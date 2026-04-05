Генпрокуратура заявила об игнорировании запросов России отдельными странами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Большинство международных запросов России о правовой помощи по уголовным делам находят отклик за рубежом, передает ТАСС. В Генпрокуратуре России подчеркнули, что игнорируются такие обращения только отдельными странами, остальные исполняют свои обязательства согласно международным соглашениям.

В пресс-службе российского ведомства заявили: «Запросы российских компетентных органов о правовой помощи по уголовным делам, направляемые Генеральной прокуратурой Российской Федерации для исполнения в иностранные государства, в большинстве своем исполняются запрашиваемыми компетентными органами в соответствии с принятыми сторонами обязательствами».

По данным Генпрокуратуры, в 2025 году компетентные органы иностранных государств исполнили около 300 российских запросов. Отказано было лишь по 23 ходатайствам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Интерпол приостановил международный розыск лиц, обвиняемых и осужденных в России. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о массовых отказах в экстрадиции преступников в Россию по политическим мотивам. Генпрокуратура России назвала число отказов стран ЕС и Канады в выдаче преступников и в предоставлении правовой помощи по запросам Москвы в 2024 году.