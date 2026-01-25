Участники СВО наполнили Татьянин день новым смыслом

Tекст: Андрей Резчиков

За последние несколько лет обучение бывших участников СВО в российских вузах стало массовым и социально значимым явлением, активно поддерживаемым государством. На данный момент в российских вузах обучаются десятки тысяч ветеранов спецоперации. Они имеют преимущества при поступлении на программы бакалавриата и специалитета – это право распространяется и на членов их семей. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в мае 2022 года.

Более сотни вузов установили для этой категории абитуриентов отдельную квоту. По данным Минобрнауки, в 2025 году по ней поступили 28,7 тыс. участников СВО и их родственников. Чаще всего бывшие военнослужащие выбирают медицинские, педагогические и IT-специальности. Также популярны строительство и юриспруденция.

Кроме того, в России действует федеральная кадровая программа «Время героев» и многочисленные региональные проекты, направленные на обучение ветеранов СВО и подготовку кадров для госслужбы.

«Учеба была одной из причин продолжать бороться»

Андрей Шепелев из Саранска принимал участие в специальной военной операции в 2022-2024 годах. После тяжелого ранения и длительной реабилитации уволен с военной службы. Сегодня он студент второго курса направления подготовки «Информатика и вычислительная техника» Института электроники и светотехники МГУ им. Н.П. Огарева. Член сборной Мордовии по адаптивному футболу и финалист первого потока региональной программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Герои среди СВОих».

«Я поступил в институт уже после участия в СВО, а на фронт попал по повестке, получил ее, когда был в Петербурге. Меня провожали родные и близкие. Конечно, они волновались», – рассказывает Андрей Шепелев.

По его словам, он отправлялся на фронт не за деньгами и не за идеей. «Для защиты Родины не нужна причина», – подчеркивает собеседник.

В ходе СВО ему помогали технический склад ума и аналитические способности – особенно при ориентировании по картам и освоении связи. После подрыва на мине во время штурма эвакуация в госпиталь состоялась лишь на третий день. «Помогло только то, что ребята перебинтовали. Самым сложным было терпеть адскую боль все это время – обезболивающего не было. Складывалось ощущение, будто ногу, которой уже не было, перемалывает в мясорубке», – вспоминает он.

В университет Андрей поступал прямо из госпиталя, во время реабилитации. «Учеба стала одной из причин продолжать бороться. Было тяжело отвыкать от обезболивающих, но я справился и поступил. Я делал это с мыслью найти новых друзей и единомышленников, поэтому специально выбрал очную форму. Именно в госпитале пришло понимание, что нужно завести семью», – поделился он.

Сегодня бывший участник СВО выступает за сборную Мордовии по адаптивному футболу. По его словам, спорт – это не только физическая реабилитация, но и эмоциональная разрядка и азарт. «Я до этого вообще не играл в футбол и всегда отказывался от подобных предложений. Но во время участия в региональной программе «Герои среди СВОих» встретил таких же ребят, они предложили просто посмотреть на игру. Мне понравилось, и я решил присоединиться к команде», – рассказал собеседник.

Программа «Герои среди СВОих», по его словам, помогает реализовывать идеи и проекты. «Еще на фронте у меня возник замысел создать IT-лабораторию по 3D-моделированию. Этот проект связан в первую очередь с реабилитацией и медицинскими технологиями», – пояснил студент.

В этой лаборатории можно будет работать и над другими инициативами, в том числе – сохранять память о ветеранах Великой Отечественной войны. «Оборудование будет приспособлено для разных задач. До СВО я был поисковиком и до сих пор состою в этом движении. В лаборатории можно будет сканировать останки бойцов. Эти данные помогут антропологам и IT-специалистам графически восстановить образы людей, например, по лицевым костям. Сейчас доступ к такой информации ограничен, а мне хотелось бы запустить подобный проект на национальном уровне», – говорит Шепелев.

Кроме того, с помощью 3D-печати там можно наладить выпуск манекенов для практики студентов-медиков – например, для отработки вправления вывиха плеча. Не менее важной задачей он считает производство доступных и надежных протезов для участников СВО.

«Многим ветеранам государство регулярно покупает протезы. Даже самые простые стоят очень дорого, потому что закупаются в США, Германии и других недружественных странах. Моя идея – наладить их производство в России. У меня есть понимание, как организовать этот процесс на отечественных станках. Нужна только техническая документация и подходящие условия», – заключил собеседник.

«Возможность дать высказаться может сильно помочь»

В 2023 году Олег Сырат поступил в Кызылский пединститут Тувинского государственного университета. На данный момент является студентом третьего курса направления «Психолого-педагогическое образование». С 2017-2018 год служил в армии, в 2020 – по контракту в морской пехоте, а с февраля 2022 года был участником боевых действии на территории Донецкой и Луганской народных республик. В апреле 2024 года получил ранение и вернулся в Туву.

«На решение кардинально сменить направление и получить психолого-педагогическое образование повлияло мое участие в СВО. Там я увидел, в том числе, как сослуживцы из-за контузий или ранений тяжело ломались психологически. Тогда я задумался, как могу помочь им – и себе – жить дальше и развиваться», – пояснил Олег Сырат.

Боевые товарищи и близкие уже сейчас видят в нем психолога и советчика. «Мне говорят, что эта профессия – для меня. Я сам по себе человек общительный и доброжелательный, могу давать советы. Ко мне обращаются с самыми разными вопросами. Иногда возможность просто высказаться уже сильно помогает», – считает студент.

Ранение стало рубежом. Главной опорой во время реабилитации была не только поддержка семьи и друзей, но и воспоминания о боевых товарищах, а также мысли о будущей профессии. «Вокруг меня были ребята с более тяжелыми ранениями, и это давало дополнительную мотивацию держаться», – подчеркнул он.

Психолого-педагогическое образование подразумевает в первую очередь работу с детьми и подростками. «Моя специализация – инклюзивное образование, то есть помощь в интеграции в общество детям с особенностями. После выпускных экзаменов планирую поступать в магистратуру и развиваться дальше», – рассказал собеседник.

По его словам, опыт экстремальных ситуаций в ходе СВО позволяет лучше понимать людей именно в кризисных состояниях. Боевое ранение и реабилитация помогли иначе смотреть на трудности будущих учеников или клиентов. «Был период после ранения и контузии, когда я не мог отличить реальность от воображения и собственных страхов. Но я прошел через это и теперь лучше понимаю людей, переживших подобное. Могу им помочь. Поддержка моих педагогов дает мне силы и мотивацию развиваться, чтобы осуществить свои планы», – говорит Сырат.

Возвращение с СВО в университетскую аудиторию стало резким переходом. Быстрее освоиться помогли специальные учебные тренинги и встречи. «У нас в вузе есть психологическая служба для студентов. Перед поступлением меня приглашали на встречи военно-патриотической направленности, где я делился своим опытом и помогал молодежи понять суть специальной военной операции», – отметил он.

Сегодня Олег четко представляет, как применить свои уникальные знания – и военные, и психологические – на практике. «Во время практики я уже участвовал в организации тренингов для студентов-участников СВО с разных факультетов. Наблюдал, как работают опытные психологи, и пополнял собственный багаж знаний. Один из наших преподавателей работает в фонде «Защитники Отечества» и тоже делится опытом», – добавил студент.

По его словам, сейчас он чувствует себя в первую очередь будущим психологом, а не бывшим морпехом – произошло слияние этих двух идентичностей в одну.

«Служба научила планировать задачи на долгосрочную перспективу»

Никита Кириенко окончил Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского в 2024 году и получил диплом бакалавра по направлению подготовки «Экономика» (учет и аудит). С осени того же года стал участником магистерской программы в этом же вузе. С февраля по ноябрь 2022 года проходил военную службу в Херсоне в ранге помощника гранатометчика.

По его словам, участие в СВО было осознанным выбором. «Проснулся утром и сказал, что пойду в военкомат, на защиту Родины. Мама была в шоке, но успокоил ее тем, что специальная военная операция продлится одну-две недели или месяц, во что верил сам в глубине души», – вспоминает Никита Кириенко.

В боевых условиях было тяжело физически, психологически и морально, но «спортивная дисциплина и любовь к Родине воспитали во мне мужчину». «Представьте: 19-летний парень на линии соприкосновения. Голова на месте, но в уме один вопрос – что я здесь делаю?», – говорит он.

Полученные в институте знания помогли Никите стать начальником продовольственной службы полка.

В его задачи входил учет по продовольствию, приходу и расходу продуктов. «Не знаю, смогу ли я помочь стране как аудитор, но сейчас работаю в центре «ВОИН», где занимаюсь патриотическим воспитанием и военно-спортивной подготовкой молодежи. Здесь я передаю знания и навыки, полученные в СВО», – пояснил собеседник.

Тем не менее, выбор в пользу профессии государственного аудитора был осознанным – это стремление развиваться в разных сферах. «Мы не знаем, что будет через месяц, полгода или год. Поэтому нужно быть во всеоружии. Служба научила планировать на перспективу и быстро адаптироваться к изменениям. Эти качества, а также возросшая дисциплина, помогают мне выполнять учебные задания и сдавать проекты в срок, даже в самые загруженные дни», – отметил Никита.

Он также подчеркивает, что самый важный урок, который вынес из своего опыта – «это умение ценить любой момент из своей жизни, какой бы он ни был».