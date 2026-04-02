Социальный координатор: Задача ФЗО – вовлечь больше ветеранов в реабилитацию

Фонд «Защитники Отечества» выстроил новую систему реабилитации ветеранов

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«За три года фонд «Защитники Отечества» (ФЗО) накопил достаточную техническую базу для развития всех реабилитационных мероприятий», – рассказал газете ВЗГЛЯД Ирек Зарипов, социальный координатор филиала ФЗО в Башкирии.

Одно из ключевых направлений – спорт. По его словам, фонд постоянно создает и расширяет спортивные площадки и секции, предоставляет ветеранам шведские стенки для разработки конечностей, бесплатно выдает беговые протезы, а также экипировку для хоккея, футбола, тенниса, биатлона и силовых видов.

Поначалу, признается Зарипов, не всегда хватало оборудования и помещений, да и сами ветераны относились к инициативам скептически. Но теперь многие региональные отделения, включая башкирское, отправляют своих спортсменов на всероссийские соревнования – а оттуда прямая дорога в паралимпийскую сборную. Всего в региональном филиале на сопровождении находится чуть больше тысячи человек, и уже более 200 из них так или иначе вовлечены в спорт.

Также фонд помогает ветеранам с тяжелыми травмами. Для людей со спинномозговой травмой или ампутацией ног фонд предоставляет специализированные коляски, способные передвигаться по ступенькам, а также вертикализаторы – устройства, помогающие подняться из сидячего положения.

Отдельное направление – адаптация жилья. Чаще всего помощь заключается в расширении дверных проемов, переоборудовании санузлов и ванных комнат. При необходимости меняют кухню – если ее конфигурация и мебель не позволяют человеку на коляске чувствовать себя комфортно. Важно и оснащение жилья системой «умный дом». Для одного из ветеранов, рассказывает Зарипов, установили даже рельсовую систему передвижения по комнатам. Всего при участии фонда обследовано и переоборудовано более двухсот квартир и частных домов. А муниципалитеты по рекомендациям фонда адаптируют дворы и подъезды.

Главная задача сегодня, подчеркивает социальный координатор, – вовлечь как можно больше людей с инвалидностью в процесс реабилитации. Не только через спорт, но и через общественные проекты, где важна не столько физическая, сколько умственная активность. «Благодаря накопленному опыту, всероссийскому звучанию наших мероприятий и поддержке властей на самом высоком уровне нам удается социализировать все большее число ветеранов», – делится он.

Напомним, в четверг в Москве состоялась пресс-конференция, приуроченная к трехлетию со дня подписания президентом Владимиром Путиным указа о создании государственного фонда «Защитники Отечества». «Сегодня филиалы фонда работают в 89 регионах России. Всего в наш адрес поступило более 2,6 млн запросов на оказание помощи, большинство из которых решено положительно», – рассказала Анна Цивилева, статс-секретарь – замминистра обороны, председатель фонда.

«За три года фонд «Защитники Отечества» проделал огромную работу, благодаря которой в стране создана принципиально новая система социального сопровождения ветеранов специальной военной операции. В основе этой системы лежит индивидуальный подход к каждому герою, персональное сопровождение каждой семьи, которое обеспечивают 4,5 тыс. социальных координаторов фонда по всей», – отметила Цивилева.

Особый интерес ветеранов заслужили турниры «Кубок Защитников Отечества» – физкультурно-спортивные соревнования, которые фонд проводит при поддержке Министерства спорта и Паралимпийского комитета России. В прошлом году Путин поддержал инициативу о привлечении к участию в соревнованиях ветеранов других войн и локальных конфликтов.

