Киевский режим обезглавливает украинское православие

Tекст: Василий Стоякин

Указом президента Украины по представлению СБУ был лишен украинского гражданства предстоятель Украинской православной церкви блаженнейший митрополит Онуфрий (в миру – Орест Владимирович Березовский). Эта акция стала очередным, но на этот раз особенно символичным актом насилия властей по отношению к православной церкви на Украине.

Кризис в украинском православии начался еще на рубеже 1980-90-х годов. Содержанием его была идея того, что в независимом государстве должна быть своя собственная, независимая (автокефальная) православная церковь, не подчиняющаяся внешним религиозным центрам. В украинском случае важна была не столько церковная самостоятельность, сколько отсутствие духовного единства с Москвой. Идею эту продвигали украинские националисты и вставший на их сторону первый президент Леонид Кравчук.

Сама по себе логика одно государство – одна церковь в православии, в отличии от католицизма, действительно есть, но это именно логика, а не обязательная норма. Для получения автокефалии в общем случае необходимо два условия: желание священнослужителей и верующих, а также согласие материнской церкви.

В начале 90-х оба этих условия отсутствовали – верующие и церковные иерархи не видели себя отдельно от Московской Патриархии, рассчитывая на поддержку в противостоянии с униатами (греко-католиками). РПЦ не желала расставаться со своей крупнейшей частью, но предоставила УПЦ широчайшую автономию.

Из того кризиса украинское православие вышло в виде трех отдельных церквей: Украинской православной церкви, находящейся в молитвенном единстве с Московской Патриархией (на Украине ее называют УПЦ МП – именно для того, чтобы подчеркнуть ее «неукраинский» характер); Украинская автокефальная православная церковь – самопровозглашенное неканоническое образование, существующее с 1921 года; Украинская православная церковь Киевского Патриархата – основанная из части приходов УПЦ образование во главе с бывшим кандидатом на пост патриарха Московского и Всея Руси Филарета (Денисенко), изверженного из сана и анафемированного за церковные преступления (раскол).

Две последние скорее представляли собой политические партии, чем религиозные организации.

Тогда украинское государство, выказывая симпатии к «украинской национальной церкви», все же старалось сохранять статус-кво, чтобы не провоцировать кровавые межконфессиональные конфликты. К тому же было очевидно – пусть создания структур, не признанных мировым православием, тупиковый.

Найти «верный» способ удалось еще при Ющенко – состоял он в том, чтобы восстановить на территории Украины власть Константинопольского патриархата (исторически территория современной Украины, со времен Св. Владимира, относилась именно в Константинопольскому Патриархату, но в XVII-XVIII веках приходы перешли к РПЦ). Однако Ющенко был слаб, а константинопольский патриарх Варфоломей не хотел делать за него грязную работу.

Ситуация радикально поменялась при президенте Петре Порошенко*. Причин тут было несколько. Во-первых, сам Порошенко очень сильный политик, умевший блестяще использовать ограниченные полномочия президента для формирования режима личной власти (превзошел его в этом только Зеленский, просто наплевавший на Конституцию). Во-вторых, после госпереворота и начала гражданской войны в 2014 году решительным образом изменилась расстановка сил в украинском обществе. Особую роль сыграло отделение Крыма и Донбасса, которое украинская пропаганда представила как «российскую агрессию» – значительная часть верующих и священнослужителей УПЦ восприняла эту точку зрения.

В-третьих, изменил свою точку зрения на участие в украинских делах константинопольский патриарх Варфоломей. Считается, что это стало результатом давления на Фанар со стороны западных спецслужб и лидера Турции Реджепа Эрдогана.

Именно в этих условиях произошла смена руководства в УПЦ. 5 июля 2014 года скончался блаженнейший митрополит Владимир (Виктор Маркианович Сабодан). 13 августа митрополитом был избран местоблюститель митрополичьего престола (с февраля 2014 года), митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.

Владыка Онуфрий родился в 1944 году в Черновицкой области (это Западная Украина, но регион менее националистический, чем соседняя Галичина, а главное – православный, а не греко-католический). Начало его пастырского служения было связано с Россией – Московская духовная семинария, 18-летняя служба в Троице-Сергиевой лавре, где был пострижен в монахи, Московская духовная академия. Лишь через 19 лет после отъезда в Россию, в 1988 году, уже будучи ахимандритом, Онуфрий вернулся на Украину и возглавил Почаевскую лавру на Западной Украине, а в 1990 году и Буковинскую епархию. В 1992 год он на время уступил давлению и подписал письмо к патриарху Московскому с просьбой предоставить УПЦ автокефалию, но потом отозвал свой голос и в дальнейшем занимал непримиримую позицию по отношению к раскольникам.

Надо сказать, что Онуфрий, так же, как и покойный Владимир, не является принципиальным противником автокефалии. Его интересует единство церкви в этом вопросе и соблюдение процедуры. В отличие от предшественника он контролировал свое окружение, постоянно общался с верующими и уверенно проводил свою линию в условиях давления со стороны государства, чем заслужил огромное уважение и любовь со стороны верующих.

