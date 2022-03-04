США принуждают Европу предать планету из-за российского газа

Международное энергетическое агентство разработало десять шагов, пройдя которые Евросоюз станет свободным от трети российского газа. Свобода неполная, дорогая и не быстрая. Поэтому подконтрольное США агентство предложило альтернативный и радикальный план. Европа может более чем в два раза сократить поставки газа из России и намного быстрее. Но придется пожертвовать спасением мира.

Международное энергетическое агентство (МЭА) разработало для Европы план по отказу от российского газа. В МЭА входит 29 стран – членов ОЭСР, но обслуживает оно в первую очередь интересы США.

Основной план МЭА по отказу Европы от российского газа состоит из 10 пунктов. Это долгий план, он предполагает, что Европа просто не будет подписывать новые газовые контракты с Газпромом – и тем самым поставки сойдут на нет. Одни контракты истекают уже в конце этого года (на 15 млрд кубов). К концу 2030 года истекают контракты еще на 40 млрд кубов в год. Вот так легко и просто Европа сократит поставки российского газа на 55 млрд кубометров или на треть от текущих поставок за восемь лет.

Россия поставляет в Европу, по данным за 2021 год – 155 млрд кубометров (исключая Турцию, но включая 15 млрд кубометров российского СПГ). Это примерно 45% всего импорта газа ЕС и почти 40% потребления.

Дальше МЭР приводит девять пунктов, как и чем Европа сможет заместить российский газ. И решения оказались уже не столь простыми, а еще невероятно дорогими и вызывающими большие вопросы. Например, а действительно ли европейцам надо так сильно усложнять и ухудшать собственную европейскую жизнь ради удовольствия властей США?

План МЭА требует огромных инвестиций от европейцев в новую энергетическую инфраструктуру, а также вложений в сокращение потребления энергии.

Один из пунктов плана МЭА, например: надо снизить температуру отопления в жилых домах европейцев, ведь тогда надо будет меньше покупать российского газа.

Указывается, что снижение уровня отопления зданий всего на один градус по Цельсию снизит спрос на газ примерно на 10 млрд кубометров в год. По этой логике можно снизить температуру в европейских домах на 15,5 градуса – и проблема зависимости от российского газа будет решена уже сейчас. Однако тогда европейский электорат вряд ли выживет зимой.

Также план МЭА указывает, что потребуются деньги на финансовую поддержку населения для оплаты коммунальных услуг, которые существенно возрастут. Агентством указывается цифра в 200 млрд евро для поддержки уязвимых групп (вероятно, в год).

МЭА предлагает также заменить газовые котлы тепловыми насосами, которые нагревают воздух за счет электричества. Это тоже потребует дополнительных расходов – на покупку котлов, их установку, усиление пожарной безопасности и т. д.

Вырабатывать больше электроэнергии предлагается за счет атомной энергетики (от которой Европа так хотела избавиться после аварии на японской АЭС), а также ВИЭ – биоэнергетики, солнечной и ветряной энергетики.

С атомной энергетикой не так все просто. Если строить станции с нуля, то на это уйдут десятилетия и миллиардные инвестиции (один блок может стоить 8 млрд долларов). Американская компания Westinghouse этому была бы очень рада, ведь она смогла бы выиграть в Европе тендеры на строительство и восстать из пепла. Американцы, в отличие от Росатома, уже давно не строили станции, растеряли свой опыт, а после банкротства в 2017 году занимаются в основном поставками топлива и экспериментами с российскими атомными реакторам на Украине.

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Быстрее и дешевле для Европы будет вернуть к жизни замороженные атомные реакторы. Например, Германия три атомных блока заморозила буквально в начале 2022 года, еще три собиралась закрыть до конца этого года. Все это легко можно обратить вспять. Но возникнет еще одна проблема. Ядерное топливо европейцы тоже закупали чаще всего у России. Заместить его в теории могут американцы (они проделали такие опыты на Украине). Но куда потом девать это отработанное ядерное топливо? Та же Германия возвращала его России, которая занималась всеми этими вопросами по его захоронению. США таким не занимаются. Разве что они сделают Украину площадкой для захоронения ядерных отходов из всего Евросоюза. Не случайно на Украине строят централизованное хранилище отработанного ядерного топлива.

Что касается ВИЭ, то это не основная генерация электричества, да и это недешевое удовольствие. Солнце может не светить, а ветер не дуть, причем неделями (как осенью 2021 года), поэтому эти станции всегда должны подстраховываться резервными мощностями. И атом для этого не подходит, нужен газ. Эти резервные мощности надо постоянно содержать, что удорожает ВИЭ. Накопители энергии также все еще нереально дороги и неидеальны.

МЭА предлагает отдельным пунктом – сделать в Европе обязательным заполнение подземных хранилищ газа к 1 октября на уровне не менее 90%. Это значит, что надо закачать туда на 18 млрд кубометров больше, чем это было сделано в 2021 году. В МЭА не скрывают, что это увеличит спрос на газ в 2022 году и повысит цены на газ. Но конкретных цифр не приводит. А цены на газ в Европе на бирже уже улетели за 2200 долларов за тысячу кубометров. И скорее всего, продолжат расти и дальше. И США вместо того, чтобы предложить рецепт, как сбить цены, предлагает план, как их поднять еще выше.

В прошлом году европейцы не смогли весной и летом купить достаточно газа на зиму именно потому, что он был очень дорог. Всегда есть порог цены, после которой заводы просто останавливаются и спрос на товар резко падает. Поэтому запасы в ПХГ в начале отопительного сезона были рекордно низкими, а многие заводы в Европе еще в конце 2021 года решили не работать при более низких газовых ценах. Подготовка к новому отопительному сезону, если условия не изменятся, уже находится на грани краха. Если Брюссель заставит свои компании в обязательном порядке покупать по любой высокой цене газ для загрузки ПХГ, то это будут санкции против своих же компаний и своего же населения.

МЭА отдельным пунктом указывает список альтернативных поставщиков газа. Первое – это расчет на рост собственной добычи и добычи в Азербайджане. Это якобы может дать дополнительно 10 млрд кубометров в 2023 году. До сих пор Европа не увеличила свою добычу газа не потому, что не хотела, а потому, что не могла.

Второе – в теории Европа может получить 60 млрд кубометров СПГ, потому что есть такая свободная мощность по регазификации СПГ в самой Европе, считает агентство. Но сами же эксперты МЭА оговариваются, что этот СПГ европейцам надо будет самим найти на глобальном рынке (а именно в Азии) и выставить за него цену выше, чтобы переманить к себе. Речь идет о ценовой конкуренции Европы и Азии. «Почему Азия должна принести себя в жертву ради Европы, отдав ей свой СПГ? Азия вряд ли на такое пойдет. Да, отдельные партии в начале года, законтрактованные Китаем, оказались не нужны из-за теплой погоды, и СПГ отправили в Европу. Но это небольшие объемы, и лишнего газа в больших объемах у Азии вряд ли появится при растущем потреблении», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ценовая конкуренция между Азией и Европой приведет к сильнейшему мировому энергетическому кризису с жуткими последствиями для населения.

«Проблема в том, что резко увеличить объемы добычи газа сейчас никто не может. Иначе это бы уже сделали. При таких ценах на газ очень выгодно добывать и продавать больше газа. Но в том-то и проблема и 2021 года, и нынешнего года, что существует дефицит газа в глобальном масштабе, газа на всех не хватает, и никто не может ничего сделать»,

– говорит Игорь Юшков. Но в теории у МЭА звучит, конечно, хорошо.

Еще один альтернативный источник российскому газу, по мнению МЭА, это биогаз, биометан, низкоуглеродный водород. Но его Европа может получить только в 2030-2050-х годах. И вопрос о том, а из чьего газа будет сделан биогаз, биометан и низкоуглеродный водород, если не будет российского – не поднимается.

Все это очень долго, дорого и нереалистично? Тогда МИЭ предлагает отдельно альтернативный план для быстрого и радикального сокращения зависимости ЕС от российского газа. Он приведет к сокращению импорта российского газа более чем в два раза, а именно на 80 млрд кубометров, то есть со 155 млрд до 75 млрд кубометров в год.

Для этого Европе надо лишь отказаться от собственной климатической политики: от российского газа можно избавиться, если ЕС увеличит спрос на уголь и нефтепродукты, объясняют Европе эксперты МЭА.

«Европе придется отменить весь рынок углеродных единиц, отказаться от любого регулирования выбросов парниковых газов, зачеркнуть всю углеродную повестку. О спасении климата и планеты придется забыть. Грету Тунберг и всех климатологов хватит инфаркт», – говорит Игорь Юшков.

От возвращения к углю выиграет Германия, но особый куш получит Польша – особо близкий друг США.

«Если Европа слушается США и ставит крест на энергопереходе, то Германия возрождает свою угольную промышленность, восстанавливая все, что не сломали и не снесли. Польша становится энергетическим гигантом Европы, так как имеет крупнейшие в регионе запасы угля.

С нее снимаются все штрафы, которые она должна заплатить за то, что не закрыла угольную шахту на границе с Чехией. Польша в разы увеличит собственную генерацию на угле и со временем начнет экспортировать уголь в другие страны. Польша много зарабатывает, ее значение и голос в Европе колоссально возрастают», – рассуждает Юшков.

Но самое интересное, что свой куш получит еще и Россия, которая остается крупнейшим поставщиком угля в Европе. По сути, США предлагают Европе снизить зависимость от российского газа, но одновременно увеличить зависимость от российского угля. А также от российской нефти, потому что нефтепродукты тоже надо из чего-то производить.

Получается, что этот план на первых порах невозможен без поддержки России путем увеличения поставок угля и нефти в Европу. Однако зачем Москве оказывать эту поддержку в условиях отказа европейцев подписывать новые газовые контракты?

России проще найти другие рынки сбыта для угля и нефти. Перенаправить эти потоки логистически можно. А вот перенаправить трубопроводный газ – нет. «Если рассматривать план МЭА о сокращении спроса в Европе на десятки миллиардов кубометров российского газа, то Газпрому придется остановить добычу ровно на те же объемы. У нас нет возможности перенаправить газ на какие-то другие рынки. Поэтому бюджет недополучит НДПИ, экспортные пошлины. Это в любом случае будет удар по российским доходам, которые сейчас явно будут очень нужны», – говорит собеседник.