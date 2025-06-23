  • Новость часаСК завершил расследование по теракту в «Крокусе»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вашингтон попал в иранскую ловушку
    23 июня 2025, 16:25 Мнение

    Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернутся к переговорам с Тегераном.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский

    военный эксперт

    Самовар и смартфон. Как живут и блюдут традиции современные молокане
    Путин: «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях
    В Абхазии уволили оскорбившую российских туристов чиновницу
    Запашный сравнил растерзанного львом директора парка «Тайган» с Шумахером

    Первый удар США по Ирану носил не столько стратегический и разрушающий, сколько демонстративный и политический характер. Иранское руководство уже сообщило, что серьезных разрушений ядерные объекты не получили, причем значительная часть наиболее ценного оборудования и материалов была заранее эвакуирована. МАГАТЭ фактически подтверждают это, указывая, что утечек радиации в местах ударов не зафиксировано.

    На объект в Фордо сброшено 12 противобункерных авиабомб GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator) самых мощных из числа неядерных и разработанных для поражения заглублённых целей в твёрдой породе.

    Если этот удар не сумел разрушить защиту объекта, это означает, что все конвенционные средства для прекращения ядерной программы исчерпаны, все последующие угрозы о ее сдерживании через авиаудары превращаются в политическую демагогию. Достигнуть «денуклиаризацию Ирана» насильственным путем можно только начав наземную операцию. Или нанеся ядерный удар.

    Собственно, ограниченный результат удара признали уже и в Вашингтоне. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что, по оценке американской стороны, операция «всё же существенно отсрочила прогресс Тегерана в создании ядерного оружия», что звучит совершенно иначе, чем первое заявление Трампа о «полном уничтожении ядерной программы Ирана».

    Ряд западных СМИ распространяли нарратив, что происшедшее – некий «договорняк», позволяющий Трампу объявить о достижении всех заявленных целей и о завершении войны, Израиль и Иран прекратят удары, а он выступит в роли «миротворца через силу». Это действительно похоже на Трампа. CBS сообщили, что перед атакой США связались с Ираном, подчеркнув ограниченный характер ударов и заверив, что цель операции не связана с изменением режима в Тегеране. А CNN сообщает, что Трамп пока не планирует новых ударов по Ирану, и считает, что совершённая ранее атака подтолкнёт Иран к переговорам. Однако последовавшие события ставят эту версию под сомнение.

    Тегеран вполне обоснованно расценил действия американского президента как вероломство. «Президент Трамп предал не только Иран, но и обманул свою собственную нацию», – заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

    Точно так же действия американского лидера интерпретируют его оппоненты в США. Демократы обвиняют его в волюнтаризме, безответственности, превышении полномочий, требуют его отчета перед Конгрессом и грозят импичментом.

    Лидер демократической оппозиции в сенате США Чак Шумер заявил, что Трампу «не позволено единолично вести нацию в войну без стратегии», и потребовал его объяснений. Сенатор-демократ Крис Мерфи призвал Конгресс США срочно проголосовать за законопроект, лишающий Трампа полномочий втягивать страну в конфликт на Ближнем Востоке, указав, что «Иран не был близок к созданию ядерного оружия и не представлял угрозы для США», а ирано-американские переговоры могли завершиться успехом.

    Крис Мерфи ссылается на данные американского разведсообщества, озвученные директором Национальной разведки США Тулси Габбард, которые Трамп публично отверг. «Мне все равно, что она сказала. Я думаю, что они (иранцы) были очень близки к получению такого оружия», – сказал президент США журналистам, при этом не пояснив, откуда он, помимо американского разведсообщества, черпает информацию. Теперь Трампа прямо обвиняют в том, что он, игнорируя данные разведки, руководствуясь непонятно чьими интересами, принял решение, грозящее США возобновлением «вечной войны», против которой он ранее выступал.

    Ассоциация с легендарной пробиркой Колина Пауэлла, которой он размахивал в Совбезе ООН, очевидна. Но Пауэлл мог спихнуть ответственность на ЦРУ, которое его, якобы, подставило, а у Трампа такой возможности теперь нет. Хотя война с Ираком началась вроде как успешно для американцев, пробирка стала личным позором Пауэлла и концом его карьеры – ему пришлось уйти из политики.

