МВД сообщило о массовых отказах в экстрадиции в Россию

МВД сообщило о массовых отказах в экстрадиции преступников в Россию

Tекст: Ольга Иванова

Как передает ТАСС, глава МВД России Владимир Колокольцев заявил на встрече с министром юстиции и внутренних дел Монголии Оюунсайханы Алтангэрэлом о массовом характере отказов в экстрадиции преступников в Россию со стороны других стран. По его словам, такие отказы ранее были единичными и объективными, но теперь они стали политически мотивированы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале отметила, что политическая повестка создает благоприятную почву для криминала, влияя на процессы экстрадиции. Исключением является взаимодействие с Монголией, которое, по словам Колокольцева, не подвержено подобным влияниям.

В ходе встречи российская сторона поблагодарила Монголию за оперативную выдачу гражданки России, обвиняемой в масштабном мошенничестве. Колокольцев подчеркнул важность сотрудничества и постоянных контактов между приграничными территориальными органами правоохранительных органов двух стран.