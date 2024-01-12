Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.5 комментариев
Хуситы в Йемене пригрозили «высокой ценой» США и Британии за бомбежки
Правящая на севере и в центральной части Йемена группировка «Ансар Алла» (хуситы) пригрозила США и Великобритании «высокой ценой» в ответ на массированные бомбежки.
Как заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Алла» Хусейн аль-Эззи, Йемен подвергся массированной агрессивной атаке, осуществленной с американских и британских кораблей, подводных лодок и военных самолетов, Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии, передает РИА «Новости».
Ранее США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене. Как заявил катарскому телеканалу Al Jazeera американский чиновник, удары, нанесенные силами США и Великобритании по позициям мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене, достигли целей. Президент США Джо Байден также подтвердил нанесение США и Великобританией ударов по позициям хуситов. Россия запросила проведение в пятницу срочного заседания СБ ООН в связи с ударами США и их союзников.