В Польше потребовали высылки 45 российских дипломатов

Польские спецслужбы создали список из 45 российских дипломатов, передали его в МИД и потребовали их высылки, заявил секретарь министра по координации работы польских спецслужб Станислав Жарын.

«Агентство внутренней безопасности (АВБ) подготовило список 45 лиц, работающих в Польше под так называемым дипломатическим прикрытием. Это лица, которые работают, располагая дипломатическим статусом, но фактически ведут разведывательную деятельность против Польши», – цитирует Жарына ТАСС.

Он указал, что в списке, который передали в МИД, числятся сотрудники «российских спецслужб», а также те, кто с ними сотрудничает.

«Глава АВБ, передавая этот список в МИД Польши, одновременно предложил срочно выслать их с территории Польши», – сказал представитель ведомства.

Между тем посольство России в Польше подтвердило факт вызова главы дипмиссии Сергея Андреева в польский МИД.

«Я подтверждаю, что посла вызвали сегодня в МИД», – сказал официальный представитель дипмиссии Владимир Александров РИА «Новости».

Он добавил, что сообщения о высылке дипломатов оставляет без комментариев.

Минский политолог Алексей Дзермант в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США.

До этого в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской областью Белоруссии.

При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.