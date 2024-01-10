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    10 января 2024, 21:10

    Изгнание США из Ирака будет иметь глобальные последствия в пользу России

    Изгнание США из Ирака будет иметь глобальные последствия в пользу России
    @ U.S. Army/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Ирак все более настойчиво приближает момент окончательного избавления от американских войск на своей территории. Есть целый ряд причин, по которым этот процесс неизбежен. Он принесет с собой фундаментальные сдвиги на всем Ближнем Востоке. Это станет колоссальным поражением для США, победой для Ирана – и принесет выгоды в том числе и России.

    Ирак требует вывода американских войск. С такими заголовками вот уже несколько дней выходят мировые СМИ.

    На первый взгляд, они несколько опережают события. По словам премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиа ас-Судани, «правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета по подготовке к постоянному окончанию присутствия сил международной коалиции в Ираке». Проще говоря, он находится в процессе выстраивания диалога о начале переговоров по выводу 2,5 тыс. американских солдат из страны (это только официальных солдат, плюс еще контингент контрактников). И формально диалог этот может продолжаться сколь угодно долго.

    «Парламент Ирака проголосовал за необходимость вывода оставшихся американских войск и их баз еще четыре года назад, когда в аэропорту Багдада при помощи американского беспилотника были убиты иранский генерал Кассем Сулеймани и известный иракский политик Абу Махди аль-Мухандис. Как видим, и американские военные, и контрактники пока остаются в стране. Да и сам ас-Судани не является сторонником поспешных действий, которые могут вызвать раскол в обществе. А там есть силы, которые призывают к осторожности и учету финансово-экономической зависимости Ирака от США», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

    Сами же американцы заявили, что выводить 2,5 тыс. своих солдат из Ирака не планируют. Что эти войска находятся там по приглашению иракского правительства и якобы сосредоточены на миссии по уничтожению ИГ (террористическая организация, запрещена в России), которое вроде как победили еще в 2019 году. Хотя на самом деле цели присутствия совершенно иные.

    «Для американцев нахождение там важно, учитывая напряженную обстановку в Персидском заливе, постоянно срывающиеся переговоры с Ираном и требования главного американского союзника в регионе – Израиля – нанести удары по ядерным объектам Ирана. Если такие планы будут реализовываться, то американцам нужны эти базы и в качестве аэродромов подскока, и для организации наблюдения, и как места сосредоточения военнослужащих», – говорит Елена Супонина.

    Однако Мохаммед Шиа ас-Судани уже заявил о том, что намерен добиться вывода американских войск из страны. И с большой долей вероятности он добьется.

    Хотя бы потому, что этого требуют его иранские партнеры, злейшие враги США. Точнее, многочисленные политические силы Ирака, за которыми стоит Иран. «Мы неоднократно выражали свою точку зрения властям стран региона, в том числе Ирака, и заявляли, что присутствие американских сил в любой форме... не поможет сохранить стабильность и мир», – заявил представитель иранского МИД Нассер Канани. По его мнению, официальный Багдад обладает всеми возможностями, мощью и властью для того, чтобы самостоятельно поддерживать безопасность на территории Ирака.

    В свою очередь, американцам в Ираке не на что и не на кого рассчитывать. У США не осталось союзников в деле вышибания Ирака из сферы влияния Ирана. Саудовская Аравия при посредничестве КНР начала процесс нормализации отношений с иранцами, и Эр-Рияд сейчас не заинтересован в каких-либо антииранских операциях.

    Да и кто бы ни пришел к власти в Багдаде, он останется арабом. А полная поддержка Соединенными Штатами военной операции Израиля в секторе Газа сделала американцев глубоко токсичными для любых арабских политиков.

    Чисто теоретически американцы могут просто игнорировать позицию иракского правительства и находиться в стране на положении оккупанта. Однако подобный подход чреват серьезными потерями. По данным США, с середины октября 2023 года по начало января 2024-го на их войска в Сирии и Ираке было совершено более 100 нападений. Иракские власти палец о палец не ударяют для того, чтобы каким-то образом предотвратить эти удары.

    Соединенные Штаты пытаются решать проблему своими силами – в частности, наносят удары по ключевым проиранским фигурам. 4 января ударом при помощи дрона американцы убили одного из руководителей Хашд-аш-Шааби (проиранской группировки, которая интегрирована в иракскую армию). Однако подобные убийства дают и без того скептически относящимся к американцам властям Ирака лишь новые основания для того, чтобы требовать вывода войск – собственно, после убийства премьер ас-Судани и стал говорить о дате начала работы комиссии.

    Поэтому вывод войск неизбежен. И он будет чреват очень тяжелыми последствиями для Соединенных Штатов. Причем как регионального, так и глобального характера. Последствиями, которые в свою очередь выгодны России.

    Уход из Ирака – это не просто очередная проигранная американцами война. Не просто бессмысленная трата тысяч жизней, миллиардов долларов налогоплательщиков во имя того, чтобы страна досталась иранцам. Это еще и проигранная война в тот момент, когда американцам ни в коем случае нельзя проигрывать.

    Соединенные Штаты выкрутили руки своим союзникам в украинском и израильском вопросе, чтобы продемонстрировать свое величие и непобедимость. А теперь получается, что по требованию «аборигенов» они уходят из страны, которую оккупировали более 20 лет. Из которой могли контролировать дела на всем пространстве от Леванта до Ирана.


    После такого ухода американская коалиция вполне может посыпаться и на другом фронте – в частности, на украинском. Американские союзники в Европе могут начать проявлять своеволие и постепенно отходить от деструктивной для их национальных интересов линии США в украинском вопросе.

    А за иракским поражением сразу же последует сирийское. Ведь после ухода из Ирака Соединенные Штаты больше не смогут снабжать свою группировку в Восточной Сирии. После их ухода Башар Асад (и опять же стоящие за ним иранцы) вернет под свой контроль всю территорию страны, кроме той части, которая находится под властью курдов. Что опять же станет серьезнейшим поражением для американцев.

    Под контролем Ирана окажется огромная полоса территории от Южного Ирака до Ливана. Этакий хайвей по проецированию влияния Тегерана на все Восточное Средиземноморье. И Москву – военно-политического партнера Тегерана – подобный хайвей устраивает.

    США потеряют важнейший инструмент давления на Турцию (в лице сирийских курдов, которых Вашингтон поддерживал), что выльется в большую самостоятельность Анкары – опять же выгодную для России.

    Поражение в Ираке повлечет за собой еще большее ослабление позиций США в арабском мире и на Ближнем Востоке в целом. Который уже меньше боится иранцев, больше тяготится союзом с токсичными американцами и все чаще стремится к диверсификации внешней политики за счет россиян и китайцев. А значит регион, который с точки зрения американских интересов имел ключевое значение, уйдет под контроль иранских, китайских и российских противников Вашингтона. При этом у США останется лишь один форпост в лице Израиля.

    Поэтому администрация Байдена сделает все возможное для того, чтобы вывод оттянуть. А еще лучше – чтобы переложить его на плечи новой американской администрации.

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