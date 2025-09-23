Tекст: Дмитрий Зубарев

Уровень безработицы в Финляндии среди трудоспособного населения достиг отметки 10%, сообщает ТАСС.

Представитель статистического центра Йоанна Вииникка заявила: «Такого высокого уровня безработицы не наблюдалось в текущей серии трендов исследования рабочей силы, которая ведется с 2009 года». Она отметила, что особенно быстро рост безработицы начался весной прошлого года.

Ранее статистический центр информировал о безработице на уровне 9,3% в августе, однако с учетом сезонных колебаний показатель был скорректирован до 10%. Общее число незанятых в стране в августе составило 267 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом количество работающих уменьшилось на 23 тыс.

Последние экономические прогнозы министерства финансов Финляндии указывают на более скромные темпы роста ВВП: в текущем году рост составит 1%, а в 2026 году – 1,4%, хотя ранее прогнозировалось 1,6% и 1,5% соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия лишилась возможности строить дома и обеспечивать работу заводов без поставок леса из России. Экономика юго-восточной Финляндии столкнулась с коллапсом в результате прекращения сотрудничества с Россией. В Финляндии не нашли средств для замены дорожных указателей, на которых указаны российские города.