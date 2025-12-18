Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.15 комментариев
Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление публичному обращению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту США Дональду Трампу с просьбой не вмешиваться в вопросы европейской демократии.
Лавров обратил внимание на то, что несмотря на заявления европейских политиков, Евросоюз не стесняется оказывать влияние на политические процессы в других странах. В качестве примера он назвал Румынию и Молдавию, отметив: «Румыния, Молдавия у всех на слуху. Ничтоже сумняшеся эти люди выдают такие сентенции».
Он добавил, что Россия находится в центре внимания западных политтехнологов, особенно когда речь идет об избирательных технологиях и внешнем влиянии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен 12 декабря заявила, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в демократические процессы в странах Евросоюза.
Уже в четверг на саммите ЕС фон дер Ляйен отметила, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания до тех пор, пока не будет найдено решение по вопросу финансовой поддержки для Украины.
Она также подчеркнула, что российские активы, замороженные в Европе, останутся под блокировкой вплоть до нового решения Евросоюза, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине и не компенсирует Киеву весь ущерб.