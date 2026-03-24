Суд заочно приговорил журналистку Кичигину к десяти годам колонии

Журналистка Кичигина заочно получила десять лет колонии за фейки о ВС России
Валерия Кичигина (внесена в перечень экстремистов и террористов) заочно приговорена к десяти годам колонии за публикацию в соцсетях материалов с недостоверными сведениями о действиях российских военных.
Таганский районный суд Москвы заочно вынес приговор 29-летней журналистке Валерии Кичигиной, сообщает РИА «Новости».
Кичигина признана виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России. Суд рассмотрел дело в общем порядке без её участия, поскольку журналистка находится в розыске.
«Суд приговорил Кичигину к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима», – говорится в заявлении прокуратуры. Кроме того, осуждённой запрещено заниматься администрированием сайтов в течение пяти лет.
Следствие установило, что в апреле 2022 года Кичигина разместила в соцсетях ссылку на публикацию с ложными сведениями о действиях ВС РФ во время специальной военной операции, добавив к ней собственные комментарии.
В августе 2023 года она опубликовала фотоколлаж с изображением российских военных и военной техники под государственным флагом, вновь распространив недостоверную информацию.
Кичигина заочно арестована и включена в перечень экстремистов и террористов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве заочно назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы иноагенту Ксении Лученко.
Иноагент Александра Казанцева* ранее получила девять лет заключения за распространение ложной информации о российской армии.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом