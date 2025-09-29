Минфин предложил налоговые льготы для участников СВО и их семей

Tекст: Ольга Иванова

Минфин разработал законопроект, предусматривающий предоставление налоговых льгот по транспортному и земельному налогу для семей с детьми, участников спецоперации на Украине и их родственников, передает ТАСС.

В материалах министерства говорится, что документ направлен на адресную поддержку указанных категорий граждан.

Предлагается установить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество для многодетных родителей. Также при стандартном налоговом вычете на детей будут учитываться только основные доходы налогоплательщика, исчисленные с начала года.

В законе уточняется возможность использования налоговой льготы при продаже жилья для улучшения жилищных условий. Новый порядок распространяется как на семьи с несовершеннолетними детьми, так и на семьи с недееспособными детьми любого возраста. Льгота на улучшение жилищных условий будет предоставляться семьям с двумя и более детьми, даже если второй ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года.

Ранее Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс для финансирования обороны и безопасности.

Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил налоговые изменения новыми вызовами для безопасности России.



