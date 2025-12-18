Девочка погибла после нападения стаи собак в Татарстане

Tекст: Тимур Шайдуллин

Девятилетняя девочка, на которую напала стая собак в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана, скончалась в больнице. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Михаил Афанасьев.

«Трагическое известие: сегодня Варвара Блохина покинула этот мир. Врачи делали всё возможное, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью», – написал глава и выразил соболезнования семье погибшей.

Афанасьев также заверил, что семье девочки предоставят всю необходимую помощь. По его словам, случившееся стало потрясением для местных жителей.

Трагедия произошла 28 ноября, когда на девочку напала стая из 11 бездомных собак. Медики почти три недели боролись за ее жизнь, однако спасти ребенка не удалось.

По факту нападения задержаны руководитель и сотрудник организации, ответственной за отлов животных. Позже суд отправил их под домашний арест. Кроме того, задержан депутат, ранее руководивший районным департаментом ЖКХ, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Следственные действия по данному инциденту продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре в одном из поселков в Хакасии немецкая овчарка покусала семилетнего ребенка, причинив множественные ранения и травмы.

А в октябре в Красноярском крае бродячие собаки напали на 10-летнего мальчика, который погиб на месте.

Позже в Оленегорске впервые в России суд вынес приговор по делу о самовыгуле собаки, назначив владельцу добермана 300 часов обязательных работ после того, как его пес нанес тяжкий вред здоровью пенсионерки.