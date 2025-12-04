Путин заявил о сокращении роли G7 в мировой экономике

Tекст: Дарья Григоренко

Российский лидер выразил удивление тем, что эти государства продолжают именовать себя «большой» семеркой: «Не очень понятно, почему страны, входящие [в «семерку»], называются «джи (от great – «большая») севен». Что там большого-то?» – задался вопросом Путин, передает ТАСС.

Глава государства также указал, что по паритету покупательной способности многие члены G7 уступают таким странам, как Индия. При этом Путин признал, что экономики стран «семерки» отличаются высокой технологичностью и прочной базой.

Путин добавил, что, несмотря на сохранение современных технологических оснований промышленности у стран G7, их доля на мировом рынке ежегодно сокращается: «Хотя их доля в мировой экономике год от года, постоянно сокращается, как шагреневая кожа. Это очевидный факт». По мнению российского лидера, эта тенденция сохранится и в дальнейшем.

Ранее Пекин выступил с требованием к участникам G7 соблюдать правила мировой торговли и прекратить действия, расшатывающие международную экономическую систему.