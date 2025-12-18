Адвокат Лурье: Долина пока проживает в квартире в Хамовниках

Tекст: Дарья Григоренко

По словам адвоката, ни сама Долина, ни её представители не выходили на связь после заседания в Верховном суде, передает РИА «Новости».

Свириденко уточнила, что 25 декабря Мосгорсуд проведёт заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о принудительном выселении певицы из указанной квартиры. Она добавила: «Долина остаётся в квартире, с нами никто не связывался после заседания в Верховном суде, 25 декабря будет заседание в Мосгорсуде о ее принудительном выселении из квартиры».

Адвокат также отметила, что у Долиной остаётся возможность покинуть жильё добровольно до судебного заседания. Решение Мосгорсуда по этому делу может стать окончательным этапом многолетнего спора за право собственности на московскую квартиру.

Накануне Народный артист России Филипп Киркоров выразил готовность приютить Ларису Долину после потери ею квартиры в Хамовниках.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России по поручению председателя Игоря Краснова готовит специальный обзор по судебной практике пересмотра сделок с недвижимостью на фоне резонансного «дела Долиной».

Напомним, Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Прокурор просил обязать певицу Ларису Долину выплатить Полине Лурье 112 млн рублей.