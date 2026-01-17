Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.26 комментариев
ФНС разъяснила правило освобождения ТС участника СВО от транспортного налога
ФНС пояснила правило освобождения ТС участника СВО от транспортного налога
Участники специальной военной операции и их семьи получили право на освобождение от транспортного налога на одно транспортное средство по своему выбору, следует из пояснительного письма ведомства.
Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила порядок предоставления налоговой льготы для ветеранов боевых действий, участников СВО, добровольцев, сотрудников Росгвардии, ФСБ, полиции, а также их семей. В перечень семей, имеющих право на льготу, включены супруги, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды, студенты до 23 лет и иждивенцы, передает РИА «Новости».
Освобождение предоставляется на одно транспортное средство вне зависимости от общего количества автомобилей. Льгота действует за весь календарный год, когда лицо принимало участие в СВО, независимо от продолжительности участия. Для членов семей освобождение действует только за период участия основного лица в СВО.
Заявление и документы можно подать через почту, МФЦ или личный кабинет налогоплательщика. Если уведомление не подается, льгота может быть начислена автоматически на объект с наибольшей суммой налога. Исключение составляют автомобили стоимостью от 10 млн рублей, водные и воздушные транспортные средства.
Срок подачи заявления не ограничен. Оно может быть подано за любой налоговый период, начиная с 2022 года. Решение по заявлению принимается в течение одного месяца со дня его поступления, а перерасчет налога производится с момента возникновения права на льготу.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минфин предложил налоговые льготы для участников СВО и их семей.