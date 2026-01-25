  • Новость часаМЧС доставило дополнительную спецтехнику на Камчатку
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русские возвращаются сами к себе

    На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    25 января 2026, 09:15 • Общество

    Участники СВО наполнили Татьянин день новым смыслом

    Участники СВО наполнили Татьянин день новым смыслом
    @ Иван Ноябрев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    В российских вузах сегодня обучаются тысячи участников специальной военной операции. Бывшие военнослужащие в качестве будущей професии выбирают медицину, педагогику, IT и госслужбу. Как признаются сами ветераны, учеба дает им силы, мотивацию и новый вектор в жизни. Таким образом Татьянин день стал для них символом возвращения к мирной жизни и началом нового профессионального будущего.

    За последние несколько лет обучение бывших участников СВО в российских вузах стало массовым и социально значимым явлением, активно поддерживаемым государством. На данный момент в российских вузах обучаются десятки тысяч ветеранов спецоперации. Они имеют преимущества при поступлении на программы бакалавриата и специалитета – это право распространяется и на членов их семей. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в мае 2022 года.

    Более сотни вузов установили для этой категории абитуриентов отдельную квоту. По данным Минобрнауки, в 2025 году по ней поступили 28,7 тыс. участников СВО и их родственников. Чаще всего бывшие военнослужащие выбирают медицинские, педагогические и IT-специальности. Также популярны строительство и юриспруденция.

    Кроме того, в России действует федеральная кадровая программа «Время героев» и многочисленные региональные проекты, направленные на обучение ветеранов СВО и подготовку кадров для госслужбы.

    «Учеба была одной из причин продолжать бороться»

    Андрей Шепелев из Саранска принимал участие в специальной военной операции в 2022-2024 годах. После тяжелого ранения и длительной реабилитации уволен с военной службы. Сегодня он студент второго курса направления подготовки «Информатика и вычислительная техника» Института электроники и светотехники МГУ им. Н.П. Огарева. Член сборной Мордовии по адаптивному футболу и финалист первого потока региональной программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Герои среди СВОих».

    «Я поступил в институт уже после участия в СВО, а на фронт попал по повестке, получил ее, когда был в Петербурге. Меня провожали родные и близкие. Конечно, они волновались», – рассказывает Андрей Шепелев.

    По его словам, он отправлялся на фронт не за деньгами и не за идеей. «Для защиты Родины не нужна причина», – подчеркивает собеседник.

    В ходе СВО ему помогали технический склад ума и аналитические способности – особенно при ориентировании по картам и освоении связи. После подрыва на мине во время штурма эвакуация в госпиталь состоялась лишь на третий день. «Помогло только то, что ребята перебинтовали. Самым сложным было терпеть адскую боль все это время – обезболивающего не было. Складывалось ощущение, будто ногу, которой уже не было, перемалывает в мясорубке», – вспоминает он.

    В университет Андрей поступал прямо из госпиталя, во время реабилитации. «Учеба стала одной из причин продолжать бороться. Было тяжело отвыкать от обезболивающих, но я справился и поступил. Я делал это с мыслью найти новых друзей и единомышленников, поэтому специально выбрал очную форму. Именно в госпитале пришло понимание, что нужно завести семью», – поделился он.

    Сегодня бывший участник СВО выступает за сборную Мордовии по адаптивному футболу. По его словам, спорт – это не только физическая реабилитация, но и эмоциональная разрядка и азарт. «Я до этого вообще не играл в футбол и всегда отказывался от подобных предложений. Но во время участия в региональной программе «Герои среди СВОих» встретил таких же ребят, они предложили просто посмотреть на игру. Мне понравилось, и я решил присоединиться к команде», – рассказал собеседник.

    Программа «Герои среди СВОих», по его словам, помогает реализовывать идеи и проекты. «Еще на фронте у меня возник замысел создать IT-лабораторию по 3D-моделированию. Этот проект связан в первую очередь с реабилитацией и медицинскими технологиями», – пояснил студент.

    В этой лаборатории можно будет работать и над другими инициативами, в том числе – сохранять память о ветеранах Великой Отечественной войны. «Оборудование будет приспособлено для разных задач. До СВО я был поисковиком и до сих пор состою в этом движении. В лаборатории можно будет сканировать останки бойцов. Эти данные помогут антропологам и IT-специалистам графически восстановить образы людей, например, по лицевым костям. Сейчас доступ к такой информации ограничен, а мне хотелось бы запустить подобный проект на национальном уровне», – говорит Шепелев.

    Кроме того, с помощью 3D-печати там можно наладить выпуск манекенов для практики студентов-медиков – например, для отработки вправления вывиха плеча. Не менее важной задачей он считает производство доступных и надежных протезов для участников СВО.

    «Многим ветеранам государство регулярно покупает протезы. Даже самые простые стоят очень дорого, потому что закупаются в США, Германии и других недружественных странах. Моя идея – наладить их производство в России. У меня есть понимание, как организовать этот процесс на отечественных станках. Нужна только техническая документация и подходящие условия», – заключил собеседник.

