Смирнов обвинил Старовойта в предложении брать проценты с подрядчиков

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Смирнова, этот разговор произошел на базе Сейм, где тогда проживал Старовойт, передает РИА «Новости».

«Я приезжал на базу Сейм, на базе проживал Старовойт. Состоялся разговор со Старовойтом, который сказал, что было бы неплохо получать с подрядчиков проценты для заключения сделки. Приняли решение, что денежные средства я буду передавать через водителя», – рассказал Смирнов в суде.

Он уточнил, что выплаты касались подрядчиков, строивших объекты как на территории ДНР, так и в Курской области, а также компаний, занимавшихся возведением фортификационных сооружений.

Ранее Смирнов, выступая в суде, заявил, что Старовойт получил около 100 млн рублей в виде откатов при строительстве фортификационных сооружений.

Напомним, Смирнов признался в получении взяток. Прокурор запросил для экс-главы Курской области 15 лет колонии. Смирнов заявил об отсутствии ресурса для 15 лет колонии.