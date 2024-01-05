  • Новость часаПВО перехватила украинские беспилотники над Черным морем
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    В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

    45 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис За что либералы мстят Илону Маску

    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

    19 комментариев
    5 января 2024, 23:37

    Захарова ответила на обвинения и угрозы Британии

    Захарова ответила на обвинения со стороны Лондона в адрес России и на британские угрозы в адрес КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, который пригрозил «заставить Северную Корею заплатить высокую цену за поддержку России».

    По словам Шэппса, Россия, сотрудничая с КНДР, якобы «нарушила множество резолюций» СБ ООН. Захарова в Telegram предложила Шэппсу указать, «сколько резолюций СБ ООН за последние лет 50 нарушила Британия», например, «своим вторжением в Ирак».

    Также она поинтересовалась: «Как там с Мальвинскими (Фолклендскими) островами?». Она предложила «проверить» историю с затонувшим эсминцем «Шеффилд», на борту которого находилось ядерное оружие, хотя изначально Лондон это отрицал. Великобритания заявила, что «ни один ядерный заряд не попал в территориальные воды Фолклендских островов».

    В ответ на заявление Шэппса, что «мир отвернулся от России», Захарова посетовала на «дурное английское образование» и посоветовала «отнять количество стран НАТО от числа государств, составляющих Мировое большинство».

    Также она указала, что «Британия была крупнейшей колониальной империей». «Раз уж поводом для его выпада стала Корея, как тут не вспомнить о кровопролитной войне на Корейском полуострове, в которую Великобритания внесла свой вклад в составе т.н. «сил ООН», – заявила Захарова.

    Она указала, что в список «неоколониальных акций Лондона новейшего времени» вошли «участие сухопутных и воздушных сил британцев вместе с американцами в агрессии против Югославии, в уничтожении Ирака и его населения, Ливии, Афганистана, бомбежках Сирии». Сейчас же Лондон занимается «крышеванием» киевского режима, который «в нарушение всех резолюций о непоставке оружия в зоны конфликтов англосаксы снабжают летальными вооружениями». «Но в одном Шэппс прав: «Этому должен быть положен конец», – заявила она.

    Напомним, Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины. Более того, как пишет американская пресса, Москва якобы готовится приобрести весной дополнительные баллистические ракеты у Ирана. Эксперты отмечают, что США не предоставили реальных доказательств в пользу своих заявлений.

    5 января 2024, 02:57
    Британское ТВ сделало прогноз на основе слов Путина об Одессе

    В словах Путина об Одессе Sky News увидел долгосрочные планы по контролю над черноморским побережьем

    Tекст: Антон Антонов

    Слова президента России Владимира Путина о том, что Одесса – русский город, могут свидетельствовать о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем, заявило британское ТВ.

    Как отмечает Sky News, сейчас такие планы «чрезвычайно амбициозны, но время, похоже, здесь на стороне» России. Sky News заявил, что признаки усталости Запада от украинского конфликта могут привести к российскому наступлению, передает РИА «Новости».

    Sky News полагает, что определяющую роль в конфликте сохранят беспилотники и средства РЭБ. Отмечается, что преимущество в этой сфере у России, Украине же требуются технологический прорыв и бесперебойные поставки с Запада. Sky News не ждет, что конфликт на Украине завершится в 2024 году.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии заявил, что Причерноморье – это российская земля, а Одесса – русский город.

    Командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский сообщал о наступлении российских сил по всему фронту.

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    5 января 2024, 05:55
    Госдеп объяснил позицию США по вопросу гибели мирных жителей от атак ВСУ

    Официальный представитель Госдепа Миллер призвал минимизировать жертвы среди гражданского населения при атаках ВСУ

    Госдеп объяснил позицию США по вопросу гибели мирных жителей от атак ВСУ
    @ Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер объяснил позицию США по вопросу жертв среди мирного населения в результате действий вооруженных сил Украины.

    Миллера спросили, почему США призывали Израиль минимизировать жертвы среди гражданских в секторе Газа, но не делали таких заявлений относительно действий ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Что касается избегания Украиной жертв среди мирного населения. Мы всегда хотим, чтобы вовлеченные в конфликты страны соблюдали законы военного времени и международное право», – сказал в ответ Миллер. По его словам, стороны конфликта должны предпринимать все возможные шаги, «чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения».

