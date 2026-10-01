Решетников назвал тему избыточных мощностей сложнейшей на G20

Решетников: На G20 сложнейшим вопросом станет тема избыточных мощностей

Tекст: Вера Басилая

Глава ведомства отметил, что на встрече предлагается обсудить и осудить избыточные мощности в пяти секторах: электромобили, солнечные панели, полупроводники, химическая продукция и батареи, передает ТАСС.

«Понятно по отбору секторов, против кого это направлено, и кто является крупнейшим производителем в мире», – подчеркнул Решетников, добавив, что наряду с темой принудительного труда это ключевые и самые сложные вопросы повестки.

Министерство коммерции КНР ранее заявило, что поднятие темы избыточных производственных мощностей на таких площадках, как G20, является попыткой продвижения протекционизма и давления на Китай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр экономического развития Максим Решетников раскрыл детали контактов с американской делегацией на G20.

Решетников обвинил США в стагнации Всемирной торговой организации.

В среду Решетников прибыл в США на встречу министров стран Группы двадцати.