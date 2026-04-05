Генпрокуратура заявила об игнорировании запросов России отдельными странами
Большинство запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам, направляемых Россией за рубеж, исполняются, за исключением отдельных стран, оставляющих их без ответа, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
В пресс-службе российского ведомства заявили: «Запросы российских компетентных органов о правовой помощи по уголовным делам, направляемые Генеральной прокуратурой Российской Федерации для исполнения в иностранные государства, в большинстве своем исполняются запрашиваемыми компетентными органами в соответствии с принятыми сторонами обязательствами».
По данным Генпрокуратуры, в 2025 году компетентные органы иностранных государств исполнили около 300 российских запросов. Отказано было лишь по 23 ходатайствам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Интерпол приостановил международный розыск лиц, обвиняемых и осужденных в России. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о массовых отказах в экстрадиции преступников в Россию по политическим мотивам. Генпрокуратура России назвала число отказов стран ЕС и Канады в выдаче преступников и в предоставлении правовой помощи по запросам Москвы в 2024 году.