Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
Полиция Белфаста применила водометы для разгона протестующих
Правоохранители Северной Ирландии применили водометы против участников беспорядков на севере Белфаста, сообщает Sky News.
Причиной беспорядков стало преступление, совершенное 30-летним суданцем Хади Алодидом. В понедельник он нанес тяжелые ранения в лицо и шею прохожему на одной из улиц города, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
«Протестующие забросали полицейских снарядами в Белфасте. Несколько полицейских машин выдвинулись вперед, после чего толпа отступила. Полиция применила против протестующих водометы», – сообщил телеканал.
В среду подозреваемый предстал перед судом по обвинению в покушении на убийство. На фоне этого вечером в районе Гленгормли вновь собрались десятки недовольных граждан, начались ожесточенные столкновения с правоохранителями.
Во вторник агрессивно настроенные толпы сжигали жилые дома, автомобили и коммерческие предприятия. Пожарные службы Северной Ирландии зафиксировали суммарно 62 возгорания, связанных с массовыми беспорядками. На месте текущих столкновений дежурят десятки патрульных машин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные антимигрантские погромы начались в Белфасте после вооруженного нападения выходца из Судана на прохожего.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал этот инцидент кошмарным актом насилия.
Британское правительство обвинило американского предпринимателя Илона Маска в провоцировании данных уличных беспорядков.