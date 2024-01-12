США разожгли на Ближнем Востоке новый военный конфликт

Операция США против хуситов может перерасти в серьезный конфликт

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд объектов к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара нанесены по столице страны Сане, а три были нанесены по городу Таиз в центральной части государства.

Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. ТАСС пишет, что в результате ударов США и Великобритании по Йемену погибли пять бойцов «Ансар Аллах», шестеро получили ранения.

Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности, а также с руководством Центрального командования Вооруженных сил США.

Президент США Джо Байден в своем заявлении подтвердил, что по его указанию армия США совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов нанесла удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, атаки являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на морские суда в Красном море.

Британский премьер Риши Сунак также подтвердил участие Британии. «Мы предприняли ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны … Чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство», – говорится в его заявлении на сайте правительства страны.

Хуситы, в свою очередь, пригрозили США ответом за массированные бомбардировки. Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что «Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».

Иран также раскритиковал США и Британию за удар по хуситам. Эта атака, по мнению Тегерана, является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена. Более того, в МИД Исламской республики отметили, что такие действия только усилят нестабильность в регионе.

В свою очередь эксперты, опрошенные Bloomberg, оценили возможную реакцию Ирана на удары и ее последствия. В частности, было отмечено, что потенциальные меры со стороны Тегерана по ограничению грузоперевозок через Ормузский пролив, которые могут быть введены в ответ на операцию США и Британии в Йемене, затронут порядка 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Между тем Москва уже запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что эти атаки – «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

«Очередной разгоревшийся конфликт ничего общего со свободой судоходства не имеет. Вся кампания американцев в отношении хуситов преследует только одну цель. Это очередная ширма, под прикрытием которой Вашингтон разворачивает военный кулак на Ближнем Востоке. Делается это на стратегических точках – путях транспортировки углеводородов», – говорит сенатор Константин Долгов.

«При этом сама по себе ситуация в Йемене развивается уже не первый год. И американцы раньше палец о палец не ударили, чтобы действительно решить проблему или хотя бы поспособствовать ее урегулированию. В целом вся напряженность на Ближнем Востоке – это следствие планов и действий Вашингтона», – убежден парламентарий. «Более того, даже сейчас

их идеи по якобы урегулированию ситуации не имеют ничего общего с реальным желанием разрешить имеющиеся вопросы. Американцам нужна контролируемая нестабильность для реализации собственных замыслов.

Другое дело, что эта нестабильность уже давно вышла из-под контроля Вашингтона. Логика британцев тоже понятна – у них свои «игры» на Ближнем Востоке», – акцентирует собеседник.

«Если бы США действительно хотели прекращения конфликта, они могли бы для начала задействовать дипломатические каналы. Также можно было усилить охрану торговых судов, как это делалось у берегов Сомали. То есть международная правовая основа существует. Но только Вашингтон ею не пользуется», – объяснил Долгов

Недовольны ударами американских вооруженных сил по Йемену и в самих США. В частности, несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома. Протестующие требуют прекратить наносить удары по хуситам и не накалять ситуацию на Ближнем Востоке.

Ряд представителей Демократической партии также оказались возмущены решением Джо Байдена нанести удары по хуситам в Йемене, сообщает Politico. Законодатели недовольны тем, что атака была совершена без предварительного одобрения Конгрессом.

Напомним, ранее хуситы заявляли, что будут атаковать оказавшиеся в зоне досягаемости суда Израиля, в том числе гражданские. Позднее США объявили о проведении операции в Красном море якобы для защиты международной торговли. Страны ЕС также решили принять участие в операции.

Хуситами называют последователей йеменского движения «Ансарулла», которое было основано сейидом Хусейном Бадруддином аль-Хуси в ранние 1990-е годы в провинции Саада, напомнил Сергей Серебров в интервью для передачи «Международное обозрение».

Он отмечает, что предыдущая военная операция против хуситов была объявлена послом Саудовской Аравии (КСА) в Вашингтоне 25 марта 2015 года и с этого момента начался текущий йеменский конфликт. Война продолжается почти девять лет, однако с апреля 2022-го она вступила в фазу деэскалации.

Сейчас эксперты отмечают – Вашингтон в попытках сохранить свою гегемонию намерен вновь разжечь Ближний Восток. Вместе с тем в случае с хуситами конфликт может иметь катастрофические последствия и втянет целый ряд государств в военное противостояние.

«Администрация Джо Байдена долго раздумывала над тем, как ответить на вызовы транспортного кризиса в Красном море. Штаты не решались на повышение градуса эскалации, однако захват проиранскими силами американского танкера с нефтью стал последней каплей для Вашингтона», – сказал американист Малек Дудаков.

«Белый дом нуждался в демонстрации силы. Политикам необходимо показать, что «агрессия», направленная против США, будет иметь серьезные последствия. Именно поэтому Байден и принял решение о нанесении авиаударов по объектам хуситов на территории Йемена», – отмечает он.

«Данные действия президента не понравились многим представителям американского истеблишмента. Левое крыло демократов выступает против продолжения ударов. Кроме того, главу Штатов критикуют и за то, что атака была предпринята без предварительного согласования с Конгрессом», – подчеркивает собеседник.

«У Белого дома уже собрались протестующие, выступающие против агрессии Вашингтона на Ближнем Востоке. Напомню, что схожие мероприятия проводились и в период активизации противостояния Израиля и ХАМАС. Однако ни к каким переменам гражданская активность тогда не привела. Единственное, чем данные акции грозят Байдену – потерей рейтинга среди мусульманского населения Штатов, что может отразиться на итогах предстоящих выборов», – акцентирует политолог. «В целом

в регионе складывается крайне опасная ситуация. Однако ее исход будет решаться в рамках диалога Вашингтона и Тегерана.

Хуситы являются проиранским объединением, в связи с чем их отношение к конфликту во многом будет зависеть от теневых договоренностей США и ближневосточных акторов», – убежден Дудаков.

На политическую подоплеку операции указывает и военный эксперт Алексей Леонков. «США собрали авианосное соединение, которое должно было оказать поддержку Израилю. Вашингтон с помощью этой группировки решил показать, что он хозяин на Ближнем Востоке. Поэтому Белый дом принял решение о маленькой победоносной войне против хуситов, которая, однако, может перерасти в нечто более серьезное», – сказал он.

«США, скорее всего, постараются ограничиться воздушной операцией. У берегов Йемена сейчас находится американское соединение, которое включает в себя два авианосца и несколько кораблей, вооруженных ракетами «Томагавк». У группировки имеется в наличии около 90 самолетов. Удары наносятся по местам, где хуситы, предположительно, хранят боеприпасы, а также по РЛС», – отмечает собеседник.

«Но хуситов не стоит недооценивать. Они настроены на ведение серьезных боевых действий и могут постоять за себя. Ранее это движение смогло остановить армию Саудовской Аравии, которая была полностью оснащена американским оружием и имела поддержку с воздуха. Более того, американцы предоставляли саудитам данные разведки», – подчеркивает он.

«Сейчас на вооружении у движения находится неизвестное число баллистических и противокорабельных ракет, которые при необходимости будут применены против авианосной группы США. Также шиитские группировки Ирака, поддерживающие хуситов, могут наносить удары по американским базам в этой стране. В результате получится серия небольших, но в совокупности мощных уколов для Штатов», – уточняет Леонков.

Одолеть хуситов – непростая задача даже для американцев, соглашается Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед. «Напомню, что Саудовская Аравия воевала с ними не один год, однако страна даже не приблизилась к тому, чтобы снизить боеспособность йеменского объединения», – пояснил он.

«Сегодня же речь идет лишь об одном залпе западных ракет. Хуситов таким не запугать. Реальное изменение статус-кво произойдет лишь в том случае, если американцы отважатся на высадку в зоне влияния их оппонентов. Однако судить о том, готовы ли в США к новому масштабному конфликту, преждевременно», – акцентирует Семенов.

Прямо сейчас в регионе разворачиваются события, которые могут изменить ход истории всего человечества, уверен Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«США решили раз и навсегда разобраться с Ираном, их главным ближневосточным соперником.

Для этого Вашингтон постепенно разрушает все оплоты влияния Тегерана», – сказал он. «Уверен, что через несколько месяцев будет дан старт и операции по ликвидации «Хезболлы». Все это будет направлено на реализацию одной цели – свержение режима в Исламской республике. Сложившаяся ситуация крайне опасна, поскольку любой неверный шаг может привести к втягиванию новых игроков», – отмечает он.

«Важная роль в этих событиях будет уделена Китаю. Рано или поздно Пекин может попытаться вступиться за Тегеран, который в будущем должен поспособствовать выстраиванию полноценного полюса, способного противодействовать глобальному влиянию США. Соответственно, развитие конфликта будет зависеть уже от способности Штатов и КНР найти общий язык», – резюмировал Ципис.