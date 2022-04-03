Что полякам нужно на Украине

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Рубль спасет российскую авиацию

Западным владельцам самолетов придется получать арендную плату в рублях Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россия продолжает находить способы обхода санкций, которые серьезно ударили по авиационным перевозкам. С помощью законной хитрости России уже удалось оставить у себя арендованные иностранные самолеты, которые Европа требовала вернуть. Теперь пришло время решить вопрос о лизинговых платежах – зарубежным владельцам лайнеров придется получать их в рублях. Согласятся ли они на это? Подробности...
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Американцы верят Зеленскому больше, чем Байдену

В Зеленского как в лидера верят 72% американцев, в Байдена всего 48% AP Photo/Evan Vucci/ТАСС
Рейтинги президента Украины растут не только на Украине, но и в США, где он обходит по популярности и Джо Байдена, и Макрона с Шольцем. Каким образом Владимиру Зеленскому удалось продать себя американцам в качестве успешного и вызывающего доверие лидера, хотя он по-прежнему остается больше актером, чем политиком? Подробности...
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Как топливный голод ускорит разгром украинской армии

Удар по НПЗ создает серьезные проблемы украинской группировке войск в центре и на востоке страны кадр из видео
Россия высокоточным оружием уничтожила топливные хранилища Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Это последний из действующих на территории Украины крупных НПЗ. Кроме того, уничтожены военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске. Даже в случае наличия стратегического запаса топлива украинская армия вскоре не сможет должным образом эксплуатировать тяжелую технику, что отразится на способности военных вести бои. Подробности...
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Немцы выбирают между газом и Украиной

Бездумная поддержка Украины очень дорого обойдется немцам REUTERS/Christian Mang
Прекращение поставок российского газа ввергнет Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Такой прогноз дал глава крупнейшего химического концерна ФРГ BASF. Немецкий бизнес предупреждает, что без газа остановится вся промышленность Германии, а крупнейшую экономику Европы ждет крах. Удастся ли им изменить антироссийский настрой своих политиков? Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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Что полякам нужно на Украине

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Украинцам, которые вдруг обрадовались – Польша с нами! – стоило бы понять, что Польша вовсе не намерена защищать Украину. Польша намерена ее делить. И как это ни ужасно для украинцев звучит, гарантом целостности Украины может выступать только один человек. Путин. Подробности...

Зачем Америка создает в Европе Четвертый рейх

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Куда направит свою экспансию Четвертый рейх? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно взглянуть на карту. Цель Рейха неизменна. Это Россия. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Что там по Киеву? (Выпуск № 20)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
С политической точки зрения «русские войска под Киевом» – это картинка, которая вдохновляет сторонников спецоперации на Украине. Она дает надежду на реванш после поражения 2014 года. Поэтому отвод войск многими воспринимается крайне эмоционально. Однако с военной точки зрения это решение выглядит логичным. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
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Зеленский лучше Байдена даже для США

Обсуждение: 7 комментариев

Спецоперация на Украине: что будет дальше

Россия увеличится на 3900 кв. км

Обсуждение: 4 комментария
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Нужны ли России новые территориальные приобретения?
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Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
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    Дмитрий Грунюшкин

    Что полякам нужно на Украине

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		3 апреля 2022, 12:02

    Поляки никак не угомонятся. Битва за Украину возбудила их до неистового зуда в ладонях. Приоткрылась дверь возможностей, о которых они мечтали долгие годы, но боялись даже сказать вслух. И дверь эта грозит так же быстро захлопнуться, прищемив нос. Немудрено, что в такой ситуации польский истеблишмент фонтанирует идеями разной степени как наглости, так и неадекватности.

    В преддверии визита высокого гостя из самой Америки поляки поспешили устроить очередной дерзкий демарш. Выслали 45 наших дипломатов, обвинив их в шпионаже. А на внеочередной саммит НАТО решили вынести предложение о вводе миротворцев в западные области Украины. Все это было приурочено к визиту в Брюссель покровителя из Америки. После чего «сонный Джо» посетил с двухдневным визитом и саму Варшаву. Что все это значит? С чего вдруг пановья так раздухарились? И чем это грозит? Давайте разбираться.

    Фантомная память о временах Речи Посполитой и великой Польши «от можа до можа» терзает умы кичливых ляхов не первый век. Когда-то давно эта держава, действительно, определяла политический климат едва ли не во всей Европе, а границы ее лежали далеко от ныне очерченных пределов. В Смутное время поляки даже своих царей на московский престол сажали. Ненадолго, правда, но сажали, было дело. После этого поляки герцогства Варшавского снова приходили в Москву с войском Наполеона. Кончилось это тем, что сама Польша в итоге сделалась российской провинцией. Времена польского могущества закончились давным-давно. Мечи славных панов заржавели, кивера крылатых гусар покрылись пылью, а знамена источила моль. Но гонор шляхтичей никуда не делся. Во снах своих они до сих решают судьбы Европы, а то и всего мира.

    И ладно бы только мечтали! Нет, безудержная гиперактивность, слабоумие и отвага польской знати раз за разом заставляют их, как говорят бандиты, «влетать в блудняк». В результате ярких, но совершенно безумных решений польского руководства Польша неоднократно теряла свою государственность. Менее гордые, но более рассудительные соседи делили ее земли трижды в XVIII веке, и по разу в XIX и XX веках. А оскорбленным в своих мечтаниях панам оставалась не слишком почетная роль разменной монеты в большом европейском торге. И то, что Варшава в данный момент является столицей суверенного государства, а не какой-нибудь губернии, или административным центром одной из немецких или австрийских земель – результат доброй воли победителей, а вовсе не славных побед польского оружия.

    Хотя храбрости шляхте, конечно, не занимать. Так отчаянную и бессмысленную атаку в конном строю с саблями на танки в 1939 году предприняли именно польские гусары, а вовсе не советские кавалеристы, которым перестроечные историки приписывали этот подвиг, граничащий с чисто медицинским идиотизмом. Пятый раздел Польши снова случился в результате «хитрой» политики Варшавы. Поляки решили сыграть на противоречиях Гитлера и Сталина, надеясь использовать бесноватого фюрера в своих целях – оттяпать себе кусочек земли. Польша даже поучаствовала в немецкой кампании против Чехословакии, оккупировав Тешинскую область. Но паны традиционно переоценили свои силы и свою влиятельность, так же традиционно недооценив как противника, так и временного союзника. Получилось, что не поляки использовали Гитлера, а он их. А пытавшийся собрать антигитлеровский блок Сталин плюнул на гоношистых соседей (без вас справимся) и подписал с Германией пакт о ненападении. В скором времени изумленные паны встречали немецкие танки в Варшаве, а русские колонны – в Бресте и Львове.

    Фото: Attila Husejnow/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Но, как известно, история учит нас тому, что она никого ничему не учит. После исчезновения СССР и московского полуручного управления Польша снова ощутила себя наследницей гордой шляхты. Старая Европа, не понимая истинной природы поляков, распахнула перед ними двери в Евросоюз и НАТО. И уже в скором времени кормильцы Евросоюза Берлин и Париж, раскрыв в недоумении рот, наблюдали, как нищая, но распальцованная Польша принялась указывать им как нужно жить. Более того, войдя в Евросоюз, Польша всегда и однозначно проводила политику заокеанского сюзерена, вопреки, а часто и во вред общеевропейскому делу. Варшавский казачок оказался засланным.

    Но хватит истории. Перейдем к дню нынешнему. История Польши всего лишь ярко демонстрирует нам, что гонор поляков – их естественное состояние. И то, что понятия «разум» и «Польша» лежат на разных чашах весов. Поляки храбры и глупы. Глупость эта имеет необыкновенное свойство. Она включается исключительно в момент оценки поляками своих сил. Все остальное время они глупы не больше любого другого народа, включая нас. Иногда кажется, что их храбрость и есть следствие недалекого ума и неумения просчитывать последствия своих собственных шагов.

