер спорта по боксу Ирина Синецкая.

    «Уход Ирины Синецкой – большая утрата для всей боксёрской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны. Память о ней навсегда останется с нами», – сказано в сообщении федерации.

    Синецкая – трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, 11-кратная чемпионка России. Она была самой титулованной спортсменкой в женском боксе.

    Ирина Синецкая родилась 25 декабря 1978 года, в селе Кочубеевское  Ставропольского края. Тренировалась в ставропольской Детско-юношеской школе единоборств под руководством Виктора Веселова. В 2007 году окончила факультет  физической культуры Ставропольского государственного университета.

    Последнее золото в стране Синецкая завоевала в 2014 году.


    29 сентября 2025, 06:50 • Новости дня
    Нотариус Корнилова рассказала об облагаемых НДФЛ подарках
    Нотариус Корнилова рассказала об облагаемых НДФЛ подарках
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Налогом на доходы облагаются не все подарки – от родных и близких родственников налог платить не требуется, но есть случаи, когда подарки требуют уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), рассказала нотариус Мария Корнилова.

    Обычные подарки, такие как деньги или вещи от частных лиц, не облагаются НДФЛ. Например, если друзья или знакомые подарили определенную сумму или предмет быта, налог платить не нужно, пояснила в беседе с агентством «

    Прайм» Корнилова.

    Однако налог взимается за подарки в виде недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев, цифровых финансовых активов, а также цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права. Сумма налога определяется исходя из рыночной стоимости подарка, а для недвижимости – кадастровой.

    Подарки от членов семьи и близких родственников освобождаются от уплаты налога. К ним относятся супруги, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, а также полнородные и неполнородные братья и сестры.

    «Если бабушка дарит внуку квартиру, платить налог не придется, так как подарок получен от близкого родственника», – уточнила нотариус.

    Кроме того, для перечисленных родственников действует 50% льгота на федеральный тариф при удостоверении договоров дарения недвижимости у нотариуса. С января 2025 года все сделки по дарению недвижимости между гражданами должны будут удостоверяться у нотариусов, отметила Корнилова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, проживание в неприватизированной квартире ограничивает права жильцов распоряжаться ею, напомнил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

    Значительная часть собственников квартир, сдающих жилье в аренду, в текущем году столкнется с ужесточением контроля налоговой, сообщила cенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова и объяснила, как избежать штрафов.

    Кроме того, нотариус Кашурин рассказал об обязательном нотариальном оформлении дарения недвижимости с 2025 года вне зависимости от родственных связей сторон.

    29 сентября 2025, 05:50 • Новости дня
    Песков рассказал о ситуации по переговорам между Россией и Украиной
    Песков рассказал о ситуации по переговорам между Россией и Украиной
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в вопросе российско-украинских переговоров динамики нет, как и ответа на предложения контактной группы по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле.

    «Здесь пока динамики никакой нет, и это не по нашей вине», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.

    Он добавил, что Киев пока никак не отреагировал на предложения по созданию трех рабочих групп для прицельного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов.

    «Наши предложения по трем группам тоже остались без ответа», – сообщил представитель Кремля.

    Напомним, во время переговоров в Стамбуле в июле российская делегация предложила украинской стороне обсудить ключевые вопросы в формате онлайн-групп из профильных специалистов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, выступая в ООН, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа в стремлении нанести России «стратегическое поражение» позволяет Киеву совершать теракты, внесудебные казни и диверсии.

    Лавров также представил, как нелогично менялась позиция Украины по переговорам с Россией.

    29 сентября 2025, 01:12 • Новости дня
    Песков высказался об отношениях между Россией и КНДР

    Tекст: Ирма Каплан

    Текущее состояние двусторонних отношений между Россией и КНДР можно охарактеризовать как интенсивные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «У нас интенсивные двусторонние отношения, которые реализуются, и мы будем дальше это делать, конечно», – заявил Пеков ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву по приглашению российского президента Владимира Путина, Песков указал на то, что пока точные сроки не определены и проработки вопроса не было.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Ким Чен Ын приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    29 сентября 2025, 03:55 • Новости дня
    Песков высказался об отравлениях суррогатом в Ленобласти
    Песков высказался об отравлениях суррогатом в Ленобласти
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Гибель людей от суррогатного спиртного в Ленинградской области – это из ряда вон выходящий случай и трагедия, которая станет поводом для еще более повышенного внимания к проблеме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, сейчас «достаточно строгая регуляторика», хотя все требуют дополнительных мер, ответил Песков ТАСС на вопрос о ситуации в Ленобласти.

