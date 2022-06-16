Германия решила направить войска к границе России

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16 июня, четверг  |  Последнее обновление — 23:03  |  vz.ru
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Российский бизнес «Икеи» расхватают по кусочкам

От шведской мебельной компании ждут полного ухода из России Руслан Кривобок/РИА Новости
Надежда, что шведская компания сохранит свой бизнес в России, практически умерла. IKEA заявила о продаже своих четырех мебельных заводов, но оставила под вопросом розничный бизнес. Однако эксперты уверены, что после распродажи складских остатков шведская компания окончательно покинет Россию. Какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA? Подробности...
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Российский плен не спасет американских наемников

Американцы Энди Хьюин (слева) и Александр Друке (справа) попали в плен под Харьковом waaytv.com, Lois Drueke/REUTERS
Двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом. Теперь их должны доставить в Россию, чтобы судить согласно российскому законодательству. Какая судьба может ждать наемников и почему им угрожает смертная казнь, несмотря на то что в России введен мораторий на высшую меру наказания? Подробности...
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Какие беспилотники нужны ВМФ России

Так выглядит макет перспективного корабельного БПЛА по версии КБ МиГ Глеб Ирисов/ТАСС
Ряд утечек и заявлений официальных лиц можно трактовать таким образом, что Россия приступила к разработке специализированных морских беспилотников. Например, для того чтобы оснастить ими единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». В чем особенности морских БЛА и какие из них больше всего нужны ВМФ России? Подробности...
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Унижение Европы грозит развалом Британии

Граница между Великобританией и Ирландией внезапно стала предметом сомнений Peter Morrison/AP/ТАСС
Европейское руководство получило публичную пощечину от одного из своих главных внешнеполитических партнеров – Великобритании. Лондон решил «не уважать свою подпись» и отказаться от выполнения важнейших условий выхода из Евросоюза. О чем идет речь, почему Европа оскорблена и каким образом это может способствовать развалу Великобритании? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Запад растерян, но он играет вдолгую

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Глобальная игра, которая завертелась с огромной скоростью после начала специальной военной операции на Украине, будет идти долго – и рассчитывать на наступление какого-либо постоянного статуса вообще не стоит. Подробности...
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Оставьте Сербию в покое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ряд российских экспертов хотят, чтобы сербы определились, с кем они – с Россией или с Западом. Однако слишком настойчивые требования приведут лишь к тому, что сербы окажутся с Западом – причем не по своей воле. Подробности...
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Какой должна быть настоящая украинская мечта

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Требования Украины демонстрируют феерическую наглость и самомнение киевского руководства. То, что оно воображает о себе и о своей роли в этом мире. То, как Зеленский и его соратники гипертрофируют значение своей страны. Ее экономики, политики, армии. Подробности...
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Охота на самых влиятельных людей США

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

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    Германия решила направить войска к границе России

    Натовский контингент на западной границе России может достичь 40 тысяч
    		   16 июня 2022, 22:25
    Фото: Philipp Schulze/DPA/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахтрутдинов

    Бундесвер призвал создать многонациональную бригаду в Литве для укрепления восточного фланга НАТО на фоне «российской угрозы». По оценкам экспертов, проект может задействовать также Польшу, Францию и другие страны ЕС и стать прообразом Европейской армии, независимой от США и НАТО. Что из себя представляет концепт «новой немецкой модели» обороны и какие действия в ответ должна предпринять Россия?

    Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в четверг призвала союзников поддержать идею формирования многонациональной боевой бригады в Литве – с целью «укрепления восточного фланга» НАТО. Ламбрехт выступила с таким призывом на совещании с коллегами по Североатлантическому альянсу в Брюсселе, обсуждавшими украинский конфликт.

    План Ламбрехт предусматривает, что страны-союзницы выделят свои подразделения быстрого реагирования, которые могут быть переброшены в Литву в кратчайший срок, чтобы присоединиться к уже дислоцированным там немецким солдатам. Кроме того, на месте, в Литве, заблаговременно будет размещено ключевое военное оборудование. Считается, что этот подход проще и дешевле, чем дислокация на постоянной основе новых войск в «наиболее уязвимых странах-членах», то есть у границ России. Как сообщал Bloomberg, несколько стран – членов НАТО рассматривают вариант применения «новой немецкой модели» в своем планировании усиления обороны альянса на восточном фланге.

    «Идея многонациональной бригады появилась потому, что бундесвер практически не готов ни к каким мероприятиям по защите своей страны, – считает экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. – Да и в других странах ЕС оборонные структуры выглядят весьма неубедительно. Вот почему в Берлине ищут модель, которая позволит заниматься защитой вне собственной территории и не только силами бундесвера».

    Впрочем, отметил он, главная задача инициативы – показать, что Европа готова оперативно отразить «агрессивные действия Москвы». «Это больше репутационный проект – создавать видимость защиты восточных рубежей, показать Прибалтике, что она не останется одна в случае негативного сценария в отношениях с Россией. Бряцание оружием с целью поднятия общеевропейского духа и демонстрации того, что военная машина Евросоюза еще что-то может», – указал политик.

