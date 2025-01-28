Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.6 комментариев
МВД сообщило о массовых отказах в экстрадиции в Россию
МВД сообщило о массовых отказах в экстрадиции преступников в Россию
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что экстрадиции преступников в Россию блокируются другими странами по политическим мотивам, что создает проблемы для борьбы с криминалом.
Как передает ТАСС, глава МВД России Владимир Колокольцев заявил на встрече с министром юстиции и внутренних дел Монголии Оюунсайханы Алтангэрэлом о массовом характере отказов в экстрадиции преступников в Россию со стороны других стран. По его словам, такие отказы ранее были единичными и объективными, но теперь они стали политически мотивированы.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале отметила, что политическая повестка создает благоприятную почву для криминала, влияя на процессы экстрадиции. Исключением является взаимодействие с Монголией, которое, по словам Колокольцева, не подвержено подобным влияниям.
В ходе встречи российская сторона поблагодарила Монголию за оперативную выдачу гражданки России, обвиняемой в масштабном мошенничестве. Колокольцев подчеркнул важность сотрудничества и постоянных контактов между приграничными территориальными органами правоохранительных органов двух стран.