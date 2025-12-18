Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.15 комментариев
Песков заявил об отсутствии интереса России к возвращению в G7
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул отсутствие заинтересованности России в возвращении к формату «Большой семерки», назвав его устаревшим и деградирующим.
Россия по-прежнему не заинтересована в воссоединении с «Большой семеркой», передает РИА Новости. Эту позицию озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в прямом эфире телеканала «Россия 24».
Песков заявил: «Мы по-прежнему не заинтересованы в каком-то воссоединении с «Семеркой», ибо считаем, что это отживший себя формат, который находится в стадии деградации». По его словам, для России такой формат больше не представляет интереса с точки зрения международного диалога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отверг возможность возвращения страны в G8. Доля стран Группы семи (G7) в мировой экономике ежегодно сокращается.