    В этом мы еще больше убеждаемся, когда видим их сегодняшние шаги. С одной стороны, мы понимаем, что ими движет и чего они хотят. И так же отлично понимаем, что поляки в очередной раз надеются, с настойчивостью опытного камикадзе, проскочить на гоноре, и даже не задумываются о том, к чему он может привести. Причины их желания любой ценой влезть на Западную Украину (или Запукру, как сейчас говорят), казалось бы, очевидны – травма от потери Львова не дает им кушать и спать. Но не все так просто. Установление польского суверенитета над западными областями Украины означает не только распространение на эту территорию польских законов. Это означает и реституцию. То есть вся собственность, которая принадлежала полякам на этих землях до 1939 года, должна будет возвращена прежним владельцам и их наследникам. А это космические суммы. Все это мы видели в странах Прибалтики после 1991 года, когда туда приезжали потомки эмигрантов и получали в свои руки огромные особняки, выкидывая на улицу живших там людей и даже организации.

    Вот только установление суверенитета над Западной Украиной полякам в обозримом будущем не грозит. Отторжение земель и изменение границ в Европе противоречит Хельсинкскому заключительному акту о нерушимости границ в Европе от 1975 года. Вряд ли староевропейцы позволят полякам так легко выбросить на помойку один из основополагающих документов европолитики. Одно дело «эти дикие русские», которые кроят мир по своему разумению. И другое дело просвещенные европейцы. Ну да, Косово возникло благодаря европейцам. Но это же другое!

    Зачем же тогда ляхам это нужно? А интерес их очень понятен. Более того, он имеет для них жизненно важную необходимость. Им позарез требуется своеобразный плацдарм-отстойник. Дело в том, что вытесняемые русской армией нацисты и прочие тероборонщики, да и части ВСУ, дойдя до западных границ Украины, не исчезнут по мановению волшебной палочки Шойгу. И они не упрутся в неодолимый вал линии Керзона. И не встанут насмерть на последней пяди украинской земли. Нет. Эти парни намереваются жить и дальше. И куда им прикажете деваться? Понятно куда! Тысячи и тысячи вооруженных до зубов «сбройников» хлынут через польский кордон, спасая свои шкуры от российской армии и обозленных бойцов Донбасса. Что они устроят в сытой и размякшей Польше, страшно представить. Обычные украинские беженцы и без того уже достали всех европейцев, сделавших глупость, приняв их к себе на постой. Хамовитые и требовательные «бешенцы» устанавливают там свои правила. А теперь представьте, что это не тетки с белыми глазами, а здоровые мужики с «Калашниковыми», сбитые в слаженные, хоть и потрепанные, подразделения.

    Польские политики это тоже себе представили. И представленное им не понравилось. Память о Волынской резне никуда не исчезла, поляки этого никогда не забудут. Любовно взрощенные ими укронацисты грозят превратить в ад их мирную землю. А следовательно, надо не дать им туда попасть. Именно с этой целью у границ с Украиной сосредотачиваются польские вооруженные силы, усиленные американскими частями. Но что современная шляхта, нюхавшая порох только на полигонах, сможет противопоставить полчищам «лыцарей Зеленского», которые по полной программе испытали на себе обстрелы «Смерчами» и «Солнцепеками», удары «Калибров» и «Кинжалов», атаки танковых клиньев и рев винтов «Аллигаторов» и «Ночных охотников» в небе? Да ничего. Это ж как школьнику драться с отборной шпаной! К тому же оружия у нациков – вагон. Всей Европой собирали!

    Но если попытаться не пустить отступающее украинское воинство через границу, то не нужно быть Вангой, чтобы предсказать кровавые стычки поляков и украинцев. Что само по себе в текущей ситуации выглядит сюрреализмом. ВСУ, ведущие бой на два фронта с армией России и польскими вооруженными силами – такую картину никакой Дали не напишет. Это же политическая шизофрения в ее концентрированном виде. У поляков есть единственный выход – дать возможность всем этим отступающим отрядам остаться на территории Западной Украины, создав им квазигосударство под польским протекторатом. А заодно это означает возможность выслать туда всех беженцев, заполонивших Польшу, когда закончится активная часть боевых действий. Хотя те, кажется, вполне довольны своим положением – они же так рвались в Европу. То, что остатки ВСУ и нацбатов устроят в Запукре филиал Сомали, скрещенный с Гуляйполем, поляков нисколько не напрягает. Как говорится, проблемы негров шерифа не волнуют.