    Гердт не исключает, что в состав бригады вольются и военные из соседней Польши и США. «Американцы своих военных точно пришлют – сугубо для демонстрации поддержки. Сейчас около девяти тысяч американских солдат находятся в Германии, около трех тысяч – в Польше. В любое время из-за океана в Евросоюз могут перебросить еще контингент. Своих солдат может отправить и Франция, в том числе – бойцов Иностранного легиона», – предполагает политик.

    В ходе визита в Вильнюс на прошлой неделе канцлер Олаф Шольц заверил литовские власти: «Как союзники по НАТО, мы чувствуем приверженность друг другу и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО в случае нападения». В начале месяца Шольц пообещал, что у ФРГ появится «самая большая традиционная армия в Европе». На эти цели выделят дополнительные 100 млрд евро, оборонный бюджет вырастет в ближайшие годы до 2% ВВП (с нынешних полутора).

    Германист Тимофей Борисов тоже считает, что Берлин размещает своих солдат у наших границ больше напоказ, чем всерьез. «Все эти движения на границах ЕС вблизи России не означают, что НАТО или Германия готовятся к нападению на Россию», – заявил он Regnum. По его мнению, со стороны Шольца посылка своих военных и бронетехники в Литву – это всего лишь ответ на критику внутри самого Берлина, где его упрекают в «нерешительности» и слабой реакции «на российскую угрозу». «Канцлеру не хотелось бы еще больше вмешиваться в конфликт на Украине. Поэтому такими действиями в Литве он создает видимость собственной военной активности. Поэтому никакой практической угрозы немецкие войска на наших границах не несут. Психологическое давление, причем очень серьезное – да. Реальной угрозы нет», – заключил Борисов.

    Как известно, после 2014 года Германия уже возглавила «батальон передового присутствия» в Литве, а два других батальона в соседних Латвии и Эстонии возглавляют Канада и Британия соответственно. Сейчас в Литве дислоцировано более чем 1000 военных, интегрированных в литовскую пехотную бригаду Iron Wolf («Железный волк», так называлась полуофициальная литовская военизированная организация, действовавшая в 1928-1930 годах). В натовскую бригаду обычно входит до пяти тысяч человек.

    Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал, что Берлин и Вильнюс будут формировать многонациональную боевую бригаду постепенно. Будут построены новые казармы и прочая инфраструктура в местах дислокации. Он надеется, что эта часть появится в Литве в течение полутора лет. «Нам необходимо осознать, что военная угроза России никуда не денется и останется долгосрочной угрозой для всего Евроатлантического региона. Глядя на это, мы должны сформировать сильный ответ и усилить нашу оборону», – сказал президент Литвы.

    В Вильнюсе ожидают, что в конце июня в Мадриде лидеры стран НАТО одобрят решение о расширении батальонов, дислоцированных в странах Балтии и Польше, до бригады. Кроме того, там ожидают усиления противовоздушной обороны. «Великобритания готовится расширить свое присутствие в Эстонии, и я ожидаю, что оно станет значительным. Большинство стран НАТО выразили готовность нарастить силы до бригадного уровня», – заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    «В Прибалтике уже существуют многонациональные бригады, но пока только в качестве разрозненных частей, а не единого целого. Там есть переброшенные напрямую из США танковые подразделения, французские соединения, другие части из стран Западной Европы. Идея Ламбрехт предполагает появление в Прибалтике такой же смешанной бригады, которая уже давно сформирована на франко-германской границе в районе Эльзаса по обе стороны Рейна. Примечательно, что эта бригада находится вне военной структуры НАТО. В свое время именно с нее хотели начать создание Европейской армии», – пояснил военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции Александр Артамонов.

    Именно этот нюанс, по мнению аналитика, позволяет провести аналогию между проектом Шольца и Ламбрехт и давним проектом Шарля де Голля по созданию Европейской армии. О такой армии, независимой от НАТО и США, говорил и президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в ноябре 2018 года. «Кстати,

    Франция обладает стратегическим вооружением, которое, в отличие от британского, не находится под контролем Пентагона.

    Так что она может свой потенциал поставить на службу соединения, о котором говорит Ламбрехт. Это может быть очень сильная, высокотехнологичная бригада», – предположил собеседник.

    Впрочем, нынешняя ситуация больше похожа, к сожалению, не на времена де Голля, а на времена Второй мировой, сетует Артамонов: «Европа объединяет свой ВПК и ресурсы для противостояния России. Это официально заявленная тема предстоящего Мадридского саммита НАТО, где будет анонсирована новая стратегия альянса».

    Усиление натовской группировки у самой российской границы вызывает у эксперта тревогу. «Сейчас численность войск западных стран НАТО в Прибалтике составляет около семи тысяч человек, но эта цифра может быть удвоена. В общем вплотную к границе РФ европейские страны могут придвинуть порядка 40 тысяч военных. Как на это ответить России? Думаю, нужно перебросить ядерные боеголовки в Калининградскую область и задать ракетам соответствующее целеполагание – в частности, дислокацию будущей бригады. Также необходимо перебросить в этот самый западный регион России дополнительные войска», – подытожил аналитик.

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