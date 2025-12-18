В России заочно осудили иноагента Казанцеву за фейки о ВС России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Казанцеву заочно приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Вместе с тем Казанцеву лишили права заниматься административной деятельностью, связанной с сайтами и информационными сетями на пять лет.

Также Казанцева признана виновной по статьям о привлечении и участии в деятельности экстремистской организации, и уклонением от выполнения обязанностей иностранного агента.

В суде заявили, что в феврале Казанцева разместила в одной из соцсетей публикацию с ложной информацией о ВС России в ходе СВО. Суд установил, что с декабря 2023 года по май 2025 года Казанцева систематически занималась организационной работой в запрещенном движении, привлекая к участию новых людей.

Кроме того, в течение года иноагент дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Ранее экс-сотрудника полиции Москвы Сергея Веделя осудили на семь лет колонии за распространение ложных сведений о российской армии.