    Подобная перспектива Трампа, который, судя по всему, мечтает остаться в истории триумфатором, очевидно ужасает, но становится все более вероятной. Кстати, в продолжение сравнения с 2003 годом: у США нет в регионе сухопутной армии, которая бы могла захватить Иран, как тогда Ирак. Более того, США вступают в войну с огромным (гораздо большим, чем 22 года назад) внешним долгом, причем ближневосточный кризис эту проблему резко усугубит.

    В США нарастает внутриполитическая нестабильность, рейтинг Трампа начал снижаться еще до американских ударов по Ирану.

    Против войны выступают не только демократы, но и многие республиканцы. То, что американский лидер попал под влияние неоконов вроде Линдси Грэма, убедивших его поддержать Тель-Авив, нанес удар по его команде. Он потерял Такера Карлсона, с высокой вероятностью уйдет в отставку Габбард, то есть наиболее харизматичные люди, которым верили американцы, и чья поддержка обеспечила приток избирателей. Те, кто придет им на смену, уже не будут людьми Трампа, и он рискует оказаться в том же положении, что и во время первого срока, когда часть его администрации составляли откровенно враждебные ему люди, работающие против него. Это в том случае, если не последует импичмента.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты
    25 комментариев

    Впрочем, у Трампа, скорее всего, нет хороших вариантов. Его надежда строится на том, что воздушные удары нанесут столь большой ущерб Ирану, что он либо капитулирует, либо власть там будет свергнута внутренними силами. Но насколько это реально, если учесть, что запасы боеприпасов у США не безграничны? С хуситами, например, не сработало.

    The Economist в редакционном тексте пишет о том, что участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернутся к переговорам с Тегераном.

    Если американцы начнут нести потери, это может вызвать серьёзные потрясения в США и привести к краху американского доминирования в мире. Это все прекрасно понимают, и поэтому на постепенное затухание войны рассчитывать не стоит – слишком многие в мире заинтересованы в том, чтобы США и лично Трамп не выбрались из иранской ловушки.

    Другие материалы автора


    Главное
    СВР заявила о наращивании Сербией военных поставок на Украину
    Десятки израильских истребителей атаковали Тегеран
    Опубликовано видео удара «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум
    Гособвинение потребовало конфискации всех активов экс-замминистра Иванова
    В Иране арестовали европейского туриста по обвинению в шпионаже на Израиль
    Пожар в Забайкалье охватил площадь в 2 500 тыс. гектаров
    Ученые назвали дату новых магнитных бурь на Солнце

    Желание Европы навредить России уперлось в интересы США

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил отказ Евросоюза снижать ценовой потолок на российскую нефть до 45 долларов. По его мнению, против планов ЕС выступили США, которые защищают рентабельность своего нефтяного экспорта. Эксперты считают, что свою роль мог сыграть и конфликт Израиля с Ираном, толкающий вверх нефтяные котировки и делающий снижение потолка бессмысленным. Впрочем, отмечают они, введение потолка изначально было ошибочной идеей. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию

    Москва намерена выйти из соглашения с Берлином о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан еще в 90-е годы, когда ФРГ требовалось обслуживать доставшиеся ей от ГДР советские самолеты. Теперь же отношения между странами испортились. Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Москва и вовсе рассматривает ФРГ как соучастницу боевых действий на Украине. Почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него? Подробности

    Перейти в раздел

    Как советский десант побеждал в самом начале Великой Отечественной

    Наступление немецко-фашистских войск и их союзников на территорию СССР, начатое 22 июня 1941 года, было стремительным на всем протяжении государственной границы – за одним исключением. Более того, на этом участке советские войска не только не дали противнику перейти границу, но даже высадили десант на его территории и создали крупный плацдарм. О чем идет речь и как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай топит самого богатого человека Франции

    «Cамый большой кризис в истории». Такими словами финансовые аналитики описывают происходящее с компанией, которая еще недавно была самой дорогой во Франции, а ее хозяин – самым богатым человеком планеты. О чем идет речь и при чем тут события, происходящие в далеком от Европы Китае? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации