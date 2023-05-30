В Риге демонтировали памятник Пушкину

Памятник поэту Александру Пушкину демонтировали в столице Латвии, позже его планируют перенести в музей, сообщила дума Риги.

Согласно сообщению Думы, рижское агентство памятников скульптуру переместило на склад, чтобы затем передать музею Союза художников, с ним уже достигнута договоренность об экспонировании и хранении, передает ТАСС.

Там добавили: решение было принято в связи с тем, что в 2009 году совет по сохранению исторического центра Риги и госинспекция по охране памятников не одобрили нахождение скульптуры в парке Кронвалда, рекомендовав для памятника выбрать другое место.

Ранее в Риге решили снести памятник Пушкину до 9 мая, чтобы не допустить собраний у монумента на День Победы.