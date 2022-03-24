Что Польша хочет сделать с Западной Украиной

Варшава не собирается упускать исторический шанс, который возникает для нее сейчас на Украине. И воспользоваться этим шансом поляки готовы по-разному – в зависимости от того, что им позволит сделать Россия. Как минимум они хотят укрепить свои позиции в качестве восточного форпоста НАТО и формулировать повестку Альянса в украинском вопросе. А как максимум – «восстановить историческую справедливость» и вернуть себе часть «исконно польских земель».

Шанс представился

Польские власти ругают Россию, клянут ее за имперский характер внешней политики, но, как это часто бывает, ненавидят лишь за то, что не могут делать сами. Польша – одна из немногих (пожалуй, даже единственная, кроме России) стран Восточной Европы, сохранившая имперские традиции. Сохранившая и (тут уже в отличие от России) долгие годы мучавшаяся от невозможности эти традиции реализовать по причине недостатка ресурсов и наличия старших товарищей в Европе. Например, той же Германии. Именно поэтому поляки действовали постепенно и системно: обозначили для себя приоритетную сферу влияния (Белоруссия, Прибалтика и Украина), после чего много лет работали на этом пространстве через различные фонды, образовательные программы, саммиты и семинары. Позиционировали себя как посредника между Европой и полуцивилизованным (то есть простирающимся до границ России) Востоком. О возвращении этого Востока в Польшу, то есть восстановления исторической Речи Посполитой, многие мечтали, но считали, что реализовать эту мечту невозможно. Что вернуть «восточные Кресы», как в Польше называют Западную Украину и Западную Белоруссию, – нереально. Что «гиене Европы», как Черчилль назвал Польшу, не дадут сожрать этот кусок.

Однако редко – раз в поколение, а может, и в столетие у государства может возникнуть штука, называемая историческим шансом. Момент, когда все звезды и переменные сходятся таким образом, что мечты могут сбываться. В том числе и о восстановлении «исторической справедливости». У России этот шанс появился в 2014 году, когда Кремль поступил решительно и вернул Крым. У поляков такой шанс может появиться в 2022 году, и тоже на Украине. Как минимум поляки надеются получить нужные ресурсы, а как максимум – нужные территории.

Розыгрыш комбинации начался с выдвижения польским моральным лидером, руководителем правящей партии «Право и Справедливость» Ярославом Качиньским, идеи об отправке на Украину миротворческого контингента. Эта идея, высказанная в ходе его визита к Владимиру Зеленскому, очень быстро обрела сущностное содержание. Согласно польскому проекту, в Западную Украину должны войти 10 тысяч солдат. Их задачей станет обеспечение безопасности гуманитарных коридоров, в том числе создание над ними бесполетных зон. Параллельно в Варшаве уже началось доукомплектование личным составом подразделений национальной армии.

И 24 марта эта идея будет презентована прибывающему в страну Джозефу Байдену, а также другим союзникам по Альянсу. «Польша на саммите НАТО в Брюсселе официально представит предложение о миротворческой миссии на Украине вместе с подробным перечнем решений по данному вопросу», – заявили в Министерстве обороны республики.

На распутье

А дальше уже это предложение в зависимости от обстоятельств и переменных может привести к программе-минимум, программе-оптимум и программе-максимум.

В рамках программы-минимум страны-союзники по НАТО откажутся поддержать польскую инициативу. Джозеф Байден не раз и не два говорил о том, что не собирается начинать из-за Украины Третью мировую войну и не позволит никому Штаты (и НАТО) в эту войну втянуть. Без американского одобрения и российского согласия на ввод войск поляки ничего вводить не будут – просто потому, что итог будет предсказуем. После самовольного пересечения польскими войсками границы с Украиной по ним вежливо постучат «Калибры» – на примере Яворовского полигона Россия уже показала, что она делает с незваными гостями. Никакую 5-ю статью устава НАТО о коллективной обороне это вежливое приветствие не активирует, ведь удара по польской территории не будет. В итоге массовые жертвы и провал миротворческого контингента вызовут серьезный внутриполитический кризис в Польше и обвал рейтинга правящей ура-патриотической партии «Право и Справедливость».

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Но свой минимальный гешефт Польша от своего предложения все равно получит. «Поляки пытаются использовать тему миротворцев для того, чтобы продемонстрировать свою приверженность идее единства Альянса, жесткой политике в отношении России, а также позиционировать себя как генератора повестки для НАТО. Ну почему бы и нет, пусть играют в эту игру», – говорит газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

В рамках программы-оптимум Варшава все-таки надеется на то, что ее миротворческая операция будет одобрена. Естественно, с оговоркой – «если Москва не будет против». Сейчас Россия ведет переговоры с украинскими властями, однако Киев отказывается сущностно обсуждать предложения Кремля и делает ставку на затяжные боевые действия. Этим киевский режим системно уничтожает оставшиеся основы украинской государственности. Эксперты не исключают, что итогом такого подхода может быть тотальная дезинтеграция Украины, – и тогда, как надеются некоторые в Польше, можно сделать России предложение о передаче западной, русофобско-майданутой, части Украины под контроль поляков.

Если в Кремле ответят согласием, то Варшава сможет ввести туда миротворцев и получить тем самым подмандатную территорию. «Эта территория может стать источником ресурсов, прежде всего это рабочие руки, сельскохозяйственные земли. Но также Украина продолжит быть, еще в больших масштабах, чем раньше, источником демографических ресурсов для страны, если говорить о потоке мигрантов», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Однако есть и программа-максимум. Украинская территория – в случае, конечно же, дезинтеграции украинского государства – не может долго оставаться «бесхозной». При реализации подобного сценария высока вероятность присоединения Центральной и Восточной Украины к России – либо в формате новых областей, либо в рамках некоего союзного государства. В этом случае Варшава получает полное моральное и даже юридическое право предложить западным областям точно так же «самоопределиться» и войти в состав Польши. В итоге государство получит новые территории, население – мощный прилив имперских настроений, а пан Качиньский – ореол собирателя земель польских (ведь Львов – это исконно польский город) и сохранение его партии «Право и Справедливость» у власти на многие, многие избирательные циклы вперед.