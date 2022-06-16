Германия решила направить войска к границе России

Бундесвер призвал создать многонациональную бригаду в Литве для укрепления восточного фланга НАТО на фоне «российской угрозы». По оценкам экспертов, проект может задействовать также Польшу, Францию и другие страны ЕС и стать прообразом Европейской армии, независимой от США и НАТО. Что из себя представляет концепт «новой немецкой модели» обороны и какие действия в ответ должна предпринять Россия?

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в четверг призвала союзников поддержать идею формирования многонациональной боевой бригады в Литве – с целью «укрепления восточного фланга» НАТО. Ламбрехт выступила с таким призывом на совещании с коллегами по Североатлантическому альянсу в Брюсселе, обсуждавшими украинский конфликт.

План Ламбрехт предусматривает, что страны-союзницы выделят свои подразделения быстрого реагирования, которые могут быть переброшены в Литву в кратчайший срок, чтобы присоединиться к уже дислоцированным там немецким солдатам. Кроме того, на месте, в Литве, заблаговременно будет размещено ключевое военное оборудование. Считается, что этот подход проще и дешевле, чем дислокация на постоянной основе новых войск в «наиболее уязвимых странах-членах», то есть у границ России. Как сообщал Bloomberg, несколько стран – членов НАТО рассматривают вариант применения «новой немецкой модели» в своем планировании усиления обороны альянса на восточном фланге.

«Идея многонациональной бригады появилась потому, что бундесвер практически не готов ни к каким мероприятиям по защите своей страны, – считает экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. – Да и в других странах ЕС оборонные структуры выглядят весьма неубедительно. Вот почему в Берлине ищут модель, которая позволит заниматься защитой вне собственной территории и не только силами бундесвера».

Впрочем, отметил он, главная задача инициативы – показать, что Европа готова оперативно отразить «агрессивные действия Москвы». «Это больше репутационный проект – создавать видимость защиты восточных рубежей, показать Прибалтике, что она не останется одна в случае негативного сценария в отношениях с Россией. Бряцание оружием с целью поднятия общеевропейского духа и демонстрации того, что военная машина Евросоюза еще что-то может», – указал политик.

Гердт не исключает, что в состав бригады вольются и военные из соседней Польши и США. «Американцы своих военных точно пришлют – сугубо для демонстрации поддержки. Сейчас около девяти тысяч американских солдат находятся в Германии, около трех тысяч – в Польше. В любое время из-за океана в Евросоюз могут перебросить еще контингент. Своих солдат может отправить и Франция, в том числе – бойцов Иностранного легиона», – предполагает политик.

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В ходе визита в Вильнюс на прошлой неделе канцлер Олаф Шольц заверил литовские власти: «Как союзники по НАТО, мы чувствуем приверженность друг другу и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО в случае нападения». В начале месяца Шольц пообещал, что у ФРГ появится «самая большая традиционная армия в Европе». На эти цели выделят дополнительные 100 млрд евро, оборонный бюджет вырастет в ближайшие годы до 2% ВВП (с нынешних полутора).

Германист Тимофей Борисов тоже считает, что Берлин размещает своих солдат у наших границ больше напоказ, чем всерьез. «Все эти движения на границах ЕС вблизи России не означают, что НАТО или Германия готовятся к нападению на Россию», – заявил он Regnum. По его мнению, со стороны Шольца посылка своих военных и бронетехники в Литву – это всего лишь ответ на критику внутри самого Берлина, где его упрекают в «нерешительности» и слабой реакции «на российскую угрозу». «Канцлеру не хотелось бы еще больше вмешиваться в конфликт на Украине. Поэтому такими действиями в Литве он создает видимость собственной военной активности. Поэтому никакой практической угрозы немецкие войска на наших границах не несут. Психологическое давление, причем очень серьезное – да. Реальной угрозы нет», – заключил Борисов.

Как известно, после 2014 года Германия уже возглавила «батальон передового присутствия» в Литве, а два других батальона в соседних Латвии и Эстонии возглавляют Канада и Британия соответственно. Сейчас в Литве дислоцировано более чем 1000 военных, интегрированных в литовскую пехотную бригаду Iron Wolf («Железный волк», так называлась полуофициальная литовская военизированная организация, действовавшая в 1928-1930 годах). В натовскую бригаду обычно входит до пяти тысяч человек.

Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал, что Берлин и Вильнюс будут формировать многонациональную боевую бригаду постепенно. Будут построены новые казармы и прочая инфраструктура в местах дислокации. Он надеется, что эта часть появится в Литве в течение полутора лет. «Нам необходимо осознать, что военная угроза России никуда не денется и останется долгосрочной угрозой для всего Евроатлантического региона. Глядя на это, мы должны сформировать сильный ответ и усилить нашу оборону», – сказал президент Литвы.

В Вильнюсе ожидают, что в конце июня в Мадриде лидеры стран НАТО одобрят решение о расширении батальонов, дислоцированных в странах Балтии и Польше, до бригады. Кроме того, там ожидают усиления противовоздушной обороны. «Великобритания готовится расширить свое присутствие в Эстонии, и я ожидаю, что оно станет значительным. Большинство стран НАТО выразили готовность нарастить силы до бригадного уровня», – заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«В Прибалтике уже существуют многонациональные бригады, но пока только в качестве разрозненных частей, а не единого целого. Там есть переброшенные напрямую из США танковые подразделения, французские соединения, другие части из стран Западной Европы. Идея Ламбрехт предполагает появление в Прибалтике такой же смешанной бригады, которая уже давно сформирована на франко-германской границе в районе Эльзаса по обе стороны Рейна. Примечательно, что эта бригада находится вне военной структуры НАТО. В свое время именно с нее хотели начать создание Европейской армии», – пояснил военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции Александр Артамонов.

Именно этот нюанс, по мнению аналитика, позволяет провести аналогию между проектом Шольца и Ламбрехт и давним проектом Шарля де Голля по созданию Европейской армии. О такой армии, независимой от НАТО и США, говорил и президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в ноябре 2018 года. «Кстати,

Франция обладает стратегическим вооружением, которое, в отличие от британского, не находится под контролем Пентагона.

Так что она может свой потенциал поставить на службу соединения, о котором говорит Ламбрехт. Это может быть очень сильная, высокотехнологичная бригада», – предположил собеседник.

Впрочем, нынешняя ситуация больше похожа, к сожалению, не на времена де Голля, а на времена Второй мировой, сетует Артамонов: «Европа объединяет свой ВПК и ресурсы для противостояния России. Это официально заявленная тема предстоящего Мадридского саммита НАТО, где будет анонсирована новая стратегия альянса».

Усиление натовской группировки у самой российской границы вызывает у эксперта тревогу. «Сейчас численность войск западных стран НАТО в Прибалтике составляет около семи тысяч человек, но эта цифра может быть удвоена. В общем вплотную к границе РФ европейские страны могут придвинуть порядка 40 тысяч военных. Как на это ответить России? Думаю, нужно перебросить ядерные боеголовки в Калининградскую область и задать ракетам соответствующее целеполагание – в частности, дислокацию будущей бригады. Также необходимо перебросить в этот самый западный регион России дополнительные войска», – подытожил аналитик.

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