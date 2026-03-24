Суд заочно приговорил журналистку Кичигину к десяти годам колонии

Журналистка Кичигина заочно получила десять лет колонии за фейки о ВС России

Tекст: Мария Иванова

Таганский районный суд Москвы заочно вынес приговор 29-летней журналистке Валерии Кичигиной, сообщает РИА «Новости».

Кичигина признана виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России. Суд рассмотрел дело в общем порядке без её участия, поскольку журналистка находится в розыске.

«Суд приговорил Кичигину к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима», – говорится в заявлении прокуратуры. Кроме того, осуждённой запрещено заниматься администрированием сайтов в течение пяти лет.

Следствие установило, что в апреле 2022 года Кичигина разместила в соцсетях ссылку на публикацию с ложными сведениями о действиях ВС РФ во время специальной военной операции, добавив к ней собственные комментарии.

В августе 2023 года она опубликовала фотоколлаж с изображением российских военных и военной техники под государственным флагом, вновь распространив недостоверную информацию.

Кичигина заочно арестована и включена в перечень экстремистов и террористов.

