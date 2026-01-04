  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА над Москвой
    Протесты в Иране способны погасить США
    Эксперт оценил влияние ситуации в Венесуэле на нефтяные интересы России
    На Украине начали массово отчислять студентов
    Терапевт рассказал о последствиях выпитого натощак кофе
    Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США
    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине
    The Guardian назвала следующие цели Трампа после Венесуэлы
    Российские дроноводы отправили новогоднюю елку на позиции ВСУ (видео)
    NYT узнала о предложенном США убежище для Мадуро
    Ольга Андреева Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Сравнивать СВО и Венесуэлу – это как сравнивать теплое с холодным

    Да, сейчас будут сравнивать нашу СВО и операцию США в Венесуэле. Но это сравнивать теплое и холодное. К моменту начала СВО украинская армия воевала восемь лет, а за ней стояла Европа.

    45 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Похищение Мадуро открыло дверь в новое Средневековье

    Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.

    25 комментариев
    4 января 2026, 16:15 • Новости дня

    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов

    Росавиация: В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Внуково временно приостановлен прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

    Причиной стала необходимость обеспечить безопасность полетов, сообщается в Telegram-канале представителя ведомства.

    Ранее силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА.

    В воскресенье во Внуково уже вводились ограничения на прием и выпуск рейсов.

    В аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

    1 января 2026, 22:05 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО уничтожили дрон при приближении к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Сбит один беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    По его словам, специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на подлете к Москве сбили еще 28 дронов.

    Комментарии (0)
    1 января 2026, 22:43 • Новости дня
    Росавиация сняла ограничения на работу московских аэропортов

    Tекст: Антон Антонов

    В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево отменили временные ограничения на полеты, сообщила Росавиация.

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Внуково, там на запасной аэродром «ушел» один самолет. Сообщается также об отмене ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский.

    «Шереметьево – сняты временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта», – сообщило ведомство в Telegram.

    Указывается, что аэропорт вернулся к штатному режиму работы, но пока ограничения были в силе на запасной аэродром «ушел» один самолет.

    Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с ночи на подлете к Москве было уничтожено почти 30 БПЛА.


    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 00:50 • Новости дня
    Отражена атака летевшего на Москву БПЛА

    Собянин: Отражена атака летевшего на Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Еще один летевший на Москву беспилотник нейтрализован, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Отражена атака еще одного вражеского беспилотника, летевшего на Москву», – говорится в сообщении Собянина в Telegram.

    Специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков.

    По подсчетам ТАСС, суммарно за новогоднюю ночь и вечер 1 января системой ПВО были сбиты 34 беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за семь часов перехватили и уничтожили 201 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России и Азовским морем.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 11:43 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По его словам, один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в Москву, был уничтожен силами противовоздушной обороны Министерства обороны, передает РИА Новости. «Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин в своем официальном канале на платформе Max. По его словам, экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий и оценке возможного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили 64 украинских беспилотника над регионами России. Силы ПВО также отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 10:36 • Новости дня
    Синоптик сообщил о росте сугробов в Москве в ближайшие сутки

    Синоптик Тишковец: Сугробы в Москве вырастут на 3-4 см за сутки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высота сугробов в Москве за сутки увеличится на 3-4 см, сообщил синоптик Евгений Тишковец.

    В своем Telegram-канале Тишковец сообщил, что утром 2 января 2026 года высота снежного покрова в Москве составляет: на ВДНХ – 21 см, на Балчуге – 20 см, в Тушино – 24 см.

    По его информации, в Подмосковье самые большие сугробы сейчас – в Волоколамске, Клину и Черустях (25 см), Дмитрове (24 см), Наро-Фоминске (23 см), Серпухове (21 см), Можайске (20 см).

    Синоптик предупреждает, что днем ожидается снегопад умеренной интенсивности, который уже достиг Смоленской и Брянской областей. Ожидается ухудшение видимости до 3-4 км. По прогнозу, за счет новых осадков завтра высота сугробов в столице и Подмосковье вырастет еще на 3-5 см.

    Ранее Тишковец предупредил о наступлении 20-градусных морозов в Москве после праздников.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 00:24 • Новости дня
    На подлете к Москве за прошедшие сутки уничтожено 20 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера субботы силы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ, направляющихся к столице.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сказано в его последнем за сутки сообщении в Telegram-канале в 23.37.

    Напомним, до этого мэр города сообщал, что силы ПВО уничтожили еще пять летевших к Москве дронов, а затем еще шесть БПЛА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы Собянин сообщил о четырех сбитых на подлете к Москве БПЛА. Мэр города уточнил, что атака еще двух дронов, летевших в сторону российской столицы, была успешно отражена силами ПВО.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 12:36 • Новости дня
    В Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

    Росавиация: В Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Домодедово сняты, сообщила Росавиация.

    Эти меры вводились для повышения уровня безопасности полетов, уточнил представитель ведомства в Telegram-канале.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на столицу БПЛА.

    В пятницу ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Саратова.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 12:00 • Новости дня
    Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Домодедово

    Tекст: Валерия Городецкая

    В московском аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    Как сообщает Росавиация, эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    «Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сообщается в Telegram-канале представителя ведомства.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА.

    В пятницу ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Саратова.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 01:40 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два летевших по направлению к Москве БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил в Telegram-канале столичный градоначальник Сергей Собянин, силы ПВО уничтожили два летевших к столице дрона.

    «Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Напомним, вечером субботы на подлете к Москве было уничтожено 20 БПЛА, сообщал мэр города Сергей Собянин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО в субботу уничтожили за 7,5 часов более 100 дронов над Россией.

    Комментарии (0)
    1 января 2026, 23:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО четырех летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Четыре летевших на Москву беспилотника сбиты силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в Telegram.

    Отмечается, что сотрудники экстренных служб находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщал, что с прошлой ночи на подлете к Москве были нейтрализованы почти 30 дронов.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 22:45 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили еще пять летевших к Москве дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению столичного градоначальника Сергея Собянина, около 22.30 силы ПВО уничтожили еще пять летевших к Москве дронов.

    «Уничтожено пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков», – написал мэр в Telegram-канале.

    Напомним, чуть ранее вечером субботы Собянин сообщил о четырех сбитых на подлете к Москве БПЛА. Мэр города уточнил, что атака еще двух дронов, летевших в сторону российской столицы, также была отражена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, более двух десятков дронов были сбиты 1 января на подлете к Москве.


    Комментарии (0)
    4 января 2026, 12:36 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приходе 20-градусных морозов в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшие дни температура воздуха в Москве начнет понижаться, а к концу недели ожидаются ночные морозы до минус 22 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Первые двадцатиградусные морозы ожидаются в Москве к концу следующей недели, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, уже с начала недели температурный фон в Центральной России начнет постепенно снижаться, а к 5 января в столице будет от двух до пяти градусов мороза.

    К Рождеству температура опустится до четырех–семи градусов ниже нуля. «К выходным ударят первые 20-градусные морозы, когда на столичный регион выйдет малооблачный скандинавский антициклон, и столбики ночных термометров могут опуститься до -17...-22 °C, местами до -25 °C, что на 8-10 градусов ниже положенного по норме климата середины зимы», – рассказал Тишковец.

    Таким образом, москвичей и жителей области ждут аномальные холода, значительно превышающие средние значения января. Специалисты советуют заранее подготовиться к резкому похолоданию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что высота сугробов в Москве достигла 30 сантиметров.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 12:04 • Новости дня
    Собянин сообщил о втором сбитом над Москвой беспилотнике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По его словам, еще один беспилотник, направлявшийся к Москве, был сбит средствами ПВО Министерства обороны, передает РИА Новости. Это уже второй подобный инцидент за день, о первом случае Собянин информировал ранее.

    По словам мэра, «силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московский мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на столицу беспилотника. Российские средства ПВО ночью сбили 64 украинских беспилотника над регионами России.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 23:20 • Новости дня
    На подлете к Москве силами ПВО уничтожены шесть дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще шести дронах, сбитых на подлете к столице с 23.00. Всего за вечер на подлете к городу уничтожены 18 дронов.

    «Продолжается отражение атак беспилотников. ПВО Минобороны сбили ещё четыре БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram-канале.

    Добавив через несколько минут, что отражена атака ещё двух беспилотников, летевших на Москву.

    Напомним, до этого мэр города сообщал, что силы ПВО уничтожили еще пять летевших к Москве дронов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы Собянин сообщил о четырех сбитых на подлете к Москве БПЛА. Мэр города уточнил, что атака еще двух дронов, летевших в сторону российской столицы, была успешно отражена силами ПВО.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 22:50 • Новости дня
    Росавиация ввела временные ограничения полетов в аэропорту Внуково

    Tекст: Катерина Туманова

    Росавиация ввела временные ограничения полетов в аэропорту Внуково, сообщил представитель ведомства в Telegram-канале.

    «Аэропорт Внуково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    Напомним, ранее в аэропортах Иванова и Ярославля ввели временные ограничения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО в ночь на субботу перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем.

    Комментарии (0)
    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах

    Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает. Подробности

    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя

    Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество. Подробности

    Трамп превращает Венесуэлу в Гаити

    США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Вашингтон уже предъявил ему обвинения, по которым в случае признания вины грозит до четырех пожизненных сроков. Пока глава Белого дома Дональд Трамп заявляет о триумфальной победе, мировая общественность осуждает действия Вашингтона. Что стоит за операцией и каковы будут ее последствия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

      Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    • Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

      Пенсионные накопления россиян разделяются на несколько частей. Одна из них – накопительная пенсия. Расскажем, что это такое, чем отличается от других вариантов пенсии, кому она положена и как ее получить.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации