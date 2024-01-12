Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.5 комментариев
Американские бомбардировщики ударили по более чем 60 целям в Йемене
Американские бомбардировщики ударили по более чем 60 целям на 16 объектах хуситов в Йемене
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов ударили по более чем 60 целям на 16 объектах йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), сообщила пресс-служба американских ВВС.
Американские военно-воздушные силы нанесли намеренные удары по более чем 60 целям на 16 объектах поддерживаемых Ираном боевиков хуситов, передает ТАСС.
Уточняется, что удары были нанесены по складам боеприпасов и пусковым установкам.
Напомним, в ночь на пятницу США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене. Хуситы в ответ на бомбежки пригрозили США и Британии «высокой ценой».