    Миллер также не согласился с мнением, что Россия одерживает верх в конфликте на Украине. Он заявил, что Россия не добилась заявленных целей, а Украина смогла вернуть часть утраченных территорий. Миллер утверждает, что «даже в последние несколько недель» у ВСУ «есть успехи на поле боя». Как заявил представитель Госдепа, после завершения конфликта Киев будет «смотреть в сторону Запада». Он также выразил уверенность, что украинская столица не перейдет под контроль российских сил, передает ТАСС.

    Напомним, министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

    Коментарии (33)
    5 января 2024, 18:18
    Холдинг Фридмана через суд потребовал от Украины 1 млрд долларов
    Холдинг Фридмана через суд потребовал от Украины 1 млрд долларов
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Холдинг бизнесмена Михаила Фридмана ABH Holdings S.A., владевший украинским Sense Bank до национализации, подал в Международный центр по разрешению инвестиционных споров иск на украинские власти с требованием выплатить 1 млрд долларов.

    Холдинг также запросил арбитраж против Украины, в запросе раскрыта серия «произвольных, непропорциональных, необоснованных и дискриминационных» шагов этого государства, которые привели к экспроприации банка с помощью принудительной национализации, передает «Коммерсант» со ссылкой на ABHH.

    По мнению истца, Киев, сочетая «методы корпоративного рейдерства и военной спекуляции», незаконно отобрал банк у законных владельцев, бенефициаров и акционеров.

    В июле украинское руководство национализировало Sense Bank – бывший Альфа-банк Украина. Позже СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании спецоперации.

    Коментарии (11)
    5 января 2024, 07:26
    ВСУ оставили ряд своих позиций под Артемовском

    Командир группы российского спецназа сообщил об отступлении ВСУ на ряде участков на Артемовском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины на ряде участков на Артемовском направлении «отошли вглубь своей обороны» и окапываются на новых позициях, сообщил командир группы спецназа Южной группировки российских войск с позывным «Дон».

    Комментируя «изменения за две недели», «Дон» пояснил, что прежде российские операторы БПЛА «летали на 2–3 км», а сейчас – на 3–4 км. На новых позициях противника «все равно удается поразить». Операторы производят разведку местности, а при обнаружении цели на место вылетает FPV-дрон и наносит удар. «Дон» рассказал, что «за сегодняшний день было семь вылетов, из них пять поражений», уничтожались прежде всего блиндажи, где зафиксировали изменения, была перенатянута маскировочная сеть и где обнаружили движение личного состава ВСУ, передает РИА «Новости».

    Напомним, командир группы спецназа Южной группировки российских войск с позывным «Альф» рассказал, что ВСУ под Артемовском испытывают нехватку боеприпасов советского образца.

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    5 января 2024, 12:40
    В Германии высказались об усталости от украинского конфликта

    DW: Немцы заявили об усталости от конфликта на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Почти половина жителей Германии считают, что без территориальных в конфликте на Украине не удастся достичь мира без территориальных уступок Киева, сообщило издание Deutsche Welle (признано в РФ иноагентом) со ссылкой на опрос Deutschlandtrend.

    В завершение конфликта на Украине в 2024 году верят лишь 9% немцев, это значительно меньше, чем в прошлом году (-23%). Социологи полагают, что это, скорее всего, связано с провалом контрнаступления ВСУ, передает Deutsche Welle.

    При этом 44% считают, что мира достичь не получится без территориальных уступок Киева. 75% опрошенных придерживается мнения, что Украина должна сама решать, когда и на каких условиях ей следует идти на переговоры с Москвой.

    Также сократилась доля жителей ФРГ, которые положительно относятся к присоединению Украины в долгосрочной перспективе к Евросоюзу и к НАТО. В первом случае она за неполный год уменьшилась с 58% до 53%, во втором – с 51% до 44%.

    К оказанию военной помощи Киеву немцы относятся амбивалентно: 36% считает помощь чрезмерной, 35% - адекватной.

    За ужесточение санкций против России выступают 43% опрошенных, при этом 51% респондентов называют недостаточными дипломатические усилия ФРГ во имя прекращения войны в Украине.

    В 2024 год жители Германии вступили с тревожным ожиданием: 13% опрошенных настроены оптимистично, а 83% испытывают беспокойство.

    Ранее в Христианско-демократического союзе (ХДС) раскритиковали решение канцлера ФРГ Олафа Шольца отказаться от поставок Киеву крылатых ракет большой дальности Taurus.

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    5 января 2024, 13:48
    Над Черным морем сбита украинская ракета «Нептун»

    Минобороны: Средства ПВО сбили ракету «Нептун» над Черным морем

    Над Черным морем сбита украинская ракета «Нептун»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Средства ПВО уничтожили над северо-западной частью акватории Черного моря украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщили в Минобороны.

