Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.7 комментариев
Путин допустил возвращение Волгограду названия Сталинград
Президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград.
На встрече с участниками марафона «Знание. Первые» Путин подчеркнул, что решение по этому вопросу должны принимать сами жители города, передает ТАСС.
В ответ на соответствующий вопрос Путин сказал: «Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить». Он отметил, что необходимо узнать мнение большинства горожан, и добавил: «Я подумаю, хорошо».
Ранее Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.