    «Возможность дать высказаться может сильно помочь»

    В 2023 году Олег Сырат поступил в Кызылский пединститут Тувинского государственного университета. На данный момент является студентом третьего курса направления «Психолого-педагогическое образование». С 2017-2018 год служил в армии, в 2020 – по контракту в морской пехоте, а с февраля 2022 года был участником боевых действии на территории Донецкой и Луганской народных республик. В апреле 2024 года получил ранение и вернулся в Туву.

    «На решение кардинально сменить направление и получить психолого-педагогическое образование повлияло мое участие в СВО. Там я увидел, в том числе, как сослуживцы из-за контузий или ранений тяжело ломались психологически. Тогда я задумался, как могу помочь им – и себе – жить дальше и развиваться», – пояснил Олег Сырат.

    Боевые товарищи и близкие уже сейчас видят в нем психолога и советчика. «Мне говорят, что эта профессия – для меня. Я сам по себе человек общительный и доброжелательный, могу давать советы. Ко мне обращаются с самыми разными вопросами. Иногда возможность просто высказаться уже сильно помогает», – считает студент.

    Ранение стало рубежом. Главной опорой во время реабилитации была не только поддержка семьи и друзей, но и воспоминания о боевых товарищах, а также мысли о будущей профессии. «Вокруг меня были ребята с более тяжелыми ранениями, и это давало дополнительную мотивацию держаться», – подчеркнул он.

    Психолого-педагогическое образование подразумевает в первую очередь работу с детьми и подростками. «Моя специализация – инклюзивное образование, то есть помощь в интеграции в общество детям с особенностями. После выпускных экзаменов планирую поступать в магистратуру и развиваться дальше», – рассказал собеседник.

    По его словам, опыт экстремальных ситуаций в ходе СВО позволяет лучше понимать людей именно в кризисных состояниях. Боевое ранение и реабилитация помогли иначе смотреть на трудности будущих учеников или клиентов. «Был период после ранения и контузии, когда я не мог отличить реальность от воображения и собственных страхов. Но я прошел через это и теперь лучше понимаю людей, переживших подобное. Могу им помочь. Поддержка моих педагогов дает мне силы и мотивацию развиваться, чтобы осуществить свои планы», – говорит Сырат.

    Возвращение с СВО в университетскую аудиторию стало резким переходом. Быстрее освоиться помогли специальные учебные тренинги и встречи. «У нас в вузе есть психологическая служба для студентов. Перед поступлением меня приглашали на встречи военно-патриотической направленности, где я делился своим опытом и помогал молодежи понять суть специальной военной операции», – отметил он.

    Сегодня Олег четко представляет, как применить свои уникальные знания – и военные, и психологические – на практике. «Во время практики я уже участвовал в организации тренингов для студентов-участников СВО с разных факультетов. Наблюдал, как работают опытные психологи, и пополнял собственный багаж знаний. Один из наших преподавателей работает в фонде «Защитники Отечества» и тоже делится опытом», – добавил студент.

    По его словам, сейчас он чувствует себя в первую очередь будущим психологом, а не бывшим морпехом – произошло слияние этих двух идентичностей в одну.

    «Служба научила планировать задачи на долгосрочную перспективу»

    Никита Кириенко окончил Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского в 2024 году и получил диплом бакалавра по направлению подготовки «Экономика» (учет и аудит). С осени того же года стал участником магистерской программы в этом же вузе. С февраля по ноябрь 2022 года проходил военную службу в Херсоне в ранге помощника гранатометчика.

    По его словам, участие в СВО было осознанным выбором. «Проснулся утром и сказал, что пойду в военкомат, на защиту Родины. Мама была в шоке, но успокоил ее тем, что специальная военная операция продлится одну-две недели или месяц, во что верил сам в глубине души», – вспоминает Никита Кириенко.

    В боевых условиях было тяжело физически, психологически и морально, но «спортивная дисциплина и любовь к Родине воспитали во мне мужчину». «Представьте: 19-летний парень на линии соприкосновения. Голова на месте, но в уме один вопрос – что я здесь делаю?», – говорит он.

    Полученные в институте знания помогли Никите стать начальником продовольственной службы полка.

    В его задачи входил учет по продовольствию, приходу и расходу продуктов. «Не знаю, смогу ли я помочь стране как аудитор, но сейчас работаю в центре «ВОИН», где занимаюсь патриотическим воспитанием и военно-спортивной подготовкой молодежи. Здесь я передаю знания и навыки, полученные в СВО», – пояснил собеседник.

    Тем не менее, выбор в пользу профессии государственного аудитора был осознанным – это стремление развиваться в разных сферах. «Мы не знаем, что будет через месяц, полгода или год. Поэтому нужно быть во всеоружии. Служба научила планировать на перспективу и быстро адаптироваться к изменениям. Эти качества, а также возросшая дисциплина, помогают мне выполнять учебные задания и сдавать проекты в срок, даже в самые загруженные дни», – отметил Никита.

    Он также подчеркивает, что самый важный урок, который вынес из своего опыта – «это умение ценить любой момент из своей жизни, какой бы он ни был».

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая – серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    К переговорам США с Россией подключен специалист по очень большим деньгам

    В прошедших на этой неделе переговорах президента России с представителями США с американской стороны впервые участвовал новый фигурант – Джош Грюнбаум. Почему ряд подробностей его юности почти неизвестны – и какую именно функцию Дональд Трамп отвел этому человеку в рамках текущих российско-американских контактов? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

      Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

      Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

      Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