    Остается пара нюансов. Первый заключается в том, что хотелки поляков не нашли взаимопонимания у коллег по НАТО. Россия неоднократно и открытым текстом подчеркивала – любые воинские подразделения и грузы военного содержания, пересекающие границу Украины, являются нашей законной целью. То, что русские, в отличие от громкоголосых панов, слов на ветер не бросают, было подтверждено уже неоднократно с помощью все тех же «Калибров», которыми откалибровали аэродромы и военные объекты и во Львове, и в Ивано-Франковске, и в Ровно, продемонстрировав, что для российских ракет недосягаемых целей нет. После одного из таких «подтверждений» исчез с лица земли центр сбора иностранных наемников, прибывших «поохотиться на русских», похоронив под горой бетона пару сотен «диких гусей», а остальные, роняя перья, поспешили восвояси.

    Свои предложения поляки подняли на саммите НАТО. Но генсек альянса Столтенберг, очень храбрый в первые дни нашей специальной военной операции, давно сменил риторику и уже несколько раз заявил, что войска НАТО ни при каких обстоятельствах не полезут на Украину.

    То же неоднократно заявлял и старина Байден, и его представители. Так что если поляки надеются, что за их спинами будут стоять «старшие пацаны» из НАТО, с которыми русские связываться не решатся, то их, скорее всего, ждет разочарование. Опять же, пятый пункт Вашингтонского договора, в котором постулируется принцип, что все страны НАТО «впрягутся» за одного из членов, который подвергнется нападению, здесь не сработает – никто на Польшу нападать не собирается. Это поляки намереваются влезть на чужую территорию.

    И еще один нюанс. Чтобы обзавестись статусом миротворцев, нужно получить мандат Совбеза ООН. Да, Организация Объединенных Наций сейчас похожа на карманного пуделя США. Но есть большие сомнения, что там мгновенно возьмут под козырек и выдадут полякам голубые каски. К тому же для получения подобного мандата, требуется согласие всех противоборствующих сторон. И есть серьезные сомнения, что Россия воспримет это предложение с энтузиазмом. Поляки получили классический цугцванг. Любой их следующий ход ведет к ухудшению позиции. Варшава стоит перед адским выбором – с кем зарубиться? С потрепанными отрядами ВСУ или с «зелеными человечками Путина»?

    Есть мнение, что России стоило бы не возражать против этой польской инициативы. Мол, Запукра и так отрезанный ломоть, там одни бандеровцы, нехай паны с ними борются, им не впервой, пущай забирают, держава не обеднеет. Но это наивное мнение. «Бантустан» с тысячами озлобленных поражением вояк под самым боком означает, что о мирной жизни можно будет забыть на долгие годы, если не на десятилетия. Принудить их к миру можно только разом и окончательно, а не позволив вариться в собственном соку до бесконечности. Кроме того, таким образом обесценивается главная задача СВО – отодвигание границ НАТО дальше от наших рубежей. Ведь если в Запукру войдет Польша, то это будет означать, что НАТО стало не дальше, а ближе. Можем ли мы на это пойти? Нет, конечно.

    Сейчас самое интересное, что Джо Байден привез Анджею Дуде – индульгенцию или предупреждение об излишней спесивости в острый момент. С одной стороны, для США втягивание в войну в Европе как можно большего количества интересантов, цель желанная. Чем мутнее вода, тем легче в ней ловить рыбку, отсиживаясь на другом берегу. Вот только мир стал очень уж маленьким, можно огрести и за океаном. Может, у Джо и имеются старческие изменения, но в целом дураков в США не так уж и много.

    А украинцам, которые вдруг обрадовались – Польша с нами! – стоило бы все же попытаться думать головой. И понять, что Польша вовсе не намерена защищать Украину. Польша намерена ее делить. И как это ни ужасно для украинцев звучит, гарантом целостности Украины в настоящее время может выступать только один человек. Путин.

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