    «Но сейчас очень строгие законы. Это из ряда вон выходящая авария, это трагедия, которая привела к большому количеству жертв. Правоохранительные органы работают. Это будет повод для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить», – ответил представитель Кремля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в третьем районе Ленобласти зафиксировали  смертельные случаи от употребления суррогатного алкоголя. Также были задержаны восемь человек по делу о производстве и сбыте суррогата.

    Мужчина, подозреваемый в продаже суррогатного алкоголя, разводил спирт водой и продавал односельчанам. Один из подозреваемых по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области заключен под стражу, еще один подозреваемый по делу отправлен под стражу на два месяца.

    29 сентября 2025, 02:40 • Новости дня
    В Институте им. Н.В. Склифосовского пациенту пересадили донорскую часть кисти

    Tекст: Ирма Каплан

    Необычная операция по трансплантации фрагмента кисти от донора длилась девять часов, а ее этапы проходили в нескольких операционных операционных, рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «После трансплантации пациента перевели в реанимацию, откуда он будет направлен в отделение пересадки почки и поджелудочной железы», – рассказал Собянин.

    Он уточнил, что специалисты отделения имеют большой опыт в подборе иммуносупрессивной терапии после трансплантации органов, которая не допустит отторжения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Китае были успешно пересажены свиные легкие с шестью отредактированными генами мужчине с мертвым мозгом, орган функционировал более 200 часов.


    28 сентября 2025, 23:02 • Новости дня
    Стало известно о возможной покупке сети «Рив Гош» компанией РВБ

    Tекст: Ирма Каплан

    Объединенная компания Wildberries & Russ (ООО РВБ) может стать новым владельцем сети «Рив Гош», сумма сделки оценивается в 5–6 млрд рублей, стороны уже объявили о заключении стратегического партнерства.

    Образованное после слияния Wildberries и Russ ООО РБВ фактически достигло договоренности о покупке бизнеса «Рив Гош». Согласование условий заняло несколько дней, о чем рассказали источники газеты «Коммерсантъ» из сферы ритейла.

    Официальные комментарии представители компаний не предоставили, ссылаясь на совместное заявление о стратегическом партнерстве, опубликованное 26 сентября. В нем говорится, что 252 магазина «Рив Гош» интегрированы с сервисом самовывоза маркетплейса Wildberries, а сеть получила выделенный раздел на платформе.

    ООО РВБ создано летом 2024 года. В компании 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз», а 35% – ООО «Стинн», за которой стоят братья Мирзояны, владельцы Russ. Выручка компании за 2024 год составила 441,1 млрд рублей, чистая прибыль – 47,64 млрд рублей.

    Сеть «Рив Гош», насчитывающая более 250 магазинов в 88 городах, специализируется на продаже премиальной косметики. По оценкам Infoline, компания занимает пятое место по обороту среди российских парфюмерно-косметических ритейлеров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, акции Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery резко выросли после сообщений о возможном слиянии, которое объединит две крупнейшие кинокомпании США.

    28 сентября 2025, 23:20 • Новости дня
    В Элисте подвели итоги III Международного буддийского форума
    В Элисте подвели итоги III Международного буддийского форума
    @ Serguei Fomine/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В Элисте 28 сентября завершился III Международный форум «Буддийский мир в новом тысячелетии, который проходил с 25 по 28 сентября и объединил представителей буддийского сообщества из трех десятков стран.

    «Деятельность III Международного буддийского форума охватывает десятки стран, для которых буддизм – залог сохранение духовности, традиционных ценностей, основа для сотрудничества, драйвер развития», – сказано на приветственной странице форума.