В 2018 году Порошенко и Варфоломей провернули-таки махинацию, итогом которой стало появление Православной церкви Украины

– формально автокефальной структуры под управлением Константинополя, в основном соответствующей каноническим требованиям. Правда, признана она не всеми православными церквями, а степень ее независимости не соответствовала желаниям украинских националистов (во главе – митрополит, а не патриарх, церковь не имеет права мироварения и т.п.).

Несмотря на сильнейшее, в том числе силовое давление, из УПЦ в ПЦУ ушло сравнительно мало общин. К тому же ПЦУ почти сразу раскололась – Филарет, будучи недовольным своим положением в новой структуре, вышел и восстановил УПЦ-КП. Ну а после победы на выборах Владимира Зеленского государственная поддержка ПЦУ иссякла – сам Зеленский не религиозен, а до личных проектов Порошенко ему и вовсе дела нет.

Ситуация поменялась в 2022 году. Начало СВО крайне неоднозначно было воспринято верующими и священниками УПЦ. Да и для самого Онуфрия это был шок – он воспринял СВО так же, как гражданскую войну на Украине – и обратился к российскому президенту с просьбой прекратить кровопролитие. Вынужден он был уступить и давлению снизу – верующие требовали отделения от Москвы. 27 мая прошло «совещание епископата и мирян», а затем – Собор УПЦ, которые постановили следующее:

– выразить несогласие с позицией патриарха Кирилла;

– изъять из устава УПЦ все пункты о связи с РПЦ;

– разрешить открытие заграничных приходов (прерогатива автокефальной церкви, которого лишена ПЦУ);

– прекратить противостояние с ПЦУ.

Это был решительный шаг к автокефалии УПЦ, но… статус церкви стал совсем уж непонятным – то ли самопровозглашенная автокефалия (но автокефальной УПЦ себя не назвала), то ли нечто, находящееся в процессе вступления в ПЦУ (но ПЦУ, почуяв слабину, не была настроена на диалог). К тому же РПЦ, учитывая обстоятельства, не считает УПЦ раскольничьей структурой.

Разумеется, эти шаги УПЦ если и приуспокоили внутренние страсти, то никак не успокоили украинское государство и западные спецслужбы. В октябре-ноябре 2022 года начались обыски в структурах УПЦ (в первую очередь в Киево-Печерской лавре, где искали… российских диверсантов). Затем к травле УПЦ присоединился президент Зеленский.

20 августа 2024 года был принят закон, которым фактически запрещались «религиозные организации, руководящий центр которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины». В их число, понятное дело, попала УПЦ – для нее закон и принимался.

Закон, правда, оказался не работающим – с точки зрения украинского законодательства религиозной организацией является не церковь, а община. Общин в составе УПЦ порядка 10 тыс. и доказать наличие у каждой из них связи РПЦ затруднительно. Потому приходится действовать либо «по закону» – подвезти несколько автобусов националистических активистов (греко-католиков или язычников), объявить их общиной и перейти в ПЦУ, или путем прямого захвата. 7 января 2025 года захватили Киево-Печерскую лавру – в операции участвовали почти 1,7 тыс. полицейских, около 1 тыс. сотрудников ГСЧС (пожарных) и более 200 представителей сил территориальной обороны.

Однако процесс ликвидации УПЦ шел медленно, вот и было принято решение обезглавить сопротивление – лишить гражданства самого митрополита. В какой-то степени сам факт атаки на митрополита – признание того факта, что украинское православие сопротивляется до сих пор.

Сам митрополит Онуфрий не отрицал, что гражданство это у него было – с ним проще пересекать границу. По информации украинских СМИ, он получил российский паспорт в 2002 году. По информации самого Онуфрия, он сохранил российское гражданство (это сомнительно – для этого ему надо было сохранить прописку в России до 1992 года, когда фактически он находился на территории Украины), но позже от него отказался (непонятно – когда и как).

Вообще, согласно Конституции, на Украине существует единое гражданство и получение гражданства другого государства является основанием для лишения человека украинского гражданства. Но тут есть «но» – для подтверждения этой информации уполномоченные органы Украины (как правило занимается этим МВД, если тут работает СБУ, то политический заказ торчит во весь рост), должны обратиться к уполномоченным органам России и получить официальную информацию.

Тут есть интересный момент – украинские органы на такие запросы из России не отвечают с 2014 года, а российские – отвечают. Даже сейчас известны случаи, когда сотрудники ГУ по вопросам миграции МВД России предлагали беженцам из Украины съездить в Киев и забрать нужные документы – отлично понимая абсурдность ситуации, но исполняя инструкцию. Впрочем, скорее всего, СБУ даже не пыталась найти обоснования – а зачем? Есть политический заказ, указ все равно подпишут (и подписали).

Что будут делать сейчас митрополит Онуфрий и УПЦ, сказать сложно. Покидать Украину Онуфрий отказался. Формальных оснований для ареста митрополита нет (на территории Украины живет немало граждан России), но найти их несложно – обвинят в наведении ракет на лавру или что-то в этом роде. Так или иначе, уязвимость УПЦ сейчас повысилась.

Стоит также отметить, что атака Онуфрия совпала с неслыханной по цинизму кампании против Армянской апостольской церкви и захватами молдавских храмов представителями Румынской церкви. Возникает впечатление, что это элемент какой-то более крупной антироссийской и антиправославной кампании, запущенной за пределами Украины.

*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму