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Генсек НАТО: Альянс не будет отправлять войска на Украину
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Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину, заявил в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложение Польши послать туда миротворческие силы альянса.
«НАТО – не часть конфликта, но предоставляет поддержку Украине. НАТО не отправит войска на Украину. Надо понимать, что важно поддерживать Украину, но также важно предотвратить войну между РФ и НАТО. Поэтому мы четко сказали, что не пошлем войска на Украину», – передает ТАСС его слова.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать.
В среду бронетехника США в Польше выдвинулась к границе Белоруссии.
Кроме того, стало известно, что из стран западной части НАТО в Словакию перебрасывается зенитно-ракетный комплекс Patriot, первый из трех обещанных Братиславе в связи с событиями на Украине.
До этого глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Британия намерена разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза заявил, что Запад не готов воспринимать предложения Москвы о нерасширении НАТО на восток, сославшись на политику «открытых дверей».
В Минске заявили о готовности Польши взять под контроль запад Украины
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«Польша при поддержке США может организовать провокации на границе с Белоруссией для оттягивания войск с украинского направления. Кроме того, Варшава дает понять о готовности взять под контроль часть Западной Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант. Ранее в Сети сообщалось о скоплении техники США на польско-белорусской границе.
«Польша давно сосредоточила большую военную группировку в подбрюшье Белоруссии – еще когда прикрывалась якобы защитой от мигрантов. Кстати, сейчас она может снова искусственно создать мигрантский кризис, чтобы устроить провокации на границе», – пояснил научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.
По его словам, такими провокациями Польша и США могут попытаться оттянуть часть сил Белоруссии с южного направления. «Впрочем, на Западе должны понимать, что белорусская армия с ракетным вооружением, силами спецопераций и другими подразделениями – это серьезный сдерживающий фактор», – указал эксперт.
Политолог указал, что Минск, будучи готовым к любой эскалации, тем не менее ведет разъяснительную работу через СМИ о том, что США и Польша не имеют цели входить в Белоруссию.
«Власти стараются не повышать уровень тревожности, чтобы не играть на поле противника, который нагнетает обстановку через украинские и западные информресурсы. Вместе с тем Лукашенко четко указывает: Белоруссия не позволит Западу ударить России в спину», – напомнил аналитик.
На фоне этого, заметил Дзермант, Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США, причем – даже «поверх» решения НАТО. «Кроме того, Варшава примет такое решение, если увидит, что Россия продвигается вглубь Украины, а Киев теряет контроль над всей территорией страны», – добавил собеседник.
Ранее в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области Белоруссии.
При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.
В свою очередь Британия выразила намерение разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre, об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес. По словам Уоллеса, эта система обладает средней дальностью, она может «попасть в цель размером с мяч для тенниса со скоростью звука».
Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с украинскими властями в Киеве заявил, что Европейский союз должен в срочном порядке предоставить Украине оборонительное вооружение.
Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский после переговоров на высоком уровне в Киеве предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.
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Лавров предупредил об угрозе прямого столкновения НАТО и России на Украине
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В случае отправки миротворцев Североатлантического альянса на Украину начнется прямое столкновение Вооруженных сил России и НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Польские наши коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Надеюсь, они понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что его не должно состояться в принципе», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Глава ведомства указал, что у России есть документальное подтверждение планов Киева по завоеванию Донбасса силой.
«Забывается и то, что украинская власть сконцентрировала на линии соприкосновения 120 тыс. своих военных, что резко активизировались обстрелы, вслух заговорили про план «Б», и как теперь выясняется, такой план «Б» был, есть документ, которые сейчас у нас в руках и который показывал справедливость наших опасений о том, что вот-вот начнется агрессия прямая и будет попытка Донбасс завоевать силой оружия», – приводит слова министра ТАСС.
Он добавил, что у российских граждан есть дух и воля, чтобы защитить собственную страну и обеспечить ее безопасность.
«У нас и здоровье есть, и опыт есть, и дух, и воля защитить то, что мы сейчас защищаем, и обеспечить надежно и безопасность Российской Федерации, и в не малой степени, может быть даже в более важной степени, достойную жизнь тех, кто хочет жить на Украине, но кто считает себя представителем русской культуры во всех ее проявлениях, как это всегда было в соседних славянских странах», – заключил Лавров.
Минский политолог Алексей Дзермант в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США.
До этого в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области Белоруссии.
При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.
Медведев отреагировал на объявленную в Польше «дерусификацию» экономики
Объявленная в Польше так называемая дерусификация экономики будет дорогой и бессмысленной, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он отметил, что «Моравецкий торжественно объявил о разработке программы «дерусификации польской и европейской экономики», отважно уточнив, что «это, возможно, и будет дорого стоить». «Абсолютно и полностью прав: дорого и бессмысленно», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, «Польша с затратами может уже не считаться». «Все, что она могла проиграть из-за собственной многолетней патологической русофобии, уже потеряно. Так что теперь, как говорят любимые соседи поляков, «сгорел сарай – гори и хата», – объяснил Медведев.
Зампред Совбеза добавил, что «пока Европа мучительно осознает, какой ущерб нанесут ей антироссийские санкции, впереди разогнавшегося паровоза, как всегда, побежала самая любимая наша европейская страна, в буквальном смысле». Для примера заместитель председателя Совбеза привел поездку Моравецкого вместе с вице-премьером Польши Ярославом Качиньским, а также премьерами Чехии и Словении в Киев «на особо охраняемом поезде».
«Почти как Ильич в бронированном вагоне на германские денежки», – отметил он. «Пообщались с Зеленским, сулили дружбу и помощь. Врали, конечно», – добавил Медведев.
По мнению Медведева, «когда речь заходит о России, Польша буквально корчится от «фантомных болей». «Ее элитам очень трудно смириться с тем, что Смутное время почти 400 лет назад закончилось изгнанием польских оккупантов из Кремля. Что великая империя Речи Посполитой не состоялась и позже. И виной тому – не происки России, а внутренние дрязги, коррупция, экономические провалы, проигранные битвы. И так – на протяжении многих веков», – уточнил зампред СБ.
«Польская пропаганда – самый злобный, вульгарный и визгливый критик России», – считает Медведев.
Напомним, правительство Польши запустило программу «дерусификации экономики» страны и Европы. В МИД России назвали решение Варшавы сегрегацией и национализмом. Днем ранее Польша объявила об отказе от российского газа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Варшава пытается «отменить» Россию и стоит ли Москве отменить Польшу первой.
Кроме того, правительство Польши намерено провести конфискацию российского имущества и активов в республике.
Власти Польши собрались конфисковать российскую собственность
Правительство Польши намерено провести конфискацию российского имущества и активов в республике, заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий в интервью изданию «Впрост».
По словам Моравецкого, в понедельник планируется встреча руководства Польши с оппозицией, на которой власти хотят «поднять вопрос о том, как провести заморозку и конфискацию российской собственности, находящейся в стране», передает ТАСС.
«Немного такого имущества у нас есть. С одной стороны, существуют конституционные ограничения для таких действий, связанные с правом собственности, а с другой, все больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие действия в нашей стране», – сказал Моравецкий.
«Мы хотим провести это через Сейм (нижняя палата парламента), и посчитали, что оппозиция должна быть включена в этот процесс», – сообщил глава польского правительства.
Как подчеркнул Моравецкий, несмотря на то, что российских яхт в Польше нет, «есть немного недвижимости и финансовые активы, акции компаний». «Во всяком случае, наш лагерь власти твердо поддерживает это», – констатировал глава польского правительства.
В пятницу правительство Польши запустило программу «дерусификации экономики» страны и Европы. В МИД России назвали решение Варшавы сегрегацией и национализмом. Днем ранее Польша объявила об отказе от российского газа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Варшава пытается «отменить» Россию, и стоит ли Москве отменить Польшу первой.
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Опубликовано очередное «пророчество» Жириновского
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, начавший с марта публикацию выдержек из своих книг с «пророчествами» лидера ЛДПР Владимира Жириновского, опубликовал в понедельник очередное «предсказание» о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом.
Дегтярев опубликовал уже два «пророчества» Жириновского – о том, что Украины как государства не будет и о «плохо соображающем» Джо Байдене, который «по физическому состоянию не должен быть президентом», и будущем США, передает РИА «Новости».
Первую книгу «Пророк в своем Отечестве» глава Хабаровского края написал в 2015 году (в 2021 была переиздана). Туда вошли «сбывшиеся высказывания председателя ЛДПР с 1989 до 2015 года». Во второй книге – «Пророк 2.0» – собраны «уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы».
«НАТО не нужна Украина, – говорил он в 2006 году, обращаясь к тогдашней украинской «элите», среди которой были нынешние заправилы хунты Тягнибок и Порошенко, – ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушел наш флот и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару. Вы для них проходная площадка, пушечное мясо. Никогда они вас не примут. Вас не будет. Они уничтожат вас и Польшу, потому что вы так географически расположены между Брюсселем и Пекином», – написал Дегтярев, цитируя Жириновского.
Ранее генсекретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью NBC заявил, что страны НАТО намерены обеспечить то, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за пределы этой страны, поэтому нарастили присутствие на восточном фланге альянса.
Столтенберг заявил также , что альянс не может обеспечить бесполетную зону над Украиной в условиях действующей ПВО России, так как это будет означать прямое столкновение НАТО и России, что приведет не только к значительной эскалации ситуации на Украине, но и создаст риск полномасштабной войны в Европе.
Напомним, Владимир Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с диагнозом COVID «омикрон». Специалисты отметили, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасная для здоровья.
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В Китае сочли применение ракет «Кинжал» пощечиной для НАТО
Применение гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» для удара по украинским военным объектам стал «пощечиной» для НАТО, пишут китайские СМИ.
Издание Huanqui утверждает, что основным преимуществом этого вооружения является его проникающая способность. Для атаки по железобетонному укреплению советских времен обычные бомбы или крылатые ракеты не подойдут, передает ФАН.
«Первый боевой опыт «Кинжала» был успешным, и удар, который, на первый взгляд, был нанесен по Украине, на самом деле стал пощечиной для НАТО», – пишет портал Sina.com.
Напомним, 19 и 20 марта ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых «Калибров» была ликвидирована крупная военная топливная база ВСУ в Николаевской области.
В Германии назвали применение «Кинжала» на Украине угрозой для НАТО. Президент США Джо Байден заявил, что российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» практически невозможно остановить.
Польша заявила об отмене основополагающего акта Россия – НАТО
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Основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать, заявил президент Польши Анджей Дуда.
По словам президента Польши, Россия показала, что не считает себя им связанной, и НАТО тоже должно перестать вспоминать о нем.
«Поведение России в конечном итоге недвусмысленно показывает всему Североатлантическому союзу, что акт Россия – НАТО просто перестал существовать. Этот акт уже никого не обязывает. Россия показала, что не чувствует себя связанной им. НАТО также должно перестать упоминать об этом», – передает «Коммерсант» слова Дуды в Бухаресте (цитата по wPolityce). Сегодня нет никаких обязательств, кроме обязательства НАТО защищать свободный мир.
Ранее в среду бронетехника США в Польше выдвинулась к границе Белоруссии.
Кроме того, стало известно, что из стран западной части НАТО в Словакию перебрасывается зенитно-ракетный комплекс Patriot, первый из трех обещанных Братиславе в связи с событиями на Украине.
До этого глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Британия намерена разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза заявил, что Запад не готов воспринимать предложения Москвы о нерасширении НАТО на восток, сославшись на политику «открытых дверей».
Польша предложила США изучить возможность исключения России из G20
Польское руководство предложило американской администрации рассмотреть возможность исключения России из G20 из-за ситуации вокруг Украины, об этом заявил министр развития и технологий Польши Петр Новак.
«В ходе ряда встреч, в частности, с министром торговли США Джиной Раймондо, мы внесли предложение об исключении России из G20, которое получило положительный отклик и одобрение. Данный вопрос будет передан президенту США Джо Байдену», – сказал Новак, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что республика может заменить Россию в G20.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о возможности исключения России из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления.
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Польша объявила о высылке 45 российских дипломатов
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Российские дипломаты должны покинуть Польшу в разные сроки, но максимум за пять дней, всего речь идет о 45 дипломатах, сообщил посол в республике Сергей Андреев после получения ноты польского МИД.
Андреев сообщил, что «получил ноту МИД о высылке 45 наших сотрудников – посольства, торгового представительства – за деятельность, которая не соответствует Венской конвенции», передает ТАСС.
По его словам, «нет никаких оснований» для подозрений дипломатов в шпионской деятельности: «Наши сотрудники занимались нормальной дипломатической, торговой деятельностью».
Дипломаты, которым предписано покинуть страну, должны выехать из Польши в разные сроки, максимально – пять дней.
При этом Польша не требует отъезда самого Андреева, передает РИА «Новости».
Он отметил, что «формально дипломатические отношения (с Польшей) продолжаются».
Вместе с тем вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что высылка российских дипломатов из Польши заморозит отношения Москвы и Варшавы, ухудшать их «дальше некуда».
При этом, по его словам, если останется пространство для прямых контактов людей, «прежде всего в рамках приграничного сотрудничества, это пространство, пока есть возможность, следовало бы сохранять».
Ранее Кремль пообещал ответить Польше на высылку российских дипломатов.
В Варшаве заявили, что не намерены разрывать дипотношения с Россией
Польша не принимала решение о разрыве дипломатических отношений с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
«Таких решений нет. Их не было до этой поры. Закончим дискуссию на таком утверждении», – передает слова Ясина РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Польша приняла решение выслать российских дипломатов «в координации с союзниками». Это было сделано в связи с подозрением в шпионаже.
«Польша в координации с нашими союзниками приняла решение о значительном сокращении дипломатического персонала России», – сказал Ясина.
Дипломаты, которым предписано покинуть страну, должны выехать из Польши в разные сроки, максимально – пять дней. При этом высылки самого посла Сергея Андреева власти страны не требовали.
Кремль пообещал ответить Польше на высылку российских дипломатов
Москва ответит на действия Варшавы, если та вышлет из Польши российских дипломатов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы видели и слышали такие сообщения СМИ (о возможной высылке из Польши дипломатов РФ). Если эти сообщения соответствуют действительности, то это продолжение свободного падения, что называется, по всем направлениям наших отношений», – сказал представитель Кремля.
«Разумеется, без ответа такие действия не останутся», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее секретарь министра по координации работы польских спецслужб Станислав Жарын сообщил, что польские спецслужбы создали список из 45 российских дипломатов, передали его в МИД и потребовали их высылки.
В Польше потребовали высылки 45 российских дипломатов
Польские спецслужбы создали список из 45 российских дипломатов, передали его в МИД и потребовали их высылки, заявил секретарь министра по координации работы польских спецслужб Станислав Жарын.
«Агентство внутренней безопасности (АВБ) подготовило список 45 лиц, работающих в Польше под так называемым дипломатическим прикрытием. Это лица, которые работают, располагая дипломатическим статусом, но фактически ведут разведывательную деятельность против Польши», – цитирует Жарына ТАСС.
Он указал, что в списке, который передали в МИД, числятся сотрудники «российских спецслужб», а также те, кто с ними сотрудничает.
«Глава АВБ, передавая этот список в МИД Польши, одновременно предложил срочно выслать их с территории Польши», – сказал представитель ведомства.
Между тем посольство России в Польше подтвердило факт вызова главы дипмиссии Сергея Андреева в польский МИД.
«Я подтверждаю, что посла вызвали сегодня в МИД», – сказал официальный представитель дипмиссии Владимир Александров РИА «Новости».
Он добавил, что сообщения о высылке дипломатов оставляет без комментариев.
Минский политолог Алексей Дзермант в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США.
До этого в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской областью Белоруссии.
При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.
Глава МИД ФРГ рассказала об опасениях НАТО и ЕС в связи с Украиной
НАТО и ЕС поддерживают Украину, но одновременно с этим несут ответственность за то, чтобы боевые действия не затронули их территорию, заявила в Брюсселе глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«В рамках НАТО мы заявили, что несем ответственность перед украинцами, но еще и перед 450 млн европейцев, перед членами НАТО. Поэтому параллельно с поддержкой Украины мы делаем все, чтобы эта война не распространилась на территорию НАТО», – передает ТАСС слова министра.
Ранее генсекретарь организации Йенс Столтенберг в интервью NBC заявил, что страны НАТО намерены обеспечить то, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за пределы этой страны, поэтому нарастили присутствие на восточном фланге альянса.
В прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может обеспечить бесполетную зону над Украиной в условиях действующей ПВО России, так как это будет означать прямое столкновение НАТО и России, что приведет не только к значительной эскалации ситуации на Украине, но и создаст риск полномасштабной войны в Европе.
Между тем в МИДе заявляли о вербовке иностранцев за рубежом для участия в боевых действиях на Украине против России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Кремль предупредил о «труднопоправимых последствиях» ввода военных НАТО на Украину
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Введение миротворцев НАТО на Украину было бы опрометчивым и опасным решением, соприкосновение может привести к труднопоправимым последствиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением. Осуществляется военная специальная операция, и любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к вполне понятным труднопоправимым последствиям», – передает РИА «Новости» слова Пескова, прокомментировавшего заявления о введении миротворцев НАТО на Украину.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что Польша, власти которой заявляют о необходимости отправки миротворцев НАТО на Украину, хотела бы обосноваться на западе этой страны. В свете того, что эти действия приведут к прямому столкновению РФ и альянса, министр отметил, что польские представители известны своими «нестандартными ходами», которые направлены на то, чтобы спровоцировать «большую беду».
Группировка кораблей стран НАТО направилась в Стокгольм
В Стокгольм направляются 13 военных кораблей НАТО, сообщило агентство ТТ.
Группа включает девять германских и четыре корабля стран Балтии. Они участвовали в учениях и сейчас намереваются зайти в стокгольмский порт Фрихамн для бункеровки и отдыха экипажей. Согласно комментарию Министерства обороны Швеции, это рядовой заход, который никак не связан с ситуацией на Украине. Швеция не принимала участие в этих учениях. Ведомство уточняет, что все корабли – тральщики, передает ТАСС.
Ежегодно в Швецию заходят около 30 военных кораблей, и этот визит планировался уже давно. «Визит планировался еще 24 февраля», – сообщил представитель военного ведомства Микаэль Огрен. В Минобороны отмечают, что одновременный заход в Швецию столь большого числа кораблей стран НАТО необычен, однако не является чем-то «экстремальным». «Мы сотрудничаем с НАТО как партнеры, и для нас, конечно же, хорошо это показать», – сказал Огрен. Стоянка прибывающих кораблей стран НАТО во Фрихамне, как ожидается, продлится несколько дней.
Накануне президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил о рисках эскалации в Европе в случае решения Хельсинки подать заявку на членство в НАТО. В качестве альтернативы вступлению в НАТО он назвал укрепление военного сотрудничества с США и Швецией. В начале марта Ниинисте предложил начать обсуждение вступления Финляндии в НАТО. Позже Ниинисте заявил, что решение о заявке в НАТО должен принимать парламент республики.
Напомним, в конце февраля Ниинисте исключил возможность подачи немедленной заявки на вступление Финляндии в НАТО из-за событий на Украине. 20 февраля президент Финляндии заявил об отсутствии причин для пересмотра политики неучастия страны в НАТО. 10 февраля Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны сохранять за собой право на присоединение к Североатлантическому альянсу.
Напомним, 11 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО. Двумя днями позже генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал очень быстро принять Швецию и Финляндию в альянс, если они сами захотят вступить в НАТО. Вопреки этому глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не планирует присоединяться к НАТО. В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила об отсутствии у Хельсинки планов вступления в НАТО, однако не исключила возможности такого шага в будущем. Глава МИД России Сергей Лавров обвинил зазывающих Финляндию и Швецию в НАТО в отсутствии уважения к суверенитету этих стран.