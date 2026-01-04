Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.0 комментариев
Росавиация: В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов
В аэропорту Внуково временно приостановлен прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.
Причиной стала необходимость обеспечить безопасность полетов, сообщается в Telegram-канале представителя ведомства.
Ранее силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА.
В воскресенье во Внуково уже вводились ограничения на прием и выпуск рейсов.
В аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.