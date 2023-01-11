Медведев предрек переименование Львова

Киевский политолог объяснил дистанцирование Казахстана от «юрты несокрушимости» в Буче

Киевский политолог Скачко: Токаев не пойдет наперекор Путину в украинском конфликте

Запад вбивает клин между Россией и ее ближайшими союзниками, создавая пояс нестабильности вокруг нас и вовлекая близкие нам страны в украинский конфликт. К такому выводу пришел в разговоре с газетой ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Ранее в МИД Казахстана опровергли причастность посольства республики на Украине к установке «юрты несокрушимости» в Буче. Однако местные власти утверждают обратное.

«Сообщения об участии посольства Казахстана на Украине в установке юрт в Буче – это одна из попыток внести раскол между Россией и ее ближайшим союзником. Вместе с тем это не единственные попытки Запада рассорить нас с близкими странами. И все они зачастую очень хорошо продуманны и законспирированы», – рассказал киевский историк и политолог Владимир Скачко.

«Их главные ударные усилия направлены на союзников России по блоку ОДБК, который является основным военно-политическим альянсом с ведущей ролью Москвы. В том числе об этом свидетельствует недавний отказ Армении и Киргизии от учений ОДБК на своей территории», – отметил собеседник.

«Кроме того, стоит отметить, что в Казахстане 90% бизнеса не может ничего делать без согласования с транснациональными, американскими и британскими корпорациями», – акцентировал он.

«Вместе с тем сейчас, когда между Владимиром Путиным и Касымом-Жомартом Токаевым идут договоренности о партнерстве в сфере энергетики, я думаю, власти Казахстана не стали бы так откровенно идти наперекор России, поэтому они вряд ли имеют отношения к этим юртам. Скорее всего, речь идет об инициативе казахских оппозиционеров и бизнесменов, которые скрываются в Киеве и имеют поддержку отдельных дипломатов», – полагает политолог.

«Но в целом Казахстан проводит двоякую внешнюю политику: клянется в верности России и благодарит за помощь в подавлении прошлогодних протестов, при этом передает Украине генераторы и прочее. Это все очень характерно для восточных стран, поэтому удивляться не стоит», – считает Скачко.

«Тут многое зависит от лояльности и толерантности ведущего партнера. К примеру, США своих партнеров за такое сразу карают. Но Россия очень терпелива, привержена дипломатии. Сложно дать оценку, насколько это хорошо или плохо. Но внешне выглядит адекватно», – добавил он.

«Отмечу, что на Украине, по официальным данным, жили 110 народностей, в том числе и казахи. Однако самые большие национальные объединения представляли азербайджанцы, армяне и беглые чеченцы, остальных гораздо меньше. В этом плане Киев всегда существенно отличался от Москвы», – рассказал историк.

«Но несмотря на то, что в политической и бизнес-картинах украинского общества казахи не представляют значительного веса, я напомню, что протесты в Казахстане координировались в том числе с помощью диаспоры на Украине. А сейчас там создан батальон из тюркоязычных народов, в руководство которого входят казахи. Да и в целом в Киеве хватает диссидентов, противостоящих Токаеву», – заключил собеседник.

Ранее спикер МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что казахское посольство на Украине не участвует в установке «юрты несокрушимости» в Киевской области, так как это частная инициатива. В ведомстве подчеркнули, что идея принадлежит казахстанским меценатам, которые решили помочь украинцам. Поэтому комментировать ее или запрещать власти не могут, так как участие в процессе не принимали.

Смадияров добавил, что в Казахстане проживают около 300 тыс. украинцев, а на Украине есть казахская диаспора. «Один народ помогает другому, в этом нет проблемы, это естественно», – заключил спикер МИД.

При этом власти Бучи под Киевом сообщали, что юрта установлена при содействии казахского посольства.

Напомним, в конце прошлого года министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что страна отказалась присоединяться к западным санкциям против России. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС возместит Казахстану ущерб, который ему нанесли антироссийские санкции Евросоюза.

Тогда газета ВЗГЛЯД разбиралась, получится ли у ЕС с помощью денег настроить Казахстан против Москвы и заманить его в антироссийскую коалицию.

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