Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.0 комментариев
Решетников назвал тему избыточных мощностей сложнейшей на G20
Решетников: На G20 сложнейшим вопросом станет тема избыточных мощностей
Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что делегациям на заседании Группы двадцати (G20) будет сложнее всего договориться по вопросу борьбы с избыточными производственными мощностями, инициированному США.
Глава ведомства отметил, что на встрече предлагается обсудить и осудить избыточные мощности в пяти секторах: электромобили, солнечные панели, полупроводники, химическая продукция и батареи, передает ТАСС.
«Понятно по отбору секторов, против кого это направлено, и кто является крупнейшим производителем в мире», – подчеркнул Решетников, добавив, что наряду с темой принудительного труда это ключевые и самые сложные вопросы повестки.
Министерство коммерции КНР ранее заявило, что поднятие темы избыточных производственных мощностей на таких площадках, как G20, является попыткой продвижения протекционизма и давления на Китай.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр экономического развития Максим Решетников раскрыл детали контактов с американской делегацией на G20.
Решетников обвинил США в стагнации Всемирной торговой организации.
В среду Решетников прибыл в США на встречу министров стран Группы двадцати.