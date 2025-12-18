Сайт «Итоги года с Владимиром Путиным» включили в «белый список»

Минцифры добавило ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным» в список доступных сайтов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Минцифры России внесло сайт «Итоги года с Владимиром Путиным» в так называемый белый список интернет-ресурсов, сообщает ТАСС. Это означает, что доступ к нему будет обеспечен в периоды ограничений мобильного интернета, связанных с мерами безопасности.

Кроме этого, в обновленный перечень попали сайты Совета Федерации, МВД, МЧС, порталы «Объясняем РФ» и «Движение первых». Из транспортных компаний были добавлены сайты авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа».

Среди других новых участников белого списка – сайты «Россетей», Московской биржи, сервиса каршеринга «Ситидрайв», оператора связи «Мотив», онлайн-рекрутинга Headhunter, сети ресторанов «Вкусно – и точка» и онлайн-кинотеатра «Иви». В перечне также присутствуют ретейлеры: «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro и «Петрович».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что список российских сервисов, доступных при ограничениях мобильной сети, будет обновляться еженедельно.

В этот перечень ранее были включены порталы Госдумы, федеральных министерств и ведомств, государственных информационных систем, а также Генпрокуратуры и правительств субъектов России.