Названа предварительная причина обрушения жилого дома в Махачкале

СК: Причиной обрушения дома в Махачкале могло стать размывание фундамента
Следователи организовали процессуальную проверку после обрушения части жилого многоквартирного дома в Махачкале, причиной происшествия могло стать размывание фундамента из-за подтопления, сообщили в СУ СК по Дагестану.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что проверяются все обстоятельства происшествия, пишет ТАСС.
По данным МЧС России, пострадавших и погибших в результате обрушения нет. Информацию о том, что жертв нет, также подтвердила администрация главы Дагестана.
Глава республики Сергей Меликов лично прибыл на место происшествия. По информации пресс-службы главы региона, дом деформировался из-за ливня и подтоплений. Специалисты продолжают оценивать состояние здания и выяснять причины ЧП, передает РИА «Новости».
Ранее очевидцы засняли на видео разрушение многоквартирного дома в Махачкале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Махачкале организовали эвакуацию жителей микрорайона Пальмира из-за подтоплений. В Махачкале из-за угрозы обрушения после сильного ливня и подтопления эвакуировали около 300 жильцов из четырех многоквартирных домов.
ФПК отменила поезд Дербент – Москва из-за подтопления ж/д путей в Дагестане.
В воскресенье ряд улиц в Махачкале вновь оказались затоплены в результате длительного дождя.