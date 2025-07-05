Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.26 комментариев
Съезд КПРФ признал ошибочным доклад Хрущева о Сталине
На съезде КПРФ утвердили резолюцию, в которой осуждается доклад Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина, в документе также подчеркивается необходимость переосмысления отношения к Сталину.
Резолюция признала ошибочным доклад Хрущева на XX съезде КПСС, ее приняли делегаты 19 отчетно-выборного съезда КПРФ, передает РИА «Новости».
Документ называет доклад Хрущева «ошибочным и политически предвзятым», указывая на необходимость восстановления исторической справедливости в отношении Сталина.
В резолюции подчеркивается, что доклад, озвученный Никитой Хрущевым 25 февраля 1956 года на закрытом заседании делегатов, оказал существенное влияние на советскую и российскую историю.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград. До этого он подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.