    За два года это мероприятие стало знаковым для верующих, представителей религиозных и общественных объединений, ученых и богословов из разных государств. В 2025 году в форуме участвовали делегации из почти 35 стран, в составе которых – представители буддийского духовенства: учителя, наставники, настоятели храмов. Всего за четыре дня более 7 тыс. гостей посетили буддийский форум. В том числе участники из КНР, Индии, Шри-Ланки, Бангладеш, Непала, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии, Бразилии, Бутана, Испании.

    Одним из гостей форума стал актер, каскадер, мастер боевых искусств Марк Дакаскос. Он рассказал, как когда-то хотел стать буддийским монахом, но не смог. «Хотите верьте, хотите нет, до того, как я стал актером, я хотел стать  буддийским монахом. Очевидно, я потерпел неудачу в этой части своей жизни, но с другой стороны, я счастлив, потому что у меня есть жена и трое детей», – цитирует актера РИА «Новости».

    Как заявил в приветственном слове президент России Владимир Путин, «общими усилиями мы стремимся построить мир, в котором доброта, уважение, справедливость и взаимопомощь становятся главными ценностями». Он отметил, что эта встреча, «собравшая видных религиозных, общественных деятелей, экспертов и ученых, проходит в Элисте, которая отмечает в этом году свое 160-летие».

    «Здесь, в Калмыкии, исторически сильны духовные традиции буддизма, и регион по праву является одним из его крупнейших центров в Европе», – подчеркнул Путин.

    Продолжая идею российского лидера, монах единственного буддийского храма Уганды Стивен Джемба Кабоггоза выразил надежду, что Международный  буддийский форум может стать светочем мира. «Это объединяет людей, они работают сообща, чтобы принести мир во всем мире. Я действительно это ценю. И, используя любовь и доброту, сострадание, умение ценить радость и общность по отношению ко всем существам, они могут принести мир в этом мире», – сказал он.

    В ходе форума участники и посетители смогли послушать лекции наставников буддизма, побывать на выставках буддийских шедевров из музеев Петербурга, калмыцкого костюма, посетить этнографические и литературные программы.

    А еще на форуме можно было услышать джазовый оркестр Игоря Бутмана с мастером горлового пения (народным джангарчи) Владимиром Каруевым.

    В предпоследний день форума министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев сообщил о том, что ведется разработка цифрового помощника туриста для знакомства с буддийской культурой. «Теперь человек, который интересуется буддийской культурой, зайдя туда [в приложение], может получить эту информацию. Цифровизация нам поможет познакомиться друг с другом, сохранить наследие через знакомство, получить первую информацию о том, куда турист собирается приехать», – приводит его слова ТАСС.

    Как отметил исполнительный директор Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Шемякин, развитие паломнического туризма может принести значительный доход буддистским регионам России. По предварительным оценкам, дополнительно в их бюджет может поступить до 15 млрд в год.

    29 сентября 2025, 05:05 • Новости дня
    Попытки переправы через Северский Донец близ Дроновки обернулись для ВСУ потерями

    ВСУ несут потери при попытке переправы через Северский Донец близ Дроновки

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские военные столкнулись с большими потерями из-за скопления в «бутылочном горлышке» при переправе через Северский Донец в районе Дроновки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    О серьезных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытках форсирования Северского Донца вблизи населенного пункта Дроновка рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, на этом участке реки осталось мало мест, где украинские войска могут навести переправу и остаться незамеченными: местность в низине, а железнодорожный мост разрушен и не используется, передает слова эксперта РИА «Новости».

    Марочко уточнил, участок реки стал своеобразным «бутылочным горлышком», в котором скапливаются силы ВСУ, что и ведет к большим потерям при попытке переправить провизию, боеприпасы или вывезти раненых.

    «Сложная местность и разрушенная инфраструктура на данном участке серьезно осложняют действия ВСУ, делая их уязвимыми», – добавил Марочко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, удары российской армии по Дроновке значительно осложнили логистику и привели к крупным потерям среди украинских военных, сообщал Марочко.

