МО Сербии сообщило об обнаружении взрывчатки вблизи газопровода в Сербии

Взрывчатка и оборудование для ее активации были обнаружены в воскресенье около газопровода, по которому российский газ поступает в Сербию и Венгрию, передает РИА «Новости». Как сообщило Минобороны Сербии, «обнаружено большое количество взрывчатых веществ, а также оборудования и инструментов для подготовки и применения». Предметы нашли в непосредственной близости от газовой инфраструктуры, соединяющей Сербию и Венгрию.

По факту обнаружения заведено уголовное дело по статьям, связанным с незаконным изготовлением, хранением и распространением оружия и взрывчатки, а также по статье «Попытка диверсии». Дело ведет высшая прокуратура города Суботица.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич сообщил о находке взрывчатки у газопровода для поставок и транзита российского газа в Сербию рядом с границей Венгрии.

Вучич по телефону сообщил премьеру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом для поставок российского газа в Венгрию. Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца и этим обеспечили стране основную часть потребностей в газе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об усилении защиты энергетических объектов страны после подрыва газопровода «Северный поток».