    «5 января т.г. около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в пятницу, 5 января, в Севастополе дважды была объявлена воздушная тревога.

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    5 января 2024, 02:45
    Взрывы прогремели в Харьковской области
    Взрывы прогремели в Харьковской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога звучала в восьми регионах Украины, позднее ее отменили, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы также произошли в Кривом Роге и в удерживаемом украинскими войсками Херсоне.

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    5 января 2024, 06:27
    УВКПЧ ООН ответило на критику со стороны России

    Пресс-секретарь УВКПЧ ООН Шамдасани прокомментировала критику со стороны России после украинского обстрела Белгорода

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани прокомментировала российскую критику в адрес верховного комиссара Фолькера Тюрка в связи с отсутствием реакции на украинский обстрел Белгорода.

    Постпред России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов раскритиковал Тюрка за молчание по поводу украинского обстрела Белгорода, передает РИА «Новости».

    Шамдасани заявила, что «жизни всех гражданских лиц, без сомнения, имеют значение». По ее словам, «все государства обязаны обеспечивать защиту гражданских лиц». «У нас глобальный мандат, и мы занимаемся вопросами прав человека по всему миру», – сказала она. Шамдасани также сообщила, что Тюрк запросил доступ для посещения России, но пока визит не запланирован.

    Напомним, в офисе официального представителя генерального секретаря ООН, говоря об ударе ВСУ по Белгороду, заявили, что атаки на мирных граждан нарушают международное гуманитарное право.

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    5 января 2024, 15:15
    Британии пришлось списать военные корабли из-за недостатка моряков

    Telegraph: Британии пришлось списать военные корабли из-за недостатка моряков

    Британии пришлось списать военные корабли из-за недостатка моряков
    @ Prensa Latina/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Великобритания вынуждена списать минимум два военных корабля, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на новые фрегаты, сообщила газета Telegraph.

    Издание отмечает, что у британских ВМС настолько мало моряков, что им «приходится списать два военных корабля, чтобы укомплектовать свои фрегаты нового класса», передает РИА «Новости».

    По данным газеты, у ВМС самые худшие среди трех подразделений ведомства показатели по набору военных.

    В этом году будут списаны HMS Argyll, а также недавно отремонтированный HMS Westminster. Корабли утилизируют или продадут союзникам.

    Моряков направят обслуживать фрегаты Type 26.

    Ранее Британия отказалась посылать военные корабли в Черное море для обеспечения вывоза зерна с Украины.

    Коментарии (19)
    5 января 2024, 07:59
    В Южной Корее обвинили КНДР в «провокации» с артиллерийским обстрелом

    «Ренхап» сообщило об артиллерийском обстреле со стороны КНДР в направлении южнокорейских островов

    В Южной Корее обвинили КНДР в «провокации» с артиллерийским обстрелом
    @ Bloomberg Quicktake/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов с западного побережья в сторону островов Южной Кореи, сообщают информационные агентства. Жителей острова Енпхендо, который контролируется Южной Кореей и уже подвергался артиллерийскому обстрелу со стороны КНДР в 2010 году, решено эвакуировать.

    Массовая эвакуация была объявлена по указанию южнокорейских военных в связи с «возможной провокацией» со стороны КНДР, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

    Позднее «Ренхап» со ссылкой на комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщило, что береговая артиллерия КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону южнокорейских островов в Желтом море. Снаряды упали севернее разграничительной линии.

    Указывается, что среди гражданских лиц и военнослужащих Южной Кореи никто не пострадал. Южнокорейские военные принимают ответные меры.

    Напомним, в 2010 году в районе острова Енпхендо произошла артиллерийская перестрелка между Севером и Югом. В результате обстрела, южнокорейского острова артиллерией КНДР погибли двое морских пехотинцев и двое мирных жителей. Южная Корея ответила на артобстрел 80 залпами по КНДР. Это один из наиболее серьезных конфликтов между странами с момента окончания Корейской войны в 1953 году.

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    5 января 2024, 19:52
    Blid: Террористы ИГ едут в Германию под видом украинских беженцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Боевики Исламского государства (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) приезжают в Германию под видом беженцев из Украины, сообщили источники в структуре безопасности страны газете Bild.

    Правоохранители задержали в Германии в последнее время нескольких исламистов из Таджикистана, которые намеревались устроить теракты в ФРГ, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Они используют фальшивые документы, выдавая себя за украинских беженцев, рассказывают придуманные истории о пытках и преследовании. В Германии им достаточно просто выдают разрешение на пребывание и принимают «почти без проверок».

    Исламисты также проходят через зону боевых действий на Украине, где они легко могут получить доступ к оружию и взрывчатке. Таджикские исламисты планировали устроить один из взрывов с помощью дрона.

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    5 января 2024, 01:45
    Мэр Белгорода показал последствия украинского обстрела

    Мэр Белгорода Демидов опубликовал фото последствий украинского обстрела города

    Tекст: Антон Антонов

    В результате украинского обстрела Белгорода повреждения получили свыше 30 машин, сообщил мэр города Валентин Демидов, опубликовав фото последствий обстрела.

    Демидов сообщил в Telegram, что «известно о повреждениях <…> около 130 оконных стекол в квартирах домов на улицах Почтовая и Макаренко». По его словам, «бригады ГО ЧС и БГБ закрывают тепловой контур по временной схеме».

    Напомним, губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали два человека. Как сообщило Минобороны России над Белгородской областью было уничтожено десять украинских ракет РСЗО «Ольха».

    Коментарии (9)
    5 января 2024, 14:20
    ВС России за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удары по ВСУ
    ВС России за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удары по ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в период с 30 декабря по 5 января нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений, объектам ВПК Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам, сообщили в Минобороны России.

    Также удары были нанесены по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все объекты поражены, говорится в Telegram-канале МО.

    На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск отражено 18 атак ВСУ. Авиация и артиллерия нанесла поражение живой силе и технике противника.

    Ранее в МО сообщили, что средства ПВО сбили над Черным морем ракету «Нептун».Ранее в МО сообщили, что средства ПВО сбили над Черным морем ракету «Нептун».

    Коментарии (5)
    5 января 2024, 06:56
    Германия сообщила о передаче Украине десяти БМП Marder

    Минобороны Германии сообщило о передаче Украине снарядов для танков Leopard 2 и десяти БМП Marder

    Германия сообщила о передаче Украине десяти БМП Marder
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украине переданы более 9 тыс. снарядов калибра 155 мм, снаряды для танков Leopard 2, десять БМП Marder с боеприпасами и запчастями, сообщило минобороны Германии.

    В пакет военной помощи также вошли танковый мостоукладчик Beaver, несколько десятков грузовиков и других машин, шлемы, 305 штурмовых винтовок MK 556, передает РИА «Новости».

    Украине переданы тысячи комплектов зимней военной формы, передает ТАСС.

    В отдельной графе с подзаголовком «Поставки прорабатываются/осуществляются» фигурируют четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которые анонсировали в ноябре, и система SKYNEX.

    Напомним, представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин пока не принял решение о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

    Коментарии (29)
    5 января 2024, 00:50
    В результате украинского обстрела Белгорода пострадали два человека

    Российская ПВО сбила десять украинских ракет РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

    В результате украинского обстрела Белгорода пострадали два человека
    @ Volodymyr Strumkovskiy/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Над Белгородской областью дежурными средствами ПВО уничтожено десять украинских ракет РСЗО «Ольха», сообщило Минобороны России. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали два человека.

    В сообщении Минобороны сказано, что киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку с использованием ракет РСЗО «Ольха» около 23.40 мск, передает РИА «Новости».

    Гладков сообщил в Telegram, что «воздушные цели сбиты на подлете» к Белгороду. Двое мужчин, по предварительным данным, получили осколочные ранения предплечья и голени соответственно. Их доставили в городскую больницу. Кроме того, выбиты окна в нескольких квартирах дома, рядом с которым произошел взрыв снаряда. Также повреждения получили свыше 30 машин. В Белгородском районе в одном домовладении повреждена кровля и посечен один автомобиль.

    Ракетная опасность в Белгороде отменена.

    Напомним, в Белгороде сработала сирена ракетной опасности. В субботу город подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Жертвами украинского обстрела стали 25 человек, в том числе дети.

    Коментарии (10)
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    США начали искать деньги для Украины с помощью северокорейских ракет

    Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины. Более того, как пишет американская пресса, Москва якобы готовится приобрести весной дополнительные баллистические ракеты у Ирана. Эксперты отмечают, что США не предоставили реальных доказательств в пользу своих заявлений, а Белый дом продолжает информационную войну против России, чей ВПК способен самостоятельно производить все необходимые вооружения. Зачем США нужны утки про ракеты КНДР на Украине? Подробности

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