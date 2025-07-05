Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.31 комментарий
КПРФ переизбрала председателем ЦК Зюганова
На съезде Коммунистической партии Российской Федерации переизбрали председателем Центрального комитета Геннадия Зюганова, сообщили в самой политической силе.
На 19 съезде КПРФ в Московской области переизбрали Зюганова председателем ЦК КПРФ, сообщили РИА «Новости» в партии.
Зюганов остается главой ЦК с 1993 года, ему сейчас 81 год.
Также на съезде КПРФ утвердили резолюцию, в которой осуждается доклад Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина.