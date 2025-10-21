С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Режиссер Сергей Политик умер после нападения с ножом
Оператор и режиссер Сергей Политик скончался в столице после нападения на него с ножом, само нападение произошло 18 октября.
В ходе возникшего бытового конфликта неизвестный нанес потерпевшему проникающее колото-резаное ранение груди и скрылся с места происшествия, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу, передает ТАСС.
Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось – он скончался от полученных травм.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что погибшим оказался 56-летний режиссер и кинооператор Сергей Политик.
Возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».
Подозреваемым оказался иностранец 1992 года рождения.
Сергей Политик принимал участие в создании нескольких десятков российских кинопроектов. Он работал оператором на таких сериалах, как «Закрытая школа».
