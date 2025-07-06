КПРФ утвердила новое полное название партии на съезде

Tекст: Антон Антонов

На вопрос о том, утвердили ли новое наименование, Новиков ответил: «Да». Теперь партия будет называться «КПРФ – политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Прежде КПРФ официально называлась «Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Также на съезде принято решение направить устав партии в новой редакции в Минюст для государственной регистрации, передает РИА «Новости».

Изменения, по словам источника, были инициированы для того, чтобы избирателям стало проще и понятнее ориентироваться в наименовании партии в избирательных бюллетенях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 19-й отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в оздоровительном комплексе «Снегири» Истринского района Московской области. Делегаты съезда утвердили резолюцию, в которой осуждается доклад Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина. Геннадий Зюганов вновь был переизбран председателем ЦК партии.