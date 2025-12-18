  • Новость часаЛукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии
    Загадочное убийство ядерщика разрушает миф об американской науке
    Группа «Восток» полностью освободила ДНР в своей зоне ответственности
    Лукашенко назвал диалог Белоруссии с США переговорами «сильного с сильным»
    Пашинян попросил Россию восстановить ж/д пути в Азербайджан и Турцию
    Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
    Герасимов сообщил о взятии 18 населенных пунктов в Сумской области
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    Захарова: Освобожденный Купянск был и остается под контролем ВС России
    Лавров анонсировал открытие новых посольств в Москве
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    18 декабря 2025, 19:03 • Новости дня

    Депутат Милонов сравнил российских участников «Тайного Санты» с обезьянами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Госдумы Виталий Милонов подверг критике традицию «Тайного Санты», считая ее подражанием Западу, и предложил писать письма Деду Морозу.

    Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал популярную новогоднюю традицию «Тайный Санта», сравнив ее участников с обезьянами и призвав полностью отказаться от нее, передает «Говорит Москва». Парламентарий считает, что эта практика копирует западные нарративы и становится особенно распространённой среди тех, кто недавно переехал в крупные города.

    Милонов подчеркнул, что лично он и его дети не участвуют в подобных акциях, отдавая предпочтение традиции писать письма Деду Морозу. По словам депутата, поддержка западных новогодних традиций, вроде «Тайного Санты», – это прямое заимствование чуждой культуры, продвигаемой в основном с помощью запрещённых соцсетей.

    Депутат напомнил, что Дед Мороз – персонаж из произведений известных русских авторов, в отличие от Санты, который, по мнению Милонова, навязывается через западные фильмы и сериалы с «гендерно-нейтральными персонажами» на Netflix. По его словам, для сохранения культурной идентичности россияне должны поддерживать отечественные традиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры.

    Глава государства также подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    17 декабря 2025, 22:03 • Новости дня
    Bloomberg: Турция предложила России вернуть С-400

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара подняла вопрос о возврате российских С-400 с целью улучшения отношений с США и получения доступа к истребителям F-35, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину вернуть зенитные ракетные комплексы С-400, которые Анкара приобрела у Москвы, передает РБК.

    Вопрос был поднят на встрече президентов в Ашхабаде 12 декабря. В Кремле, как отмечает агентство, информацию о подобном запросе категорически опровергли.

    По сведениям Bloomberg, подобные темы уже обсуждались между представителями обеих стран ранее. Турция рассчитывает, что отказ от российских С-400 поможет нормализовать отношения с Соединенными Штатами и приведет к снятию санкций против турецкой оборонной промышленности, а также откроет доступ к поставкам американских истребителей F-35.

    Один из высокопоставленных турецких дипломатов уже выразил уверенность, что ограничения будут сняты в следующем году. Источники агентства отмечают: Анкара надеется, что ее роль посредника между Москвой и Киевом вынудит Россию «отнестись более благосклонно» к инициативе Эрдогана.

    Турция также требует возмещения затрат за С-400, однако в окружении президента отмечают, что размеры этих расходов менее значимы по сравнению с перспективами для страны в рамках сотрудничества с союзниками по НАТО и улучшения отношений с Вашингтоном.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил о существующих обязательствах Турции перед Москвой по использованию зенитных ракетных комплексов С-400.

    Посол США в Турции Том Баррак заявил о готовящемся отказе Турции от комплексов С-400 и возврате в программу F-35.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Вашингтон подталкивает Турцию к пересмотру контрактов с Москвой.

    17 декабря 2025, 23:10 • Новости дня
    Путин указал на действия России при отказе Украины от «разговора по существу»
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин напомнил на расширенном заседании коллегии Минобороны, что в любой международной обстановке ключевым гарантом суверенитета и независимости России остаются Вооруженные Силы, над укреплением которых нужно планомерно работать.

    «Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», – сказал Путин.

    Он добавил, что в высоком темпе и качественно должна продолжаться работа по модернизации Вооруженных Сил, в том числе в рамках новой Государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

    Напомним, 17 декабря президент России Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны, на котором заявил, что за время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин на заседании коллегии Минобороны отметил, что 2025 год стал важным этапом для решения задач спецоперации. Он также выразил уверенность, что все задачи специальной военной операции, сформулированные в 2022 году, обязательно будут выполнены.

    18 декабря 2025, 14:40 • Видео
    Евросоюз сделает из Армении Молдавию

    Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    18 декабря 2025, 00:07 • Новости дня
    США предупредили Европу о необходимости вернуть активы России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская администрация негативно смотрит на намерение Европы разделаться с российскими активами и частным образом предупреждают европейских коллег о неизбежном – необходимости отдать деньги России, которые они намерены отнять.

    «США предостерегают Европу от передачи замороженных российских активов Украине. В то время как европейские лидеры готовятся ко встрече в четверг, Вашингтон оказывает на них давление, чтобы они отказались от планов по аресту активов, потому что им «придется их вернуть», – пишет Times.

    В Вашингтоне опасаются, что действия Европы с российскими активами усугубят и затянут конфликт, так как судьба этих средств – один из пунктов мирного плана американского президента Дональда Трампа, заявил изданию источник.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных российских активов снята с повестки саммита в Брюсселе. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует на Украине весь ущерб, при этом она подчеркнула, что заморозка активов России является спасением Украины и ЕС.

    17 декабря 2025, 19:22 • Новости дня
    Орбан сообщил о снятии с повестки саммита ЕС вопроса об активах России

    Орбан: Вопрос о заблокированных российских активах не будет в повестке дня саммита ЕС

    @ IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных активов России снята с повестки саммита в Брюсселе.

    Вопрос конфискации находящихся на Западе российских финансовых активов не будет рассматриваться на ближайшем саммите Европейского союза, передает ТАСС. Об этом заявил Виктор Орбан, выступая перед журналистами по прибытии в Брюссель, где 18-19 декабря состоится встреча лидеров стран ЕС.

    По его словам, Венгрия смогла добиться исключения данного вопроса с текущей повестки после предварительных переговоров. Орбан подчеркнул: «Венгрия одержала победу на переговорах перед саммитом ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что вопрос о заблокированных российских активах не будет стоять на повестке дня».

    Дискуссия вокруг использования или конфискации российских активов, замороженных в европейских странах, в последние месяцы была одним из ключевых вопросов между странами-членами Евросоюза. Теперь этот вопрос не будет обсуждаться на ближайшем саммите.

    Ранее Орбан в письме президенту Владимиру Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации российских замороженных активов в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Орбан отказался от соблюдения принципа «лояльного сотрудничества» с Евросоюзом по вопросу замороженных российских активов. Венгерский премьер заявил, что в случае оспаривания возможной конфискации российских активов российская сторона обязательно победит в суде, а это приведет к падению бельгийской экономики.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не обязан продлевать санкции каждые полгода, а также не учитывает мнение Венгрии и Словакии, выступающих против поддержки Украины.

    18 декабря 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

    Президент исполнил мечту мальчика – примерить на себя роль инспектора ДПС, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Для этого Тимур вместе с мамой приехал в Москву. В рамках акции ему удалось не только побывать в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, но и посетить Музей Госавтоинспекции. Помимо этого, мальчик прокатился по улицам столицы на патрульном автомобиле, наблюдая за работой настоящих сотрудников ДПС.

    «Служба» Тимура началась с экскурсии по Москве, которую для него провел майор Павел Медников. Сопровождая Тимура с мамой, офицер рассказал ему о работе полиции и расспросил о детских увлечениях.

    Тимур признался, что любит ДПС и восхищается смелостью и добротой сотрудников. «Я знаю, кто вам сказал это сделать. Это Путин. Нет. Владимир Владимирович», – отметил мальчик во время поездки, передают «Известия».

    Ранее Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    18 декабря 2025, 15:51 • Новости дня
    Глава хабаровского рыбзавода объяснил, чем икра удивила Уиткоффа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Красная икра, производимая на хабаровском «Восточном рыбокомбинате», не содержит консервантов, подчеркнул управляющий комбинатом Дмитрий Вологжин.

    По его словам, этот натуральный продукт мог впечатлить спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который попробовал икру во время обеда в одном из московских ресторанов, передает РИА «Новости».

    Вологжин рассказал, что процесс производства икры занимает всего несколько часов. «У нас икорное производство – с момента, как рыба была в воде, до момента, когда икра стала соленой, проходит иногда всего три часа. То есть икра производится день в день. Сегодня рыба, сегодня из нее изъяли икру и приготовили продукт. Вот поэтому продукт без консервантов, он абсолютно натуральный. Вода, соль, икра. То есть икра подвергается шоковой заморозке, она хранится в замороженном виде при температуре минус 20», – сообщил он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края.

    18 декабря 2025, 00:35 • Новости дня
    Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике

    Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике и сильным человеком

    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV раскрыл свое отношение к российскому коллеге Владимиру Путину, отметив его выдающиеся качества как политика.

    «Нормальный человек. Человеческие качества у него очень хорошие. Но в политике волкодав. Он в политике великий человек. Давно руководит такой большой страной. Поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики», – приводит ТАСС слова Лукашенко.

    Лидер Белоруссии добавил, что Путин – сильный человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина – «сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть». А вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что Путин «мягче в общении, чем можно было бы ожидать», при этом назвал его расчетливым политиком, «который заботится об интересах России, как он их видит».

    Американский журналист Такер Карлсон в разговоре с политическим обозревателем Майклом Ноулзом назвал Путина самым эффективным современным лидером.

    18 декабря 2025, 06:25 • Новости дня
    При атаке дронов на порт Ростова-на-Дону погибли два члена экипажа танкера

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на четверг под атакой БПЛА были Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог, из-за чего погибли и получили ранения мирные люди, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

    «Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три получили ранения. Пожар потушен на площади 20 кв. м», – сообщил он в Telegram-канале.

    Слюсарь уточнил, что в Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в батайскую БСМП. Одного пострадавшего врачи спасти не смогли.

    Губернатор добавил, что информация обо всех последствиях атаки будет зафиксирована муниципальными комиссиями, всем пострадавшим будет оказана помощь.

    Ранее губернатор Слюсарь сообщал, что в порту Ростова-на-Дону загорелся танкер после атаки дронов ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Слюсарь сообщал о повреждениях дронами ВСУ гражданской инфраструктуры в Ростове и Батайске.


    18 декабря 2025, 05:45 • Новости дня
    В бундестаге вспыхнула перепалка из-за замороженных российских активов
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе обсуждения судьбы замороженных российских активов в бундестаге разгорелся жесткий спор между представителями правящей коалиции и оппозиционной «Альтернативы для Германии».

    Дискуссия о судьбе замороженных российских активов вызвала напряженную обстановку в бундестаге. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о своем намерении лично добиваться в Брюсселе того, чтобы эти активы были переданы Украине в качестве поддержки.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выступил с резкой критикой, назвав планы Мерца «агрессивными» и подчеркнув, что «следуя девизу «чужими деньгами легко управлять», канцлер незаконно реализует свой «агрессивный план по изъятию российских активов и их передаче Украине», передает РИА «Новости».

    Крупалла подверг сомнению возможность победы Киева, а также обвинил Мерца в чрезмерных финансовых обязательствах перед Украиной, подчеркнув сумму задолженности в 70 млрд евро по военной и гуманитарной поддержке. Он также упомянул 11,5 млрд евро из нового бюджета ФРГ и выплаты беженцам с Украины в размере 6 млрд евро ежегодно.

    В ответ на критику Крупаллы представитель партии ХСС Александр Хоффманн обвинил того в продвижении интересов США и выразил обеспокоенность судьбой немецких налогоплательщиков, упрекнув Крупаллу в регулярных поездках в США и спросив, ставил ли тот интересы налогоплательщиков выше предложений США по замороженным активам.

    Обсуждение перешло в громкую перепалку: Хоффманн перебивал оппонента, а председательствующий Омид Нурипур вынужден был вмешаться и напомнить о регламенте.

    Крупалла, возмущенный нападками, заявил, что не сидит «на скамье подсудимых» и немецким налогоплательщикам в любом случае придется оплачивать возможные неудачные решения. По его словам, АдГ «никогда не согласится» с такой позицией.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Германия должна стать одним из гарантов безопасности на Украине совместно с государствами НАТО. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных российских активов снята с повестки саммита в Брюсселе.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует на Украине весь ущерб, при этом она подчеркнула, что заморозка активов России является спасением Украины и ЕС.

    18 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении

    Герасимов: ВСУ на Курском направлении потеряли более 76 тыс. военных

    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потери киевского режима на Курском направлении превысили 76 тыс. наиболее подготовленных военнослужащих, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

    По словам Герасимова, в число потерь входят военнослужащие Украины, а также иностранные наемники, передает РИА «Новости».

    «Потери соединений и воинских частей киевского режима на Курском направлении составили более 76 тыс. человек наиболее подготовленных, мотивированных военнослужащих Украины и иностранных наемников», – сказал он в ходе брифинга для военных атташе зарубежных стран.

    Накануне глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил о потерях силовых структур Украины в 500 тыс. человек в 2025 году.

    17 декабря 2025, 19:56 • Новости дня
    Стал известен озвучивший Путина в «Простоквашино» актер

    Комик Грачев озвучил Путина в «Простоквашино»

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Персонажа Владимира Путина в новом сезоне мультфильма «Простоквашино» озвучил комик Дмитрий Грачев из Comedy Club.

    Артист рассказал, что его участие в проекте действительно имело место, однако подробности сюжета предпочел не раскрывать, передает «Газета.Ru». «Могу ли я об этом говорить сейчас – честно, не уверен. Все-таки это сюрприз под Новый год», – сказал Грачев.

    По его словам, появление Владимира Путина в мультфильме будет полноценным, а не эпизодическим. Взаимодействие героя с жителями Простоквашино будет происходить без выделения кого-либо из персонажей. «Никого не выделяя, так скажем», – сказал комик.

    Напомним, в одной из новых серий мультфильма «Простоквашино» появился персонаж с внешностью президента России Владимира Путина.

    18 декабря 2025, 01:35 • Новости дня
    Адвокат Лурье заявила о нежелании Долиной предоставлять суду справку из ПНД
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Адвокат покупательницы квартиры Ларисы Долиной заявила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале об отказе певицы предоставить суду справку из психоневрологического диспансера.

    «На предварительном судебном заседании я заявила ходатайство о предоставлении этой справки, на что Долина через своего адвоката передала отказ в этом», – заявила в телеэфире адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко

    Напомним, ранее стала известна кадастровая стоимость квартиры Долиной в Хамовниках. Певица продала квартиру в Москве, но затем добилась отмены сделки, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье по оспариванию сделки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России готовит специальный обзор по пересмотру сделок с недвижимостью после широкого общественного резонанса вокруг «дела Долиной». Также Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Мосгорсуд назначил дату рассмотрения дела о выселении Долиной из спорной квартиры.


    18 декабря 2025, 15:45 • Новости дня
    Девочка погибла после нападения стаи собак в Татарстане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В поселке Васильево в Татарстане девятилетняя Варвара Блохина скончалась после тяжелых травм, полученных 28 ноября при нападении безнадзорных собак, сообщили местные власти.

    Девятилетняя девочка, на которую напала стая собак в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана, скончалась в больнице. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Михаил Афанасьев.

    «Трагическое известие: сегодня Варвара Блохина покинула этот мир. Врачи делали всё возможное, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью», – написал глава и выразил соболезнования семье погибшей.

    Афанасьев также заверил, что семье девочки предоставят всю необходимую помощь. По его словам, случившееся стало потрясением для местных жителей.

    Трагедия произошла 28 ноября, когда на девочку напала стая из 11 бездомных собак. Медики почти три недели боролись за ее жизнь, однако спасти ребенка не удалось.

    По факту нападения задержаны руководитель и сотрудник организации, ответственной за отлов животных. Позже суд отправил их под домашний арест. Кроме того, задержан депутат, ранее руководивший районным департаментом ЖКХ, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Следственные действия по данному инциденту продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре в одном из поселков в Хакасии немецкая овчарка покусала семилетнего ребенка, причинив множественные ранения и травмы.

    А в октябре в Красноярском крае бродячие собаки напали на 10-летнего мальчика, который погиб на месте.

    Позже в Оленегорске впервые в России суд вынес приговор по делу о самовыгуле собаки, назначив владельцу добермана 300 часов обязательных работ после того, как его пес нанес тяжкий вред здоровью пенсионерки.

    18 декабря 2025, 03:15 • Новости дня
    В порту Ростова-на-Дону загорелся танкер после атаки дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    После воздушной атаки в ночь на четверг в порту Ростова-на-Дону был поврежден танкер, судно загорелось, его тушат представители оперативных служб, по предварительным данным, среди экипажа есть погибшие, сообщил в Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь.

    «В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным среди экипажа есть жертвы. Информация уточняется», – написал он.

    Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин добавил, что оперативные службы тушат возгорание на танкере.

    «Разлива нефтепродуктов удалось избежать. К сожалению, имеются погибшие и пострадавшие. Информация уточняется», – написал он в Telegram-канале.

    Ранее губернатор Слюсарь сообщал о повреждениях дронами ВСУ гражданской инфраструктуры в Ростове и Батайске.

    17 декабря 2025, 22:03 • Новости дня
    Мерц пообещал добиваться одобрения ЕС об использовании активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался о личном участии в продвижении решения о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, поскольку они позволят в течение двух лет финансировать боевые действия.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что намерен лично добиваться в Брюсселе одобрения решения Европейского союза об использовании замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти средства необходимы Евросоюзу, поскольку «они позволят в течение двух лет финансировать войну» на Украине.

    Мерц отметил, что будет лично участвовать в переговорах и лоббировать это решение среди европейских лидеров. Он также добавил, что шансы на то, что в декабре ЕС утвердит соответствующую инициативу, оцениваются им как «50 на 50».

    Ранее Мерц заявил, что Германия должна стать одним из гарантов безопасности на Украине совместно с государствами НАТО.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных российских активов снята с повестки саммита в Брюсселе.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует на Украине весь ущерб.

    Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок.

    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Болгары наконец-то взбунтовались вовремя

    Болгария стала одной из семи стран Евросоюза, где правительство воспротивилось краже российских активов. Софию сподвигли к этому совместные действия двух сил – болгарского народа и Соединенных Штатов Америки, а в начале следующего года Болгария даже может получить свободную от русофобии власть. Подробности

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Эстонская оборона стала зависеть от русского языка

    Эстонское военно-политическое руководство разрывается между связанными с русским языком противоречиями. С одной стороны, военные жалуются на призывников, которые говорят только на русском и не понимают эстонских команд. С другой, признано неверным решение вовсе не брать русских призывников в армию. Почему этот конфликт стал краеугольным для Сил обороны Эстонии? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Евросоюз сделает из Армении Молдавию

      Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

