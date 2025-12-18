В Москве подвели итоги федерального проекта «Цифровая Россия»

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие открыл федеральный координатор проекта, депутат Госдумы Антон Немкин, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Многие решения, которые ещё недавно обсуждались на экспертных площадках, сегодня уже закреплены на уровне законодательства и государственных программ. Это говорит о зрелости проекта и его реальном влиянии на цифровую повестку страны», – отметил он.

К ключевым достижениям года участники отнесли сохранение налоговых стимулов для ИТ-отрасли, запуск с 2026 года льготных тарифов страховых взносов, системную оценку качества цифровых госуслуг, а также работу над инициативой о новом почётном звании для представителей цифровой отрасли и создании ассоциации ИТ-специалистов. За год в рамках проекта прошло около тысячи мероприятий, которые собрали более 115 тыс. участников.

Особое внимание совет уделил развитию цифровых госуслуг: замминистра цифрового развития Сергей Цветков заявил, что уже сейчас более 50% граждан России положительно оценивают сервисы онлайн-услуг, однако «мы идем к тому, чтобы «Госуслуги» стали брендом» и не менее 99% массовых социально значимых услуг предоставлялись в электронном виде, причем полностью – в проактивном режиме. В ближайшее время ведомство начнет формировать индекс удовлетворённости граждан цифровыми сервисами.

Вопросы подготовки ИТ-кадров вызвали отдельную дискуссию. Генеральный директор «ЭлРос» Максим Байрак сообщил о запуске с 2026 года обязательного механизма, по которому крупные ИТ-компании будут направлять 3% экономии от льгот на развитие профильного образования. Подчёркнута важность связки бизнеса с вузами через государственно-частные партнерства и создание типовых соглашений и новых образовательных программ.

Серьёзный шаг вперёд был отмечен в сфере цифровой инклюзии: летом 2025 года президент подписал закон о доступе людей с нарушениями зрения к сайтам органов власти. В Нижегородской области показатель доступности официальных сайтов смогли довести до 98%, однако по итогам проверки Минцифры ни один сайт пока не признан полностью доступным, что требует комплексного решения проблемы.

Замминистра цифрового развития Дмитрий Угнивенко сообщил, что с 2022 года на модернизацию более 3 тыс. сельских отделений Почты России было направлено 17 млрд рублей, до 2030 года отделения продолжат обновлять при поддержке регионов, объём которой в 2025 году может превысить 800 млн рублей. Предлагается также рассмотреть передачу акций Почты России регионам и закрепление за компанией исключительных функций по доставке важной документации и изданий.

Генеральный директор РАЭК Дмитрий Гуляев обозначил приоритеты союза с «Цифровой Россией» на 2026 год: запуск новых инициатив по цифровому волонтёрству и образованию, формирование академии и проведение съезда волонтёров. Представитель «Эр-Телеком» затронул вопрос дальнейшей модернизации правил доступа операторов в многоквартирные дома и размещения видеонаблюдения.

Завершая заседание, Антон Немкин пригласил всех желающих присоединиться к работе совета и подчеркнул, что проект «Цифровая Россия» реализуется ради повышения качества жизни граждан.